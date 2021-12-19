https://sputnik-georgia.ru/20211219/o-chem-drugie-molchat-iv-sezon-gazprom-itogi-ukhodyaschego-goda---video-262971939.html
О чем другие молчат-IV сезон: Газпром. Итоги уходящего года - видео
О чем другие молчат-IV сезон: Газпром. Итоги уходящего года - видео
На вопросы ведущего Sputnik на русском Марата Касема и зрителей отвечает эксперт по энергетике Борис Марцинкевич. Смотрите в видео, о чем говорилось в ходе... 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T09:34+0400
2021-12-19T09:34+0400
2021-12-19T09:34+0400
россия
видео
мультимедиа
газпром
экспертное мнение
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Смотрите в видео Sputnik на русском, какие новости в нефтегазовой отрасли России за весь 2021 год выделили эксперты, какие события, по их мнению, являлись самыми важными. Также они обсудили ряд проектов, которые будут иметь очень важное значение в будущем.
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/13/262971890_213:0:2296:1562_1920x0_80_0_0_af25b4d9b2850b4fdb0cc7f3e518011c.png
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, мультимедиа, газпром, экспертное мнение, видео
О чем другие молчат-IV сезон: Газпром. Итоги уходящего года - видео
На вопросы ведущего Sputnik на русском Марата Касема и зрителей отвечает эксперт по энергетике Борис Марцинкевич. Смотрите в видео, о чем говорилось в ходе передачи
Смотрите в видео Sputnik на русском
, какие новости в нефтегазовой отрасли России за весь 2021 год выделили эксперты, какие события, по их мнению, являлись самыми важными. Также они обсудили ряд проектов, которые будут иметь очень важное значение в будущем.