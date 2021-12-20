https://sputnik-georgia.ru/20211220/parlament-gruzii-soberetsya-na-vneocherednoe-zasedanie-22-dekabrya-263009945.html

Парламент Грузии соберется на внеочередное заседание 22 декабря

Парламент Грузии соберется на внеочередное заседание 22 декабря

Причина назначения внеочередной сессии - необходимость принятия ряда важных для страны законопроектов 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T18:14+0400

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парламент грузии

каха кучава

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Парламент Грузии обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили о назначении внеочередной сессии во вторник, 22 декабря, заявил глава законодательного органа Каха Кучава за заседании бюро.Согласно регламенту парламента, осенняя сессия закрывается гимном в третью пятницу декабря. Осенняя сессия в этом году официально закрылась 17 декабря.Глава законодательного органа выразил надежду, что на внеочередном заседании будет полное присутствие депутатов, так как, по словам Кучава, плодотворная работа предстоит до конца года.Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что причина назначения внеочередной сессии - необходимость принятия в окончательном чтении ряда важных для страны законопроектов, в том числе "Об азартных играх".После завершения внеочередной сессии депутаты уйдут на каникулы до февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, парламент грузии, каха кучава, саломе зурабишвили