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Снег, ветер и лавиноопасность – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
Снег, ветер и лавиноопасность – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
Шторм на Черноморском побережье будет достигать 3-4 балла, предупреждают синоптики 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T15:39+0400
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национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшения погоды на территории Грузии в ближайшие дни.По информации Национального агентства окружающей среды, 21-23 декабря в Грузии временами ожидаются осадки, в некоторых районов страны сильные. А 22-23 декабря выпадет снег, ожидается сильный ветер.В горах и высокогорье опасность схода лавин, туман и метель. Шторм на Черноморском побережье будет достигать 3-4 баллов.Как отмечено в сообщении Национального агентства окружающей среды, на отдельных участках автомобильных дорог будут введены ограничения для транспорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, погода

Снег, ветер и лавиноопасность – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии

15:39 20.12.2021 (обновлено: 15:48 20.12.2021)
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Рикотский перевал зимой - снегоуборочная техника - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / STRINGER
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Шторм на Черноморском побережье будет достигать 3-4 балла, предупреждают синоптики
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшения погоды на территории Грузии в ближайшие дни.
По информации Национального агентства окружающей среды, 21-23 декабря в Грузии временами ожидаются осадки, в некоторых районов страны сильные. А 22-23 декабря выпадет снег, ожидается сильный ветер.
В горах и высокогорье опасность схода лавин, туман и метель. Шторм на Черноморском побережье будет достигать 3-4 баллов.
Как отмечено в сообщении Национального агентства окружающей среды, на отдельных участках автомобильных дорог будут введены ограничения для транспорта.
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