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Премьер Грузии: повышение зарплат госслужащим не будет разовой акцией
Премьер Грузии: повышение зарплат госслужащим не будет разовой акцией
Согласно госбюджету Грузии на 2022 год, зарплаты госслужащих страны повышаются с первого января на 10% 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T16:41+0400
2021-12-19T16:41+0400
2021-12-19T17:35+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Повышение зарплаты госслужащим Грузии не будет носить разовый характер, а станет тенденцией на последующие годы, заявил премьер Ираклий Гарибашвили, поздравляя государственных служащих с их профессиональным днем.Согласно госбюджету Грузии на 2022 год, зарплаты госслужащих страны повышаются с первого января на 10%.Глава правительства поблагодарил должностных лиц и отметил, что их поддержка является приоритетом правительства."Цель нашей политической команды - сделать профессионального государственного служащего как институт еще более привлекательным и конкурентоспособным в будущем", - сказал премьер.В субботу в своем выступлении, подводя итоги года, премьер министр заявил, что правительство Грузии предложит в ближайшее время обществу множество новшеств, среди которых развитие секторов экономики, борьба с аптечной наркоманией, регулирование цен на лекарства и другие проекты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии: повышение зарплат госслужащим не будет разовой акцией
16:41 19.12.2021 (обновлено: 17:35 19.12.2021)
Согласно госбюджету Грузии на 2022 год, зарплаты госслужащих страны повышаются с первого января на 10%
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Повышение зарплаты госслужащим Грузии не будет носить разовый характер, а станет тенденцией на последующие годы, заявил премьер Ираклий Гарибашвили, поздравляя государственных служащих с их профессиональным днем.
Согласно госбюджету Грузии на 2022 год, зарплаты госслужащих страны повышаются с первого января на 10%.
"Я хотел бы поздравить с общественным днем государственных служащих людей, которые добросовестно служат своему делу, всегда ориентированы на развитие и играют важную роль в построении современных государственных институтов, основанных на западных принципах. Мы уже приняли решение повысить на 10% зарплату госслужащим к 2022 году", - говорится в поздравительном письме премьер-министра.
Глава правительства поблагодарил должностных лиц и отметил, что их поддержка является приоритетом правительства.
"Цель нашей политической команды - сделать профессионального государственного служащего как институт еще более привлекательным и конкурентоспособным в будущем", - сказал премьер.
В субботу в своем выступлении, подводя итоги года, премьер министр заявил, что правительство Грузии предложит в ближайшее время обществу множество новшеств, среди которых развитие секторов экономики, борьба с аптечной наркоманией, регулирование цен на лекарства и другие проекты.
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