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От хот-догов до кроссовок: чем украшают елки в разных странах мира - фото

От хот-догов до кроссовок: чем украшают елки в разных странах мира - фото

Хвойное дерево почти в каждом доме считается традиционным символом новогодних и рождественских праздников во всем мире. Смотрите в фотоленте Sputnik 19.12.2021, Sputnik Грузия

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История елочных игрушек как атрибута Рождества началась в Германии и Прибалтике в начале XVII века. Изначально украшения были довольно простыми и вторили христианской символике.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Со временем елки стали одним из главных символов Нового года, а их украшение стало традицией, процесс усложнялся и совершенствовался: на хвойное дерево стали вешать искусственные игрушки, а также сладости и орехи.Приближающийся год - это год Черного (Голубого) Водяного тигра. Поэтому в качестве основного цвета для украшений следует выбрать голубой или синий.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фотоленты, мультимедиа, новый год, новости в фотографиях, новогодние игрушки, фото