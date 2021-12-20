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Ранивший 17-летнего подростка в Тбилиси сдался полиции
Ранивший 17-летнего подростка в Тбилиси сдался полиции
Подозреваемый оказался сыном известного грузинского певца Гии Тоидзе 20.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Подозреваемый в ранении 17-летнего подростка в Тбилиси сдался полиции, сообщает МВД Грузии. Им оказался 19-летний сын известного певца Гии Тоидзе.По данным МВД, инцидент произошел 18 декабря на плато Нуцубидзе. Подростку было нанесено несколько ножевых ранений. Пострадавшего доставили в Кавказский медицинский центр, где ему была проведена неотложная хирургическая операция. Тоидзе сдался полиции в воскресенье вечером.По словам отца, сын не приходил домой два дня.Следствие ведется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", которая предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мвд грузии, преступность в грузии

Ранивший 17-летнего подростка в Тбилиси сдался полиции

12:01 20.12.2021 (обновлено: 12:52 20.12.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliЗдание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Подозреваемый оказался сыном известного грузинского певца Гии Тоидзе
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Подозреваемый в ранении 17-летнего подростка в Тбилиси сдался полиции, сообщает МВД Грузии.
Им оказался 19-летний сын известного певца Гии Тоидзе.
По данным МВД, инцидент произошел 18 декабря на плато Нуцубидзе. Подростку было нанесено несколько ножевых ранений. Пострадавшего доставили в Кавказский медицинский центр, где ему была проведена неотложная хирургическая операция. Тоидзе сдался полиции в воскресенье вечером.

"Я ничего не знаю кроме того, что он сдался, и сейчас ведется следствие. Я не могу комментировать детали. Я не знаю, где он был", – сказал Гия Тоидзе журналистам.

По словам отца, сын не приходил домой два дня.
Следствие ведется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", которая предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет.
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