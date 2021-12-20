https://sputnik-georgia.ru/20211220/parlament-gruzii-soberetsya-na-vneocherednoe-zasedanie-22-dekabrya-263009945.html
Парламент Грузии соберется на внеочередное заседание 22 декабря
Парламент Грузии соберется на внеочередное заседание 22 декабря
Причина назначения внеочередной сессии - необходимость принятия ряда важных для страны законопроектов 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T18:14+0400
2021-12-20T18:14+0400
2021-12-20T18:14+0400
политика
новости
грузия
парламент грузии
каха кучава
саломе зурабишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250968040_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6b1ac56614f4370338d7258af9d09fac.jpg
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Парламент Грузии обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили о назначении внеочередной сессии во вторник, 22 декабря, заявил глава законодательного органа Каха Кучава за заседании бюро.Согласно регламенту парламента, осенняя сессия закрывается гимном в третью пятницу декабря. Осенняя сессия в этом году официально закрылась 17 декабря.Глава законодательного органа выразил надежду, что на внеочередном заседании будет полное присутствие депутатов, так как, по словам Кучава, плодотворная работа предстоит до конца года.Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что причина назначения внеочередной сессии - необходимость принятия в окончательном чтении ряда важных для страны законопроектов, в том числе "Об азартных играх".После завершения внеочередной сессии депутаты уйдут на каникулы до февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250968040_0:207:861:853_1920x0_80_0_0_d40c85bd767d5f4d2892946be7eda944.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, парламент грузии, каха кучава, саломе зурабишвили
Парламент Грузии соберется на внеочередное заседание 22 декабря
Причина назначения внеочередной сессии - необходимость принятия ряда важных для страны законопроектов
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik.
Парламент Грузии обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили о назначении внеочередной сессии во вторник, 22 декабря, заявил
глава законодательного органа Каха Кучава за заседании бюро.
Согласно регламенту парламента, осенняя сессия закрывается гимном в третью пятницу декабря. Осенняя сессия в этом году официально закрылась 17 декабря.
"Есть целый ряд вопросов, как новые инициативы, так и организационные вопросы. Нам понадобится созвать внеочередное заседание, которое традиционно бывает в конце каждого года. Поэтому мы обращаемся к президенту, чтобы с 22 декабря назначить внеочередные заседания", - заявил Кучава.
Глава законодательного органа выразил надежду, что на внеочередном заседании будет полное присутствие депутатов, так как, по словам Кучава, плодотворная работа предстоит до конца года.
Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что причина назначения внеочередной сессии - необходимость принятия в окончательном чтении ряда важных для страны законопроектов, в том числе "Об азартных играх".
После завершения внеочередной сессии депутаты уйдут на каникулы до февраля.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.