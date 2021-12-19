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Певец из Грузии стал победителем шоу талантов в США
Певец из Грузии стал победителем шоу талантов в США
Победу на заключительном шоу певцу принесла песня американской певицы Деми Ловато Warrior 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T23:13+0400
2021-12-19T23:13+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. 15-летний грузинский певец Александр Зазарашвили стал победителем шоу талантов в штате Коннектикут – Connecticut"s Got Talent.Connecticut"s Got Talent – конкурс талантов, проводимый в масштабе американского штата Коннектикут. Он состоит из трех отборочных туров, по итогам которых в финал проходят 15 участников.Победу на заключительном шоу ему принесла песня американской певицы Деми Ловато Warrior.Поддержать Александра пришли более трех десятков соотечественников. В зале они сидели с грузинскими флагами.Александр Зазарашвили, которого прозвали "грузинским Робертино Лоретти", вышел в финал конкурса после своего первого выступления благодаря "золотой кнопке".Успех 15-летнего Александра Зазарашвили начался с победы в пятом сезоне украинского музыкального проекта "Голос.Дети". Тогда же мальчика из Грузии назвали "грузинским Робертино Лоретти". Александр исполнил композицию Нино Катамадзе "Кучаши эртхел" (Once In The Street) на грузинском языке и произвел фурор на проекте.После Украины о талантливом мальчике из Грузии узнали и в США. Александр успешно выступил на сцене одного из самых престижных концертных залов в Карнеги-холле и дал еще несколько концертов в городах США. В сентябре 2019 года певец выступил в нью-йоркском ресторане LORD на вечере "Встречайте Александра Зазарашвили" (Meet Alexsandre Zazarashvili), а потом - на концертах The Voices of Ukraine and Georgia в Филадельфии и Нью-Джерси.
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культура, новости, грузия, сша, коннектикут
Певец из Грузии стал победителем шоу талантов в США
23:13 19.12.2021 (обновлено: 23:57 19.12.2021)
Победу на заключительном шоу певцу принесла песня американской певицы Деми Ловато Warrior
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. 15-летний грузинский певец Александр Зазарашвили стал победителем шоу талантов в штате Коннектикут – Connecticut"s Got Talent.
Connecticut"s Got Talent – конкурс талантов, проводимый в масштабе американского штата Коннектикут. Он состоит из трех отборочных туров, по итогам которых в финал проходят 15 участников.
Победу на заключительном шоу ему принесла песня американской певицы Деми Ловато Warrior.
"Люблю всех, кто за меня болел! Всех, кто пришел сюда и оценил меня! Не верю! Я все еще в шоке!" — сказал Зазарашвили после объявления результатов.
Поддержать Александра пришли более трех десятков соотечественников. В зале они сидели с грузинскими флагами.
Александр Зазарашвили, которого прозвали "грузинским Робертино Лоретти", вышел в финал конкурса после своего первого выступления благодаря "золотой кнопке".
Успех 15-летнего Александра Зазарашвили начался с победы в пятом сезоне украинского музыкального проекта "Голос.Дети". Тогда же мальчика из Грузии назвали "грузинским Робертино Лоретти". Александр исполнил композицию Нино Катамадзе "Кучаши эртхел" (Once In The Street) на грузинском языке и произвел фурор на проекте.
После Украины о талантливом мальчике из Грузии узнали и в США. Александр успешно выступил на сцене одного из самых престижных концертных залов в Карнеги-холле и дал еще несколько концертов в городах США. В сентябре 2019 года певец выступил в нью-йоркском ресторане LORD на вечере "Встречайте Александра Зазарашвили" (Meet Alexsandre Zazarashvili), а потом - на концертах The Voices of Ukraine and Georgia в Филадельфии и Нью-Джерси.