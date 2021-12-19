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Грузия заняла четвертое место на "Детском Евровидении 2021"
Грузия заняла четвертое место на "Детском Евровидении 2021"
Победительницей "Детского Евровидения" во второй раз стала 14-летняя Малена из Армении 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T21:39+0400
2021-12-19T21:39+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Конкурсант из Грузии 10-летний Нико Каджая занял четверое место на песенном конкурсе "Детское Евровидение 2021", финал которого прошел в воскресенье вечером в Париже.В финале Нико выступал под вторым номером сразу же после конкурсантки из Германии. Он исполнил песню "Давай посчитаем улыбки" (Let's Count The Smiles).По результатам голосования национальных жюри Нико получил 104 балла. Еще 59 по результатам зрительского голосования. В сумме конкурсант из Грузии набрал 163 балла.Победительницей "Детского Евровидения" во второй раз стала 14-летняя Малена из Армении. На втором месте расположилась Польша, далее - Франция. Пятерку лидеров замыкает Азербайджан.По данным организаторов, в зрительском голосовании приняли участие жители 199 стран.Национальное жюри из Грузии присудило высший балл - 12 очков, конкурсанту из Франции. В свою очередь, 12 баллов Нико Каджая получил от жюри Мальты, Армении, Франции.Конкурс песни "Детское Евровидение - 2021" состоялся 19 декабря 2021 года на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже. Право на проведение финала Франция получила после победы своей представительницы Валентины с песней J'imagine на прошлогоднем конкурсе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, детское евровидение
Грузия заняла четвертое место на "Детском Евровидении 2021"
21:39 19.12.2021 (обновлено: 22:18 19.12.2021)
Победительницей "Детского Евровидения" во второй раз стала 14-летняя Малена из Армении
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Конкурсант из Грузии 10-летний Нико Каджая занял четверое место на песенном конкурсе "Детское Евровидение 2021", финал которого прошел в воскресенье вечером в Париже.
В финале Нико выступал под вторым номером сразу же после конкурсантки из Германии. Он исполнил песню "Давай посчитаем улыбки" (Let's Count The Smiles).
По результатам голосования национальных жюри Нико получил 104 балла. Еще 59 по результатам зрительского голосования. В сумме конкурсант из Грузии набрал 163 балла.
Победительницей "Детского Евровидения" во второй раз стала 14-летняя Малена из Армении. На втором месте расположилась Польша, далее - Франция. Пятерку лидеров замыкает Азербайджан.
По данным организаторов, в зрительском голосовании приняли участие жители 199 стран.
Национальное жюри из Грузии присудило высший балл - 12 очков, конкурсанту из Франции. В свою очередь, 12 баллов Нико Каджая получил от жюри Мальты, Армении, Франции.
Конкурс песни "Детское Евровидение - 2021" состоялся 19 декабря 2021 года на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже. Право на проведение финала Франция получила после победы своей представительницы Валентины с песней J'imagine на прошлогоднем конкурсе.
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