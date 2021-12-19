https://sputnik-georgia.ru/20211219/premer-gruzii-povyshenie-zarplat-gossluzhaschim-ne-budet-nosit-razovoy-aktsiey-262977229.html

Премьер Грузии: повышение зарплат госслужащим не будет разовой акцией

Премьер Грузии: повышение зарплат госслужащим не будет разовой акцией

Согласно госбюджету Грузии на 2022 год, зарплаты госслужащих страны повышаются с первого января на 10% 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T16:41+0400

2021-12-19T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Повышение зарплаты госслужащим Грузии не будет носить разовый характер, а станет тенденцией на последующие годы, заявил премьер Ираклий Гарибашвили, поздравляя государственных служащих с их профессиональным днем.Согласно госбюджету Грузии на 2022 год, зарплаты госслужащих страны повышаются с первого января на 10%.Глава правительства поблагодарил должностных лиц и отметил, что их поддержка является приоритетом правительства."Цель нашей политической команды - сделать профессионального государственного служащего как институт еще более привлекательным и конкурентоспособным в будущем", - сказал премьер.В субботу в своем выступлении, подводя итоги года, премьер министр заявил, что правительство Грузии предложит в ближайшее время обществу множество новшеств, среди которых развитие секторов экономики, борьба с аптечной наркоманией, регулирование цен на лекарства и другие проекты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили