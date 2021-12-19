Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211219/net-zelenym-pasportam-v-tbilisi-proshla-novaya-aktsiya-protesta---video-262977794.html
Нет "зеленым паспортам": в Тбилиси прошла новая акция протеста - видео
Нет "зеленым паспортам": в Тбилиси прошла новая акция протеста - видео
Протестующие под лозунгами "Нет ковид-паспортам!", "Нет ковид-террору!" устроили в воскресенье в центре Тбилиси новое шествие. Смотрите в видео Sputnik Грузия... 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T18:11+0400
2021-12-19T18:11+0400
видео
мультимедиа
вакцинация от коронавируса
видео-новости из грузии
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/13/262977573_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9fed59fab56686be72281aa82fe03132.jpg
Участники акции прошли шествием с площади Первой Республики по проспекту Руставели до здания правительственной администрации. Из-за дождя и холодной погоды антиваксеров на этой акции собралось меньше, чем на предыдущих - всего несколько сотен человек. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В руках у протестующих, кроме зонтов, были дымовые шашки, барабаны и вувузелы. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как протестовали противники вакцинации. Акции против "зеленых паспортов" проходят в разных городах Грузии с конца ноября. "Зеленый статус" заработал по всей стране с 1 декабря. Это до сих пор вызывает протесты определенной группы людей, которые не хотят делать прививки от коронавируса и сопротивляются вводимым ограничениям. "Зеленый статус" дает право входа в рестораны, отели, музеи, театры, кинозалы и ряд других заведений и посещать различные мероприятия. "Зеленый статус" присваивается не только тем, кто сделал вакцину против коронавируса, но и тем, кто приобрел иммунитет после заражения COVID-19 или сделал ПЦР-тест. В последнем случае "зеленый статус" присваивается на трое суток. А если сделать быстрый тест, то на сутки.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/13/262977573_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_3d88d6c4b193127ffbda725220afa212.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, вакцинация от коронавируса, видео-новости из грузии, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, видео

Нет "зеленым паспортам": в Тбилиси прошла новая акция протеста - видео

18:11 19.12.2021
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Протестующие под лозунгами "Нет ковид-паспортам!", "Нет ковид-террору!" устроили в воскресенье в центре Тбилиси новое шествие. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция протеста
Участники акции прошли шествием с площади Первой Республики по проспекту Руставели до здания правительственной администрации. Из-за дождя и холодной погоды антиваксеров на этой акции собралось меньше, чем на предыдущих - всего несколько сотен человек.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
В руках у протестующих, кроме зонтов, были дымовые шашки, барабаны и вувузелы. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как протестовали противники вакцинации.
Акции против "зеленых паспортов" проходят в разных городах Грузии с конца ноября. "Зеленый статус" заработал по всей стране с 1 декабря. Это до сих пор вызывает протесты определенной группы людей, которые не хотят делать прививки от коронавируса и сопротивляются вводимым ограничениям.
"Зеленый статус" дает право входа в рестораны, отели, музеи, театры, кинозалы и ряд других заведений и посещать различные мероприятия. "Зеленый статус" присваивается не только тем, кто сделал вакцину против коронавируса, но и тем, кто приобрел иммунитет после заражения COVID-19 или сделал ПЦР-тест. В последнем случае "зеленый статус" присваивается на трое суток. А если сделать быстрый тест, то на сутки.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:34Ковид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса
18:11Нет "зеленым паспортам": в Тбилиси прошла новая акция протеста - видео
17:19Процедура избрания председателя ЦИК Грузии изменилась
16:41Премьер Грузии: повышение зарплат госслужащим не будет разовой акцией
16:01За сладкие воспоминания, или История жизни, достойная воспевания
15:32Лаша Шавдатуашвили – лучший дзюдоист года в мире
15:02Посол Израиля танцует в поддержку конкурсанта из Грузии на "Детском Евровидении - 2021"
14:33Государство увеличивает сумму для вынужденно перемещенных лиц на покупку жилья
14:17Год тигра грядет: В Алматинском зоопарке появились два новых полосатых хищника
14:02"Я доверяю ему" - Леди Гага откровенно об отношениях с Брэдли Купером
13:32Штамм коронавируса "омикрон" пока не добрался до Грузии
12:31"Черный лев" обыграл "Тель-Авив Хит" в Суперкубке Европы по регби
11:33Ночные клубы Грузии готовы подождать с открытием еще неделю
11:02От хот-догов до кроссовок: чем украшают елки в разных странах мира - фото
10:59Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 2 195
10:10Ким Кэтролл показала свое отношение к продолжению сериала "Секс в большом городе"
10:04Центр Тбилиси перекрывают почти на месяц в связи с Новым годом
09:36Верхний Ларс сегодня утром: дорога в направлении России закрыта для большегрузов
09:34О чем другие молчат-IV сезон: Газпром. Итоги уходящего года - видео
09:01Грузия начнет использовать "зеленый" водород в ближайшее время