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Центр Тбилиси перекрывают почти на месяц в связи с Новым годом
Центр Тбилиси перекрывают почти на месяц в связи с Новым годом
По данным тбилисской мэрии, в связи с этим свой маршрут изменят два автобуса и пять маршрутных такси 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T10:04+0400
2021-12-19T10:04+0400
2021-12-19T10:19+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Территорию рядом с парком "Дедаена" перекроют с 19 декабря по 14 января из-за запланированных новогодних мероприятий, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.По данным мэрии, до 14 января будет закрыта территория у Сухого моста, а также дорога от площади Саарбрюкена до улицы Атонели.Весь транспорт, в том числе автобусы, будут ездить по набережной или близлежащим улицам.По данным мэрии, свой маршрут изменят два автобуса и пять маршрутных такси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, мэрия тбилиси, новый год
Центр Тбилиси перекрывают почти на месяц в связи с Новым годом
10:04 19.12.2021 (обновлено: 10:19 19.12.2021)
По данным тбилисской мэрии, в связи с этим свой маршрут изменят два автобуса и пять маршрутных такси
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Территорию рядом с парком "Дедаена" перекроют с 19 декабря по 14 января из-за запланированных новогодних мероприятий, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.
По данным мэрии, до 14 января будет закрыта территория у Сухого моста, а также дорога от площади Саарбрюкена до улицы Атонели.
Весь транспорт, в том числе автобусы, будут ездить по набережной или близлежащим улицам.
По данным мэрии, свой маршрут изменят два автобуса и пять маршрутных такси.
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