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Дорогие танцы с Демной
Дорогие танцы с Демной
Известный грузинский дизайнер Демна Гвасалия, который, к слову, попросил называть себя просто Демна, вновь удивил фанатов. 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T15:59+0400
2021-12-20T15:59+0400
2021-12-20T15:59+0400
мультимедиа
карикатуры
демна гвасалия
мода
стиль
грузинские дизайнеры покоряют мир моды
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Знаменитый дизайнер и креативный директор модного дома Balenciaga выпустил танцевальную обувь, которая напомнила его соотечественникам недорогие тапочки для грузинских танцев. В Грузии такая обувь стоит копейки - а у Гвасалия 705 долларов. По-видимому, скоро Кардашьян начнет танцевать в обновке.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, карикатуры, демна гвасалия, мода, стиль, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, инфографика
Дорогие танцы с Демной
Известный грузинский дизайнер Демна Гвасалия, который, к слову, попросил называть себя просто Демна, вновь удивил фанатов.
Знаменитый дизайнер и креативный директор модного дома Balenciaga выпустил танцевальную обувь, которая напомнила его соотечественникам недорогие тапочки для грузинских танцев. В Грузии такая обувь стоит копейки - а у Гвасалия 705 долларов. По-видимому, скоро Кардашьян начнет танцевать в обновке.