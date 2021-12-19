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Центр Тбилиси перекрывают почти на месяц в связи с Новым годом
Центр Тбилиси перекрывают почти на месяц в связи с Новым годом
По данным тбилисской мэрии, в связи с этим свой маршрут изменят два автобуса и пять маршрутных такси 19.12.2021, Sputnik Грузия
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грузия
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Территорию рядом с парком "Дедаена" перекроют с 19 декабря по 14 января из-за запланированных новогодних мероприятий, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.По данным мэрии, до 14 января будет закрыта территория у Сухого моста, а также дорога от площади Саарбрюкена до улицы Атонели.Весь транспорт, в том числе автобусы, будут ездить по набережной или близлежащим улицам.По данным мэрии, свой маршрут изменят два автобуса и пять маршрутных такси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, мэрия тбилиси, новый год

Центр Тбилиси перекрывают почти на месяц в связи с Новым годом

10:04 19.12.2021 (обновлено: 10:19 19.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСухой мост в центре Тбилиси. Автомобили едут по дороге
Сухой мост в центре Тбилиси. Автомобили едут по дороге - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным тбилисской мэрии, в связи с этим свой маршрут изменят два автобуса и пять маршрутных такси
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Территорию рядом с парком "Дедаена" перекроют с 19 декабря по 14 января из-за запланированных новогодних мероприятий, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.
По данным мэрии, до 14 января будет закрыта территория у Сухого моста, а также дорога от площади Саарбрюкена до улицы Атонели.
Весь транспорт, в том числе автобусы, будут ездить по набережной или близлежащим улицам.
По данным мэрии, свой маршрут изменят два автобуса и пять маршрутных такси.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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