https://sputnik-georgia.ru/20211219/o-chem-drugie-molchat-iv-sezon-gazprom-itogi-ukhodyaschego-goda---video-262971939.html

О чем другие молчат-IV сезон: Газпром. Итоги уходящего года - видео

О чем другие молчат-IV сезон: Газпром. Итоги уходящего года - видео

На вопросы ведущего Sputnik на русском Марата Касема и зрителей отвечает эксперт по энергетике Борис Марцинкевич. Смотрите в видео, о чем говорилось в ходе... 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T09:34+0400

2021-12-19T09:34+0400

2021-12-19T09:34+0400

россия

видео

мультимедиа

газпром

экспертное мнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/13/262971890_0:0:2777:1562_1920x0_80_0_0_a58f71b9bf78a8a58036e409a26a48eb.png

Смотрите в видео Sputnik на русском, какие новости в нефтегазовой отрасли России за весь 2021 год выделили эксперты, какие события, по их мнению, являлись самыми важными. Также они обсудили ряд проектов, которые будут иметь очень важное значение в будущем.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, мультимедиа, газпром, экспертное мнение, видео