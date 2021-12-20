https://sputnik-georgia.ru/20211220/rozhdestvenskaya-yarmarka-otkroetsya-v-tbilisi-24-dekabrya-262987141.html
Рождественская ярмарка откроется в Тбилиси 24 декабря
Рождественская ярмарка откроется в Тбилиси 24 декабря
Посетителей ярмарки будут ждать тематические аксессуары и приятная праздничная атмосфера
2021-12-20T11:31+0400
2021-12-20T11:31+0400
2021-12-20T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Столичный парк Деда Эна приглашает желающих на рождественскую ярмарку, которая откроется 24 декабря и продлится до 14 января."Одевайтесь тепло, не забудьте пушистые шапки и шарфы, спрячьте немного покрасневшие от зимних морозов носы в маски и присоединяйтесь. Погрейте руки глинтвейном, а холодные дни нового года самыми волшебными событиями", – говорится в анонсе ярмарки.Для сохранения приподнятого настроения каждый день мероприятия музыкально будут сопровождать диджеи и известные группы.Рождественская ярмарка проходит уже третий год при поддержке мэрии Тбилиси и городской службы экономического развития. Все рекомендация Минздрава в связи с COVID-19 будут соблюдены, отмечают организаторы мероприятия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, тбилиси, уикенд по-тбилисски, рождество, развлечения, куда сходить в тбилиси в выходные
Рождественская ярмарка откроется в Тбилиси 24 декабря
Посетителей ярмарки будут ждать тематические аксессуары и приятная праздничная атмосфера
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Столичный парк Деда Эна приглашает желающих на рождественскую ярмарку, которая откроется 24 декабря и продлится до 14 января.
"Одевайтесь тепло, не забудьте пушистые шапки и шарфы, спрячьте немного покрасневшие от зимних морозов носы в маски и присоединяйтесь. Погрейте руки глинтвейном, а холодные дни нового года самыми волшебными событиями", – говорится в анонсе ярмарки.
Для сохранения приподнятого настроения каждый день мероприятия музыкально будут сопровождать диджеи и известные группы.
Рождественская ярмарка проходит уже третий год при поддержке мэрии Тбилиси и городской службы экономического развития. Все рекомендация Минздрава в связи с COVID-19 будут соблюдены, отмечают организаторы мероприятия.
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