Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211219/premer-gruzii-povyshenie-zarplat-gossluzhaschim-ne-budet-nosit-razovoy-aktsiey-262977229.html
Премьер Грузии: повышение зарплат госслужащим не будет разовой акцией
Премьер Грузии: повышение зарплат госслужащим не будет разовой акцией
Согласно госбюджету Грузии на 2022 год, зарплаты госслужащих страны повышаются с первого января на 10% 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T16:41+0400
2021-12-19T17:35+0400
политика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261470691_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_e033cffb8205d0dc9e6f17668dd7a04c.jpg
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Повышение зарплаты госслужащим Грузии не будет носить разовый характер, а станет тенденцией на последующие годы, заявил премьер Ираклий Гарибашвили, поздравляя государственных служащих с их профессиональным днем.Согласно госбюджету Грузии на 2022 год, зарплаты госслужащих страны повышаются с первого января на 10%.Глава правительства поблагодарил должностных лиц и отметил, что их поддержка является приоритетом правительства."Цель нашей политической команды - сделать профессионального государственного служащего как институт еще более привлекательным и конкурентоспособным в будущем", - сказал премьер.В субботу в своем выступлении, подводя итоги года, премьер министр заявил, что правительство Грузии предложит в ближайшее время обществу множество новшеств, среди которых развитие секторов экономики, борьба с аптечной наркоманией, регулирование цен на лекарства и другие проекты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261470691_0:0:1231:923_1920x0_80_0_0_affe333462c4ada1823ad3376b5ce33b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили

Премьер Грузии: повышение зарплат госслужащим не будет разовой акцией

16:41 19.12.2021 (обновлено: 17:35 19.12.2021)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2021
© Government of Georgia
Подписаться на
Согласно госбюджету Грузии на 2022 год, зарплаты госслужащих страны повышаются с первого января на 10%
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Повышение зарплаты госслужащим Грузии не будет носить разовый характер, а станет тенденцией на последующие годы, заявил премьер Ираклий Гарибашвили, поздравляя государственных служащих с их профессиональным днем.
Согласно госбюджету Грузии на 2022 год, зарплаты госслужащих страны повышаются с первого января на 10%.

"Я хотел бы поздравить с общественным днем государственных служащих людей, которые добросовестно служат своему делу, всегда ориентированы на развитие и играют важную роль в построении современных государственных институтов, основанных на западных принципах. Мы уже приняли решение повысить на 10% зарплату госслужащим к 2022 году", - говорится в поздравительном письме премьер-министра.

Глава правительства поблагодарил должностных лиц и отметил, что их поддержка является приоритетом правительства.
"Цель нашей политической команды - сделать профессионального государственного служащего как институт еще более привлекательным и конкурентоспособным в будущем", - сказал премьер.
В субботу в своем выступлении, подводя итоги года, премьер министр заявил, что правительство Грузии предложит в ближайшее время обществу множество новшеств, среди которых развитие секторов экономики, борьба с аптечной наркоманией, регулирование цен на лекарства и другие проекты.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:34Ковид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса
18:11Нет "зеленым паспортам": в Тбилиси прошла новая акция протеста - видео
17:19Процедура избрания председателя ЦИК Грузии изменилась
16:41Премьер Грузии: повышение зарплат госслужащим не будет разовой акцией
16:01За сладкие воспоминания, или История жизни, достойная воспевания
15:32Лаша Шавдатуашвили – лучший дзюдоист года в мире
15:02Посол Израиля танцует в поддержку конкурсанта из Грузии на "Детском Евровидении - 2021"
14:33Государство увеличивает сумму для вынужденно перемещенных лиц на покупку жилья
14:17Год тигра грядет: В Алматинском зоопарке появились два новых полосатых хищника
14:02"Я доверяю ему" - Леди Гага откровенно об отношениях с Брэдли Купером
13:32Штамм коронавируса "омикрон" пока не добрался до Грузии
12:31"Черный лев" обыграл "Тель-Авив Хит" в Суперкубке Европы по регби
11:33Ночные клубы Грузии готовы подождать с открытием еще неделю
11:02От хот-догов до кроссовок: чем украшают елки в разных странах мира - фото
10:59Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 2 195
10:10Ким Кэтролл показала свое отношение к продолжению сериала "Секс в большом городе"
10:04Центр Тбилиси перекрывают почти на месяц в связи с Новым годом
09:36Верхний Ларс сегодня утром: дорога в направлении России закрыта для большегрузов
09:34О чем другие молчат-IV сезон: Газпром. Итоги уходящего года - видео
09:01Грузия начнет использовать "зеленый" водород в ближайшее время