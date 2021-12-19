Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211219/vzryv-gaza-v-tbilisi-razrushena-chast-zhilogo-doma-v-rayone-vazisubani---video-262982053.html
Взрыв газа в Тбилиси: разрушена часть жилого дома в районе Вазисубани - видео
Взрыв газа в Тбилиси: разрушена часть жилого дома в районе Вазисубани - видео
В одном из многоквартирных жилых домов в районе поселения Вазисубани в Тбилиси произошел сильный взрыв. Смотрите в видео Sputnik кадры с места катастрофы 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T23:09+0400
2021-12-19T23:55+0400
видео
мультимедиа
взрыв
взрыв газа
взрыв в жилом доме в тбилиси
видео-новости из грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/13/262981907_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9c2fcf16ab11a39c30cddded9e0e6ed9.jpg
Предположительно, причиной взрыва была утечка бытового газа. Пожар возник на первом этаже здания. По имеющейся на данный момент информации, жертв нет, но есть пострадавшие. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!На место ЧП оперативно прибыли бригады скорой помощи, территорию оцепили наряды полиции, были мобилизованы пожарные бригады и спасатели, которые в эти минуты локализуют очаг возгорания.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/13/262981907_113:0:1073:720_1920x0_80_0_0_0967d20209140abf2c40381ba5cfac47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, взрыв, взрыв газа, взрыв в жилом доме в тбилиси, видео-новости из грузии, видео

Взрыв газа в Тбилиси: разрушена часть жилого дома в районе Вазисубани - видео

23:09 19.12.2021 (обновлено: 23:55 19.12.2021)
© video: Sputnik / Alex Shlamov
Подписаться на
В одном из многоквартирных жилых домов в районе поселения Вазисубани в Тбилиси произошел сильный взрыв. Смотрите в видео Sputnik кадры с места катастрофы
Предположительно, причиной взрыва была утечка бытового газа. Пожар возник на первом этаже здания. По имеющейся на данный момент информации, жертв нет, но есть пострадавшие.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
На место ЧП оперативно прибыли бригады скорой помощи, территорию оцепили наряды полиции, были мобилизованы пожарные бригады и спасатели, которые в эти минуты локализуют очаг возгорания.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераВерхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для всех видов транспорта
ВчераПевец из Грузии стал победителем шоу талантов в США
ВчераВзрыв газа в Тбилиси: разрушена часть жилого дома в районе Вазисубани - видео
ВчераВозникший из-за взрыва в жилом доме в Тбилиси пожар удалось ликвидировать
ВчераБольшой успех "Черного льва"
ВчераВ жилом доме в Тбилиси произошел взрыв
ВчераГрузия заняла четвертое место на "Детском Евровидении 2021"
ВчераИнспекция труда призвала ночные клубы дождаться окончательного протокола
ВчераМать Саакашвили рассказала о проблемах со здоровьем у сына
ВчераТурция надеется на участие Грузии в следующей встрече формата "3+3"
ВчераКовид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса
ВчераНет "зеленым паспортам": в Тбилиси прошла новая акция протеста - видео
ВчераПроцедура избрания председателя ЦИК Грузии изменилась
ВчераПремьер Грузии: повышение зарплат госслужащим не будет разовой акцией
ВчераЗа сладкие воспоминания, или История жизни, достойная воспевания
ВчераЛаша Шавдатуашвили – лучший дзюдоист года в мире
ВчераПосол Израиля танцует в поддержку конкурсанта из Грузии на "Детском Евровидении - 2021"
ВчераГосударство увеличивает сумму для вынужденно перемещенных лиц на покупку жилья
ВчераГод тигра грядет: В Алматинском зоопарке появились два новых полосатых хищника
Вчера"Я доверяю ему" - Леди Гага откровенно об отношениях с Брэдли Купером