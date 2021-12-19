https://sputnik-georgia.ru/20211219/vzryv-gaza-v-tbilisi-razrushena-chast-zhilogo-doma-v-rayone-vazisubani---video-262982053.html

Взрыв газа в Тбилиси: разрушена часть жилого дома в районе Вазисубани - видео

Взрыв газа в Тбилиси: разрушена часть жилого дома в районе Вазисубани - видео

В одном из многоквартирных жилых домов в районе поселения Вазисубани в Тбилиси произошел сильный взрыв. Смотрите в видео Sputnik кадры с места катастрофы 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T23:09+0400

2021-12-19T23:09+0400

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мультимедиа

взрыв

взрыв газа

взрыв в жилом доме в тбилиси

видео-новости из грузии

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Предположительно, причиной взрыва была утечка бытового газа. Пожар возник на первом этаже здания. По имеющейся на данный момент информации, жертв нет, но есть пострадавшие. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!На место ЧП оперативно прибыли бригады скорой помощи, территорию оцепили наряды полиции, были мобилизованы пожарные бригады и спасатели, которые в эти минуты локализуют очаг возгорания.

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