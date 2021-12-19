https://sputnik-georgia.ru/20211219/v-zhilom-dome-v-tbilisi-proizoshel-vzryv-262980336.html

В жилом доме в Тбилиси произошел взрыв

В жилом доме в Тбилиси произошел взрыв

Предположительно, причиной взрыва была утечка бытового газа 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T22:15+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. В одном из многоквартирных жилых домов в районе поселения Вазисубани в Тбилиси произошел взрыв, передает корреспондент Sputnik-Грузия с места событий.Предположительно, причиной взрыва была утечка бытового газа. Пожар возник на первом этаже здания. По имеющейся на данный момент информации, жертв нет, но есть пострадавшие.На месте мобилизованы бригады пожарных, которые в эти минуты локализуют очаг возгорания.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия