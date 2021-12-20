https://sputnik-georgia.ru/20211220/sneg-veter-i-lavinoopasnost--sinoptiki-preduprezhdayut-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-263002958.html

Снег, ветер и лавиноопасность – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии

Снег, ветер и лавиноопасность – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии

Шторм на Черноморском побережье будет достигать 3-4 балла, предупреждают синоптики 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T15:39+0400

2021-12-20T15:39+0400

2021-12-20T15:48+0400

новости

грузия

национальное агентство окружающей среды

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/01/251031759_11:0:2455:1375_1920x0_80_0_0_4dd53dd82bfe1a05781c2b8910fc2053.jpg

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшения погоды на территории Грузии в ближайшие дни.По информации Национального агентства окружающей среды, 21-23 декабря в Грузии временами ожидаются осадки, в некоторых районов страны сильные. А 22-23 декабря выпадет снег, ожидается сильный ветер.В горах и высокогорье опасность схода лавин, туман и метель. Шторм на Черноморском побережье будет достигать 3-4 баллов.Как отмечено в сообщении Национального агентства окружающей среды, на отдельных участках автомобильных дорог будут введены ограничения для транспорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, погода