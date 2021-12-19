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От хот-догов до кроссовок: чем украшают елки в разных странах мира - фото
От хот-догов до кроссовок: чем украшают елки в разных странах мира - фото
Хвойное дерево почти в каждом доме считается традиционным символом новогодних и рождественских праздников во всем мире. Смотрите в фотоленте Sputnik 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T11:02+0400
2021-12-19T11:02+0400
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История елочных игрушек как атрибута Рождества началась в Германии и Прибалтике в начале XVII века. Изначально украшения были довольно простыми и вторили христианской символике.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Со временем елки стали одним из главных символов Нового года, а их украшение стало традицией, процесс усложнялся и совершенствовался: на хвойное дерево стали вешать искусственные игрушки, а также сладости и орехи.Приближающийся год - это год Черного (Голубого) Водяного тигра. Поэтому в качестве основного цвета для украшений следует выбрать голубой или синий.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
фотоленты, мультимедиа, новый год, новости в фотографиях, новогодние игрушки, фото
От хот-догов до кроссовок: чем украшают елки в разных странах мира - фото
Хвойное дерево почти в каждом доме считается традиционным символом новогодних и рождественских праздников во всем мире. Смотрите в фотоленте Sputnik
История елочных игрушек как атрибута Рождества началась в Германии и Прибалтике в начале XVII века. Изначально украшения были довольно простыми и вторили христианской символике.
Со временем елки стали одним из главных символов Нового года, а их украшение стало традицией, процесс усложнялся и совершенствовался: на хвойное дерево стали вешать искусственные игрушки, а также сладости и орехи.
Приближающийся год - это год Черного (Голубого) Водяного тигра. Поэтому в качестве основного цвета для украшений следует выбрать голубой или синий.
© AFP / Christof Stache
Женщина держит в руках один из самых больших в мире рождественских шаров, изготовленный стекольной фабрикой Joska Kristall
Женщина держит в руках один из самых больших в мире рождественских шаров, изготовленный стекольной фабрикой Joska Kristall
© AFP / Rob Kim/Getty Images for iHeartRadio
Рождественская елка на шоу iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2021, украшенная обувью бренда FILA
Рождественская елка на шоу iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2021, украшенная обувью бренда FILA
© AP Photo / Jens Meyer
Елочное украшение в виде традиционной немецкой сосиски братвурст на рождественской елке в городе Лауша
Елочное украшение в виде традиционной немецкой сосиски братвурст на рождественской елке в городе Лауша
© AFP / Yoshikazu Tsuno
Сотрудник производителя нижнего белья Triumph International демонстрирует елочную игрушку в виде женских трусиков
Сотрудник производителя нижнего белья Triumph International демонстрирует елочную игрушку в виде женских трусиков
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Игрушка, вдохновленная картиной "Крик" Эдварда Мунка, висит на елке у посольства Норвегии в Вашингтоне
Игрушка, вдохновленная картиной "Крик" Эдварда Мунка, висит на елке у посольства Норвегии в Вашингтоне
© AFP / Karim Sahib
Рабочий в Дубае устанавливает рождественскую елку на пляже Джумейра в преддверии праздника
Рабочий в Дубае устанавливает рождественскую елку на пляже Джумейра в преддверии праздника
© AP Photo / Frank Augstein
Елочные украшения в виде Санты Клауса висят на полках универмага в Лондоне
Елочные украшения в виде Санты Клауса висят на полках универмага в Лондоне
© AFP / Michal Cizek
Редкие кукольные головы с глазами из выдутого вручную стекла, которым более 100 лет
Редкие кукольные головы с глазами из выдутого вручную стекла, которым более 100 лет
© photo: Sputnik / Vladimir Sergeev / Перейти в фотобанк
Поделки из керамики на рождественской ярмарке на улице Карлсплац в Вене
Поделки из керамики на рождественской ярмарке на улице Карлсплац в Вене
© AP Photo / Firdia Lisnawati
Монахини в масках проходят мимо рождественской елки с украшениями на тему коронавируса на Бали
Монахини в масках проходят мимо рождественской елки с украшениями на тему коронавируса на Бали