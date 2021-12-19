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Лаша Шавдатуашвили – лучший дзюдоист года в мире
Лаша Шавдатуашвили – лучший дзюдоист года в мире
В номинации "Будущая звезда" победил Илья Суламанидзе (-100 кг) 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T15:32+0400
2021-12-19T15:32+0400
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новости
грузия
лаша шавдатуашвили
международная федерация дзюдо
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ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) признан лучшим спортсменом среди мужчин по версии Международной федерации дзюдо (IJF).В номинации Шавдатуашвили обошел Хифуме Абэ (Япония), Жорже Фонсеку (Португалия), Маттиаса Кассе (Бельгия) и Лукаша Крпалека (Чехия).Прошедший год, который Шавдатуашвили завершил лидером мирового рейтинга в своей весовой категории, для спортсмена сложился более чем удачно. В июне грузинский дзюдоист выиграл чемпионат мира, а в июле завоевал серебро на Олимпиаде в Токио. Помимо этого на счету Шавдатуашвили две бронзы на этапах "Большого шлема" - в Тбилиси и Абу-Даби.Стоит отметить, что после серебра в Токио у Шавдатуашвили есть олимпийские медали всех достоинств. В 2012 году на Играх в Лондоне грузин стал олимпийским чемпионом, а в Рио-де-Жанейро (2016) завоевал бронзу.Помимо Шавдатуашвили на церемонии награждения IJF награды удостоился еще один грузинский дзюдоист. В номинации "Будущая звезда" победил Илья Суламанидзе (-100 кг).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210726/U-Gruzii-vtoraya-medal-na-Olimpiade--serebro-zavoeval-Lasha-Shavdatuashvili-252424015.html
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спорт, новости, грузия, лаша шавдатуашвили, международная федерация дзюдо

Лаша Шавдатуашвили – лучший дзюдоист года в мире

15:32 19.12.2021
© REUTERS / SERGIO PEREZЛаша Шавдатуашвили на Олимпиаде в Токио радуется победе
Лаша Шавдатуашвили на Олимпиаде в Токио радуется победе - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / SERGIO PEREZ
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В номинации "Будущая звезда" победил Илья Суламанидзе (-100 кг)
ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) признан лучшим спортсменом среди мужчин по версии Международной федерации дзюдо (IJF).
В номинации Шавдатуашвили обошел Хифуме Абэ (Япония), Жорже Фонсеку (Португалия), Маттиаса Кассе (Бельгия) и Лукаша Крпалека (Чехия).
"Я очень рад, что получил такое признание, всем большое спасибо! Я благодарен болельщикам, без которых немыслим ни один вид спорта. Для меня это большой стимул, чтобы и в дальнейшем добиваться успехов и радовать своих поклонников", - сказал Шавдатуашвили после объявления результатов голосования.
Прошедший год, который Шавдатуашвили завершил лидером мирового рейтинга в своей весовой категории, для спортсмена сложился более чем удачно. В июне грузинский дзюдоист выиграл чемпионат мира, а в июле завоевал серебро на Олимпиаде в Токио. Помимо этого на счету Шавдатуашвили две бронзы на этапах "Большого шлема" - в Тбилиси и Абу-Даби.
Стоит отметить, что после серебра в Токио у Шавдатуашвили есть олимпийские медали всех достоинств. В 2012 году на Играх в Лондоне грузин стал олимпийским чемпионом, а в Рио-де-Жанейро (2016) завоевал бронзу.
Лаша Шавдатуашвили на Олимпиаде в Токио - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2021
У Грузии вторая медаль на Олимпиаде – серебро завоевал Лаша Шавдатуашвили
26 июля, 14:57
Помимо Шавдатуашвили на церемонии награждения IJF награды удостоился еще один грузинский дзюдоист. В номинации "Будущая звезда" победил Илья Суламанидзе (-100 кг).
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