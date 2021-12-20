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В Греции ввели обязательный ПЦР-тест для туристов

В Греции ввели обязательный ПЦР-тест для туристов

Ограничения призваны замедлить распространение нового штамма "омикрон" 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T08:32+0400

2021-12-20T08:32+0400

2021-12-20T09:08+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек – Sputnik. Власти Греции ввели с сегодняшнего дня обязательный ПЦР-тест для туристов из всех стран, сообщил официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.Решение было принято в связи с распространением штамма "омикрон", это одна из мер в рамках усиления борьбы с COVID-19. Власти хотят выиграть время для охвата вакцинацией населения и замедлить распространение пандемии.Так, путешественники должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше, чем за 72 часа до поездки или экспресс-тест, сделанный за сутки."Исключение составят путешественники, которые были за границей менее 48 часов. Мера вступит в силу утром в воскресенье, 19 декабря", – сообщил Иконому.Он отметил, что решение властей будет действовать до 10 января 2022 года и вводится на время новогодних праздников. Причем распространяется оно и для граждан Греции, которые раньше могли возвращаться в страну без теста.Обязательный ПЦР должны делать все, включая детей от пяти лет. Проверять документ будут в аэропортах, на вокзалах и в пограничных пунктах пропуска.

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