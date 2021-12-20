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Ранивший 17-летнего подростка в Тбилиси сдался полиции

Ранивший 17-летнего подростка в Тбилиси сдался полиции

Подозреваемый оказался сыном известного грузинского певца Гии Тоидзе 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Подозреваемый в ранении 17-летнего подростка в Тбилиси сдался полиции, сообщает МВД Грузии. Им оказался 19-летний сын известного певца Гии Тоидзе.По данным МВД, инцидент произошел 18 декабря на плато Нуцубидзе. Подростку было нанесено несколько ножевых ранений. Пострадавшего доставили в Кавказский медицинский центр, где ему была проведена неотложная хирургическая операция. Тоидзе сдался полиции в воскресенье вечером.По словам отца, сын не приходил домой два дня.Следствие ведется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", которая предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, мвд грузии, преступность в грузии