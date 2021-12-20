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Рождественская ярмарка откроется в Тбилиси 24 декабря
Рождественская ярмарка откроется в Тбилиси 24 декабря
Посетителей ярмарки будут ждать тематические аксессуары и приятная праздничная атмосфера
2021-12-20T11:31+0400
2021-12-20T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Столичный парк Деда Эна приглашает желающих на рождественскую ярмарку, которая откроется 24 декабря и продлится до 14 января."Одевайтесь тепло, не забудьте пушистые шапки и шарфы, спрячьте немного покрасневшие от зимних морозов носы в маски и присоединяйтесь. Погрейте руки глинтвейном, а холодные дни нового года самыми волшебными событиями", – говорится в анонсе ярмарки.Для сохранения приподнятого настроения каждый день мероприятия музыкально будут сопровождать диджеи и известные группы.Рождественская ярмарка проходит уже третий год при поддержке мэрии Тбилиси и городской службы экономического развития. Все рекомендация Минздрава в связи с COVID-19 будут соблюдены, отмечают организаторы мероприятия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, уикенд по-тбилисски, рождество, развлечения, куда сходить в тбилиси в выходные

Рождественская ярмарка откроется в Тбилиси 24 декабря

11:31 20.12.2021
© photo: Sputnikновогодние украшения - Рождественская ярмарка
новогодние украшения - Рождественская ярмарка - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© photo: Sputnik
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Посетителей ярмарки будут ждать тематические аксессуары и приятная праздничная атмосфера
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Столичный парк Деда Эна приглашает желающих на рождественскую ярмарку, которая откроется 24 декабря и продлится до 14 января.
"Одевайтесь тепло, не забудьте пушистые шапки и шарфы, спрячьте немного покрасневшие от зимних морозов носы в маски и присоединяйтесь. Погрейте руки глинтвейном, а холодные дни нового года самыми волшебными событиями", – говорится в анонсе ярмарки.
Для сохранения приподнятого настроения каждый день мероприятия музыкально будут сопровождать диджеи и известные группы.
Рождественская ярмарка проходит уже третий год при поддержке мэрии Тбилиси и городской службы экономического развития. Все рекомендация Минздрава в связи с COVID-19 будут соблюдены, отмечают организаторы мероприятия.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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