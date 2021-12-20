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Парламент Грузии соберется на внеочередное заседание 22 декабря
Парламент Грузии соберется на внеочередное заседание 22 декабря
Причина назначения внеочередной сессии - необходимость принятия ряда важных для страны законопроектов 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T18:14+0400
2021-12-20T18:14+0400
политика
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парламент грузии
каха кучава
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Парламент Грузии обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили о назначении внеочередной сессии во вторник, 22 декабря, заявил глава законодательного органа Каха Кучава за заседании бюро.Согласно регламенту парламента, осенняя сессия закрывается гимном в третью пятницу декабря. Осенняя сессия в этом году официально закрылась 17 декабря.Глава законодательного органа выразил надежду, что на внеочередном заседании будет полное присутствие депутатов, так как, по словам Кучава, плодотворная работа предстоит до конца года.Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что причина назначения внеочередной сессии - необходимость принятия в окончательном чтении ряда важных для страны законопроектов, в том числе "Об азартных играх".После завершения внеочередной сессии депутаты уйдут на каникулы до февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, парламент грузии, каха кучава, саломе зурабишвили

Парламент Грузии соберется на внеочередное заседание 22 декабря

18:14 20.12.2021
© photo: Sputnik / StringerЗаседание парламента Грузии
Заседание парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Причина назначения внеочередной сессии - необходимость принятия ряда важных для страны законопроектов
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Парламент Грузии обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили о назначении внеочередной сессии во вторник, 22 декабря, заявил глава законодательного органа Каха Кучава за заседании бюро.
Согласно регламенту парламента, осенняя сессия закрывается гимном в третью пятницу декабря. Осенняя сессия в этом году официально закрылась 17 декабря.
"Есть целый ряд вопросов, как новые инициативы, так и организационные вопросы. Нам понадобится созвать внеочередное заседание, которое традиционно бывает в конце каждого года. Поэтому мы обращаемся к президенту, чтобы с 22 декабря назначить внеочередные заседания", - заявил Кучава.
Глава законодательного органа выразил надежду, что на внеочередном заседании будет полное присутствие депутатов, так как, по словам Кучава, плодотворная работа предстоит до конца года.
Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что причина назначения внеочередной сессии - необходимость принятия в окончательном чтении ряда важных для страны законопроектов, в том числе "Об азартных играх".
После завершения внеочередной сессии депутаты уйдут на каникулы до февраля.
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