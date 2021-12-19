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В жилом доме в Тбилиси произошел взрыв
В жилом доме в Тбилиси произошел взрыв
Предположительно, причиной взрыва была утечка бытового газа 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T22:15+0400
2021-12-19T22:15+0400
2021-12-19T22:15+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. В одном из многоквартирных жилых домов в районе поселения Вазисубани в Тбилиси произошел взрыв, передает корреспондент Sputnik-Грузия с места событий.Предположительно, причиной взрыва была утечка бытового газа. Пожар возник на первом этаже здания. По имеющейся на данный момент информации, жертв нет, но есть пострадавшие.На месте мобилизованы бригады пожарных, которые в эти минуты локализуют очаг возгорания.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия
В жилом доме в Тбилиси произошел взрыв
Предположительно, причиной взрыва была утечка бытового газа
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. В одном из многоквартирных жилых домов в районе поселения Вазисубани в Тбилиси произошел взрыв, передает корреспондент Sputnik-Грузия с места событий.
Предположительно, причиной взрыва была утечка бытового газа. Пожар возник на первом этаже здания. По имеющейся на данный момент информации, жертв нет, но есть пострадавшие.
На месте мобилизованы бригады пожарных, которые в эти минуты локализуют очаг возгорания.