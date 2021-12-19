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От хот-догов до кроссовок: чем украшают елки в разных странах мира - фото
От хот-догов до кроссовок: чем украшают елки в разных странах мира - фото
Хвойное дерево почти в каждом доме считается традиционным символом новогодних и рождественских праздников во всем мире. Смотрите в фотоленте Sputnik 19.12.2021, Sputnik Грузия
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История елочных игрушек как атрибута Рождества началась в Германии и Прибалтике в начале XVII века. Изначально украшения были довольно простыми и вторили христианской символике.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Со временем елки стали одним из главных символов Нового года, а их украшение стало традицией, процесс усложнялся и совершенствовался: на хвойное дерево стали вешать искусственные игрушки, а также сладости и орехи.Приближающийся год - это год Черного (Голубого) Водяного тигра. Поэтому в качестве основного цвета для украшений следует выбрать голубой или синий.
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фотоленты, мультимедиа, новый год, новости в фотографиях, новогодние игрушки, фото

От хот-догов до кроссовок: чем украшают елки в разных странах мира - фото

11:02 19.12.2021
Подписаться на
Хвойное дерево почти в каждом доме считается традиционным символом новогодних и рождественских праздников во всем мире. Смотрите в фотоленте Sputnik
История елочных игрушек как атрибута Рождества началась в Германии и Прибалтике в начале XVII века. Изначально украшения были довольно простыми и вторили христианской символике.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Со временем елки стали одним из главных символов Нового года, а их украшение стало традицией, процесс усложнялся и совершенствовался: на хвойное дерево стали вешать искусственные игрушки, а также сладости и орехи.
Приближающийся год - это год Черного (Голубого) Водяного тигра. Поэтому в качестве основного цвета для украшений следует выбрать голубой или синий.
© AFP / Christof Stache

Женщина держит в руках один из самых больших в мире рождественских шаров, изготовленный стекольной фабрикой Joska Kristall

Женщина держит в руках один из самых больших в мире рождественских шаров, изготовленный стекольной фабрикой Joska Kristall - Sputnik Грузия
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© AFP / Christof Stache

Женщина держит в руках один из самых больших в мире рождественских шаров, изготовленный стекольной фабрикой Joska Kristall

© AFP / Rob Kim/Getty Images for iHeartRadio

Рождественская елка на шоу iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2021, украшенная обувью бренда FILA

Рождественская елка на шоу iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2021, украшенная обувью бренда FILA - Sputnik Грузия
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© AFP / Rob Kim/Getty Images for iHeartRadio

Рождественская елка на шоу iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2021, украшенная обувью бренда FILA

© AP Photo / Jens Meyer

Елочное украшение в виде традиционной немецкой сосиски братвурст на рождественской елке в городе Лауша

Елочное украшение в виде традиционной немецкой сосиски братвурст на рождественской елке в городе Лауша - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Jens Meyer

Елочное украшение в виде традиционной немецкой сосиски братвурст на рождественской елке в городе Лауша

© AFP / Yoshikazu Tsuno

Сотрудник производителя нижнего белья Triumph International демонстрирует елочную игрушку в виде женских трусиков

Сотрудник производителя нижнего белья Triumph International демонстрирует елочную игрушку в виде женских трусиков - Sputnik Грузия
4/10
© AFP / Yoshikazu Tsuno

Сотрудник производителя нижнего белья Triumph International демонстрирует елочную игрушку в виде женских трусиков

© AP Photo / Jacquelyn Martin

Игрушка, вдохновленная картиной "Крик" Эдварда Мунка, висит на елке у посольства Норвегии в Вашингтоне

Игрушка, вдохновленная картиной &quot;Крик&quot; Эдварда Мунка, висит на елке у посольства Норвегии в Вашингтоне - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Игрушка, вдохновленная картиной "Крик" Эдварда Мунка, висит на елке у посольства Норвегии в Вашингтоне

© AFP / Karim Sahib

Рабочий в Дубае устанавливает рождественскую елку на пляже Джумейра в преддверии праздника

Рабочий в Дубае устанавливает рождественскую елку на пляже Джумейра в преддверии праздника - Sputnik Грузия
6/10
© AFP / Karim Sahib

Рабочий в Дубае устанавливает рождественскую елку на пляже Джумейра в преддверии праздника

© AP Photo / Frank Augstein

Елочные украшения в виде Санты Клауса висят на полках универмага в Лондоне

Елочные украшения в виде Санты Клауса висят на полках универмага в Лондоне - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Frank Augstein

Елочные украшения в виде Санты Клауса висят на полках универмага в Лондоне

© AFP / Michal Cizek

Редкие кукольные головы с глазами из выдутого вручную стекла, которым более 100 лет

Редкие кукольные головы с глазами из выдутого вручную стекла, которым более 100 лет - Sputnik Грузия
8/10
© AFP / Michal Cizek

Редкие кукольные головы с глазами из выдутого вручную стекла, которым более 100 лет

© photo: Sputnik / Vladimir Sergeev / Перейти в фотобанк

Поделки из керамики на рождественской ярмарке на улице Карлсплац в Вене

Поделки из керамики на рождественской ярмарке на улице Карлсплац в Вене - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Vladimir Sergeev
/
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Поделки из керамики на рождественской ярмарке на улице Карлсплац в Вене

© AP Photo / Firdia Lisnawati

Монахини в масках проходят мимо рождественской елки с украшениями на тему коронавируса на Бали

Монахини в масках проходят мимо рождественской елки с украшениями на тему коронавируса на Бали - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / Firdia Lisnawati

Монахини в масках проходят мимо рождественской елки с украшениями на тему коронавируса на Бали

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