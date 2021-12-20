https://sputnik-georgia.ru/20211220/konkurent-bayraktara-rossiyskiy-bespilotnik-orion-unichtozhil-tsel-263014335.html

Конкурент "Байрактара": российский беспилотник "Орион" уничтожил цель

Конкурент "Байрактара": российский беспилотник "Орион" уничтожил цель

Российское Министерство обороны показало кадры испытаний ударного беспилотника "Орион" на одном из военных полигонов. Подробнее - смотрите в видео 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T21:05+0400

2021-12-20T21:05+0400

2021-12-20T21:06+0400

россия

видео

мультимедиа

министерство обороны рф

вооружения

технологии

гонка вооружений

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/14/263014262_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9273b118b2ea55a42eb00ddf6823ef1f.jpg

Новейший российский БПЛА впервые был применен против другого беспилотника. "Орион" успешно сбил маневрирующую воздушную цель и нанес несколько ударов по наземным мишеням.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, мультимедиа, министерство обороны рф, вооружения, технологии, гонка вооружений, видео