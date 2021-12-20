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Точный прогноз погоды в Тбилиси на 20-26 декабря

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 20-26 декабря

На этой неделе впервые за зиму будет зафиксирована минусовая температура, но ночью 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T12:59+0400

2021-12-20T12:59+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. По прогнозам синоптиков, эта неделя в столице будет сравнительно холодной, ночью температура опустится ниже нуля, но будет без осадков.В понедельник, 20 декабря, в столице будет преимущественно облачно и без осадков. Восход солнца в 08:23. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 6 градусов, днем столбик термометра поднимется максимум до 8 градусов тепла. Скорость ветра в вечерние часы достигнет 4 м/с.Закат в Тбилиси в 17:32.Во вторник, 21 декабря, в столице ожидается преимущественно ясная погода и слабый дождь. Солнце взойдет в 08:24. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса. Днем столбик термометра поднимется до 7 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 9 м/с.Закат в Тбилиси в 17:33.В среду, 22 декабря, в Тбилиси будет солнечно и без осадков. Восход солнца в 08:24. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке нуля, максимальная температура составит плюс 4 градуса. Скорость ветра составит 10 м/с.Закат в Тбилиси в 17:33.В четверг, 23 декабря, в Тбилиси будет облачно. Восход солнца в 08:25. Минимальная температура воздуха ночью опустится до минус 3 градусов, а днем максимальная температура составит ноль градусов. Скорость ветра будет 5 м/с.Закат в Тбилиси в 17:34.В пятницу, 24 декабря, в Тбилиси будет ясно и без осадков. Восход в 08:25. Минимальная температура воздуха ночью – минус 3 градуса, днем – максимум плюс 1 градус. Скорость ветра до 5 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:34.В субботу, 25 декабря, в Тбилиси погода будет ясной и солнечной. Восход в 08:26. Минимальная температура воздуха ночью составит 3 градуса ниже нуля, днем – максимум 1 градус тепла. Скорость ветра до 4 м/с.Закат в Тбилиси в 17:35.В воскресенье, 26 декабря, в столице Грузии солнечно. Восход солнца в 08:26. Минимальная температура воздуха ночью будет минус 3 градуса. Днем столбик термометра поднимется максимум до 1 градуса тепла. Скорость ветра 3 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:35.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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