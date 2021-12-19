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https://sputnik-georgia.ru/20211219/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-s-rossiey-zakryto-dlya-vsekh-vidov-transporta-262982494.html
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для всех видов транспорта
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для всех видов транспорта
Запрет действует на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T23:40+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Из-за высокой лавиноопасности движение для всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Запрет действует на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.В течение нескольких дней движение на участке периодически закрывалось для большегрузов.Из-за непрекращающегося снегопада движение осуществляется лишь через лавинозащитные тоннели под наблюдением и при координации сотрудников полиции.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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новости, грузия, верхний ларс, военно-грузинская дорога, мцхета-степанцминда-ларс, погода

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для всех видов транспорта

23:40 19.12.2021
Военно-грузинская дорога
Военно-грузинская дорога - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2021
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Запрет действует на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Из-за высокой лавиноопасности движение для всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Запрет действует на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
В течение нескольких дней движение на участке периодически закрывалось для большегрузов.
Из-за непрекращающегося снегопада движение осуществляется лишь через лавинозащитные тоннели под наблюдением и при координации сотрудников полиции.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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