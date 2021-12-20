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Конкурент "Байрактара": российский беспилотник "Орион" уничтожил цель
Конкурент "Байрактара": российский беспилотник "Орион" уничтожил цель
Российское Министерство обороны показало кадры испытаний ударного беспилотника "Орион" на одном из военных полигонов. Подробнее - смотрите в видео 20.12.2021, Sputnik Грузия
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Новейший российский БПЛА впервые был применен против другого беспилотника. "Орион" успешно сбил маневрирующую воздушную цель и нанес несколько ударов по наземным мишеням.
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россия, видео, мультимедиа, министерство обороны рф, вооружения, технологии, гонка вооружений, видео

Конкурент "Байрактара": российский беспилотник "Орион" уничтожил цель

21:05 20.12.2021 (обновлено: 21:06 20.12.2021)
© Ministry of Defence of Russia
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Российское Министерство обороны показало кадры испытаний ударного беспилотника "Орион" на одном из военных полигонов. Подробнее - смотрите в видео
Новейший российский БПЛА впервые был применен против другого беспилотника. "Орион" успешно сбил маневрирующую воздушную цель и нанес несколько ударов по наземным мишеням.
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