https://sputnik-georgia.ru/20211219/net-zelenym-pasportam-v-tbilisi-proshla-novaya-aktsiya-protesta---video-262977794.html

Нет "зеленым паспортам": в Тбилиси прошла новая акция протеста - видео

Нет "зеленым паспортам": в Тбилиси прошла новая акция протеста - видео

Протестующие под лозунгами "Нет ковид-паспортам!", "Нет ковид-террору!" устроили в воскресенье в центре Тбилиси новое шествие. Смотрите в видео Sputnik Грузия... 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T18:11+0400

2021-12-19T18:11+0400

2021-12-19T18:11+0400

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Участники акции прошли шествием с площади Первой Республики по проспекту Руставели до здания правительственной администрации. Из-за дождя и холодной погоды антиваксеров на этой акции собралось меньше, чем на предыдущих - всего несколько сотен человек. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В руках у протестующих, кроме зонтов, были дымовые шашки, барабаны и вувузелы. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как протестовали противники вакцинации. Акции против "зеленых паспортов" проходят в разных городах Грузии с конца ноября. "Зеленый статус" заработал по всей стране с 1 декабря. Это до сих пор вызывает протесты определенной группы людей, которые не хотят делать прививки от коронавируса и сопротивляются вводимым ограничениям. "Зеленый статус" дает право входа в рестораны, отели, музеи, театры, кинозалы и ряд других заведений и посещать различные мероприятия. "Зеленый статус" присваивается не только тем, кто сделал вакцину против коронавируса, но и тем, кто приобрел иммунитет после заражения COVID-19 или сделал ПЦР-тест. В последнем случае "зеленый статус" присваивается на трое суток. А если сделать быстрый тест, то на сутки.

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