https://sputnik-georgia.ru/20211219/voznikshiy-iz-za-vzryva-v-zhilom-dome-v-tbilisi-pozhar-udalos-likvidirovat-262981933.html

Возникший из-за взрыва в жилом доме в Тбилиси пожар удалось ликвидировать

Возникший из-за взрыва в жилом доме в Тбилиси пожар удалось ликвидировать

Пострадали пять человек, один из них получил ожоги тела, а остальные - легкие повреждения 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T22:49+0400

2021-12-19T22:49+0400

2021-12-19T23:08+0400

происшествия

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взрыв газа

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Пожар на месте взрыва в поселении Вазисубани ликвидирован, сообщил представитель районной администрации Ника Элисашвили.По его словам, в девятиэтажном доме по улице Квачантирадзе, 15 взорвался газ.Пострадали пять человек, один из них получил ожоги тела, а остальные - легкие повреждения.Эвакуированные жители смогут переночевать в гостиницах.В корпусе, где произошел взрыв, пока не восстановлена подача электроэнергии. На месте работают представители энергораспределительной компании.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, пожар, взрыв газа