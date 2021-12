https://sputnik-georgia.ru/20211219/kim-ketroll-pokazala-svoe-otnoshenie-k-prodolzheniyu-seriala-seks-v-bolshom-gorode-262852280.html

Ким Кэтролл показала свое отношение к продолжению сериала "Секс в большом городе"

Поклонники Саманты опечалены и поддерживают актрису в своих постах в социальных сетях

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Американская киноактриса Ким Кэтролл публично продемонстрировала свое отношение к продолжению культового сериала "Секс в большом городе".В декабре поклонники сериала ликовали - вышли долгожданные эпизоды сиквела под названием "И просто так" (And Just Like That). Однако Саманты Джонс, роль которой некогда играла Ким Кэтролл, в продолжении не оказалось. По слухам, актриса отказалась принять участие в проекте из-за разногласий с исполнительной главной роли Сары-Джессики Паркер. Поэтому сценаристы "переселили" Саманту в Англию, после того как Кэрри уволила ее с должности своего пиарщика."Мы не могли позволить Саманте бродить по Нью-Йорку при том, что другие героини не общаются с ней. Это просто не имело бы смысла, - рассказал журналистам инсайдер. - Отправить ее в Лос-Анджелес, как мы делали это в первом фильме, - тоже не вариант. Поэтому переезд в Лондоне стал идеальным решением, чтобы не выводить персонажа полностью, но при этом объяснить ее отсутствие".До сих пор Ким Кэттролл не давала официальных комментариев о перезапуске сериала но после выхода первого эпизода все же решила зафиксировать свою точку зрения, хоть и косвенно. Дело в том, что многие поделились своим возмущением по поводу отсутствия Саманты в сериале в Сети. Под их постами актриса и поставила свой "лайк".В частности, Ким оценила пост в Твиттере, в котором говорилось: "Я обнаружила, что хочу смотреть сериал только при условии, что там есть Ким Кэттролл. Это благодарственный твит Ким". Также артистке понравилась публикация, в которой автор признался, что теперь хочет пересмотреть сериал "Нежная кожа" с участием Кэтролл.Самое интересное, что фанаты Кэтролл все же надеются на возвращение Саманты - ведь по сценарию Кэрри прощает подругу и получает от нее цветы. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

