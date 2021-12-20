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https://sputnik-georgia.ru/20211220/solovev-o-konkurentsii-zhurnalistov-s-blogerami-i-blokirovke-rossiyskikh-youtube-kanalov-263008321.html
Соловьев о конкуренции журналистов с блогерами и блокировке российских YouTube-каналов
Соловьев о конкуренции журналистов с блогерами и блокировке российских YouTube-каналов
Мир настолько ускоряется, что информация "стала биться на малые формы", говорит гость Sputnik, руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T17:31+0400
2021-12-20T17:31+0400
россия
видео
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владимир соловьев
армен гаспарян
экспертное мнение
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Глава Союза журналистов России пришел в гости к ведущему Sputnik на русском, политологу и историку Армену Гаспаряну, чтобы обсудить, как изменилась подача новостей.Соловьев напомнил не только о жесточайшей войне за внимание аудитории между журналистами и блогерами, в которую вступает еще и искусственный интеллект. Он также рассказал о влиянии на индустрию пандемии, о способности концентрироваться в экстремальных условиях и спасать коллектив. Как заманить сотрудников с удаленки обратно в офисы? Что будет происходить с журналистикой в 2022 году? И почему Запад, который говорит о свободе слова, блокирует российские каналы в YouTube? На эти вопросы ответил Соловьев.
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россия, видео, мультимедиа, владимир соловьев, армен гаспарян, экспертное мнение, видео

Соловьев о конкуренции журналистов с блогерами и блокировке российских YouTube-каналов

17:31 20.12.2021
© video: Sputnik
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Мир настолько ускоряется, что информация "стала биться на малые формы", говорит гость Sputnik, руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев
Глава Союза журналистов России пришел в гости к ведущему Sputnik на русском, политологу и историку Армену Гаспаряну, чтобы обсудить, как изменилась подача новостей.
Соловьев напомнил не только о жесточайшей войне за внимание аудитории между журналистами и блогерами, в которую вступает еще и искусственный интеллект. Он также рассказал о влиянии на индустрию пандемии, о способности концентрироваться в экстремальных условиях и спасать коллектив.
Как заманить сотрудников с удаленки обратно в офисы? Что будет происходить с журналистикой в 2022 году? И почему Запад, который говорит о свободе слова, блокирует российские каналы в YouTube? На эти вопросы ответил Соловьев.
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