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Лаша Шавдатуашвили – лучший дзюдоист года в мире

Лаша Шавдатуашвили – лучший дзюдоист года в мире

В номинации "Будущая звезда" победил Илья Суламанидзе (-100 кг) 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T15:32+0400

2021-12-19T15:32+0400

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грузия

лаша шавдатуашвили

международная федерация дзюдо

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ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) признан лучшим спортсменом среди мужчин по версии Международной федерации дзюдо (IJF).В номинации Шавдатуашвили обошел Хифуме Абэ (Япония), Жорже Фонсеку (Португалия), Маттиаса Кассе (Бельгия) и Лукаша Крпалека (Чехия).Прошедший год, который Шавдатуашвили завершил лидером мирового рейтинга в своей весовой категории, для спортсмена сложился более чем удачно. В июне грузинский дзюдоист выиграл чемпионат мира, а в июле завоевал серебро на Олимпиаде в Токио. Помимо этого на счету Шавдатуашвили две бронзы на этапах "Большого шлема" - в Тбилиси и Абу-Даби.Стоит отметить, что после серебра в Токио у Шавдатуашвили есть олимпийские медали всех достоинств. В 2012 году на Играх в Лондоне грузин стал олимпийским чемпионом, а в Рио-де-Жанейро (2016) завоевал бронзу.Помимо Шавдатуашвили на церемонии награждения IJF награды удостоился еще один грузинский дзюдоист. В номинации "Будущая звезда" победил Илья Суламанидзе (-100 кг).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210726/U-Gruzii-vtoraya-medal-na-Olimpiade--serebro-zavoeval-Lasha-Shavdatuashvili-252424015.html

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