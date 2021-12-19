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Взрыв газа в Тбилиси: разрушена часть жилого дома в районе Вазисубани - видео
Взрыв газа в Тбилиси: разрушена часть жилого дома в районе Вазисубани - видео
В одном из многоквартирных жилых домов в районе поселения Вазисубани в Тбилиси произошел сильный взрыв. Смотрите в видео Sputnik кадры с места катастрофы 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T23:09+0400
2021-12-19T23:09+0400
2021-12-19T23:55+0400
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взрыв газа
взрыв в жилом доме в тбилиси
видео-новости из грузии
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Предположительно, причиной взрыва была утечка бытового газа. Пожар возник на первом этаже здания. По имеющейся на данный момент информации, жертв нет, но есть пострадавшие. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!На место ЧП оперативно прибыли бригады скорой помощи, территорию оцепили наряды полиции, были мобилизованы пожарные бригады и спасатели, которые в эти минуты локализуют очаг возгорания.
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Взрыв газа в Тбилиси: разрушена часть жилого дома в районе Вазисубани - видео
23:09 19.12.2021 (обновлено: 23:55 19.12.2021)
В одном из многоквартирных жилых домов в районе поселения Вазисубани в Тбилиси произошел сильный взрыв. Смотрите в видео Sputnik кадры с места катастрофы
Предположительно, причиной взрыва была утечка бытового газа. Пожар возник на первом этаже здания. По имеющейся на данный момент информации, жертв нет, но есть пострадавшие.
На место ЧП оперативно прибыли бригады скорой помощи, территорию оцепили наряды полиции, были мобилизованы пожарные бригады и спасатели, которые в эти минуты локализуют очаг возгорания.