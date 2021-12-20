https://sputnik-georgia.ru/20211220/dorogie-tantsy-s-demnoy-263003167.html

Дорогие танцы с Демной

Дорогие танцы с Демной

Известный грузинский дизайнер Демна Гвасалия, который, к слову, попросил называть себя просто Демна, вновь удивил фанатов. 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T15:59+0400

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2021-12-20T15:59+0400

мультимедиа

карикатуры

демна гвасалия

мода

стиль

грузинские дизайнеры покоряют мир моды

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Знаменитый дизайнер и креативный директор модного дома Balenciaga выпустил танцевальную обувь, которая напомнила его соотечественникам недорогие тапочки для грузинских танцев. В Грузии такая обувь стоит копейки - а у Гвасалия 705 долларов. По-видимому, скоро Кардашьян начнет танцевать в обновке.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, карикатуры, демна гвасалия, мода, стиль, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, инфографика