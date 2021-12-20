https://sputnik-georgia.ru/20211220/rozhdestvenskaya-yarmarka-otkroetsya-v-tbilisi-24-dekabrya-262987141.html

Рождественская ярмарка откроется в Тбилиси 24 декабря

Рождественская ярмарка откроется в Тбилиси 24 декабря

Посетителей ярмарки будут ждать тематические аксессуары и приятная праздничная атмосфера

2021-12-20T11:31+0400

2021-12-20T11:31+0400

2021-12-20T11:31+0400

общество

новости

грузия

тбилиси

уикенд по-тбилисски

рождество

развлечения

куда сходить в тбилиси в выходные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22934/29/229342985_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_e4c471c32017f7a0491b35f136ef149f.jpg

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Столичный парк Деда Эна приглашает желающих на рождественскую ярмарку, которая откроется 24 декабря и продлится до 14 января."Одевайтесь тепло, не забудьте пушистые шапки и шарфы, спрячьте немного покрасневшие от зимних морозов носы в маски и присоединяйтесь. Погрейте руки глинтвейном, а холодные дни нового года самыми волшебными событиями", – говорится в анонсе ярмарки.Для сохранения приподнятого настроения каждый день мероприятия музыкально будут сопровождать диджеи и известные группы.Рождественская ярмарка проходит уже третий год при поддержке мэрии Тбилиси и городской службы экономического развития. Все рекомендация Минздрава в связи с COVID-19 будут соблюдены, отмечают организаторы мероприятия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, тбилиси, уикенд по-тбилисски, рождество, развлечения, куда сходить в тбилиси в выходные