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https://sputnik-georgia.ru/20211219/voznikshiy-iz-za-vzryva-v-zhilom-dome-v-tbilisi-pozhar-udalos-likvidirovat-262981933.html
Возникший из-за взрыва в жилом доме в Тбилиси пожар удалось ликвидировать
Возникший из-за взрыва в жилом доме в Тбилиси пожар удалось ликвидировать
Пострадали пять человек, один из них получил ожоги тела, а остальные - легкие повреждения 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T22:49+0400
2021-12-19T23:08+0400
происшествия
новости
грузия
пожар
взрыв газа
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Пожар на месте взрыва в поселении Вазисубани ликвидирован, сообщил представитель районной администрации Ника Элисашвили.По его словам, в девятиэтажном доме по улице Квачантирадзе, 15 взорвался газ.Пострадали пять человек, один из них получил ожоги тела, а остальные - легкие повреждения.Эвакуированные жители смогут переночевать в гостиницах.В корпусе, где произошел взрыв, пока не восстановлена подача электроэнергии. На месте работают представители энергораспределительной компании.
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происшествия, новости, грузия, пожар, взрыв газа

Возникший из-за взрыва в жилом доме в Тбилиси пожар удалось ликвидировать

22:49 19.12.2021 (обновлено: 23:08 19.12.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovВзрыв бытового газа в жилом доме в районе Вазисубани в столице Грузии 19 декабря 2021 года
Взрыв бытового газа в жилом доме в районе Вазисубани в столице Грузии 19 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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Пострадали пять человек, один из них получил ожоги тела, а остальные - легкие повреждения
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Пожар на месте взрыва в поселении Вазисубани ликвидирован, сообщил представитель районной администрации Ника Элисашвили.
По его словам, в девятиэтажном доме по улице Квачантирадзе, 15 взорвался газ.
Пострадали пять человек, один из них получил ожоги тела, а остальные - легкие повреждения.
Эвакуированные жители смогут переночевать в гостиницах.
В корпусе, где произошел взрыв, пока не восстановлена подача электроэнергии. На месте работают представители энергораспределительной компании.
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