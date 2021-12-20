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Снег, ветер и лавиноопасность – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
Снег, ветер и лавиноопасность – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
Шторм на Черноморском побережье будет достигать 3-4 балла, предупреждают синоптики 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T15:39+0400
2021-12-20T15:39+0400
2021-12-20T15:48+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшения погоды на территории Грузии в ближайшие дни.По информации Национального агентства окружающей среды, 21-23 декабря в Грузии временами ожидаются осадки, в некоторых районов страны сильные. А 22-23 декабря выпадет снег, ожидается сильный ветер.В горах и высокогорье опасность схода лавин, туман и метель. Шторм на Черноморском побережье будет достигать 3-4 баллов.Как отмечено в сообщении Национального агентства окружающей среды, на отдельных участках автомобильных дорог будут введены ограничения для транспорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, погода
Снег, ветер и лавиноопасность – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
15:39 20.12.2021 (обновлено: 15:48 20.12.2021)
Шторм на Черноморском побережье будет достигать 3-4 балла, предупреждают синоптики
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшения погоды на территории Грузии в ближайшие дни.
По информации
Национального агентства окружающей среды, 21-23 декабря в Грузии временами ожидаются осадки, в некоторых районов страны сильные. А 22-23 декабря выпадет снег, ожидается сильный ветер.
В горах и высокогорье опасность схода лавин, туман и метель. Шторм на Черноморском побережье будет достигать 3-4 баллов.
Как отмечено в сообщении Национального агентства окружающей среды, на отдельных участках автомобильных дорог будут введены ограничения для транспорта.
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