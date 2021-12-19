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Возникший из-за взрыва в жилом доме в Тбилиси пожар удалось ликвидировать
Возникший из-за взрыва в жилом доме в Тбилиси пожар удалось ликвидировать
Пострадали пять человек, один из них получил ожоги тела, а остальные - легкие повреждения 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T22:49+0400
2021-12-19T22:49+0400
2021-12-19T23:08+0400
происшествия
новости
грузия
пожар
взрыв газа
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Пожар на месте взрыва в поселении Вазисубани ликвидирован, сообщил представитель районной администрации Ника Элисашвили.По его словам, в девятиэтажном доме по улице Квачантирадзе, 15 взорвался газ.Пострадали пять человек, один из них получил ожоги тела, а остальные - легкие повреждения.Эвакуированные жители смогут переночевать в гостиницах.В корпусе, где произошел взрыв, пока не восстановлена подача электроэнергии. На месте работают представители энергораспределительной компании.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, пожар, взрыв газа
Возникший из-за взрыва в жилом доме в Тбилиси пожар удалось ликвидировать
22:49 19.12.2021 (обновлено: 23:08 19.12.2021)
Пострадали пять человек, один из них получил ожоги тела, а остальные - легкие повреждения
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Пожар на месте взрыва в поселении Вазисубани ликвидирован, сообщил представитель районной администрации Ника Элисашвили.
По его словам, в девятиэтажном доме по улице Квачантирадзе, 15 взорвался газ.
Пострадали пять человек, один из них получил ожоги тела, а остальные - легкие повреждения.
Эвакуированные жители смогут переночевать в гостиницах.
В корпусе, где произошел взрыв, пока не восстановлена подача электроэнергии. На месте работают представители энергораспределительной компании.