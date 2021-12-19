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О чем другие молчат-IV сезон: Газпром. Итоги уходящего года - видео
О чем другие молчат-IV сезон: Газпром. Итоги уходящего года - видео
На вопросы ведущего Sputnik на русском Марата Касема и зрителей отвечает эксперт по энергетике Борис Марцинкевич. Смотрите в видео, о чем говорилось в ходе... 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T09:34+0400
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Смотрите в видео Sputnik на русском, какие новости в нефтегазовой отрасли России за весь 2021 год выделили эксперты, какие события, по их мнению, являлись самыми важными. Также они обсудили ряд проектов, которые будут иметь очень важное значение в будущем.
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россия, видео, мультимедиа, газпром, экспертное мнение, видео

О чем другие молчат-IV сезон: Газпром. Итоги уходящего года - видео

09:34 19.12.2021
© video: Sputnik
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На вопросы ведущего Sputnik на русском Марата Касема и зрителей отвечает эксперт по энергетике Борис Марцинкевич. Смотрите в видео, о чем говорилось в ходе передачи
Смотрите в видео Sputnik на русском, какие новости в нефтегазовой отрасли России за весь 2021 год выделили эксперты, какие события, по их мнению, являлись самыми важными. Также они обсудили ряд проектов, которые будут иметь очень важное значение в будущем.
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