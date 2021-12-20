https://sputnik-georgia.ru/20211220/v-gruzii-vyyavili-sluchai-zarazheniya-shtrammom-koronavirusa-omikron-262995513.html

"Омикрон" добрался до Грузии - кто ввез в страну новый штамм коронавируса?

"Омикрон" добрался до Грузии - кто ввез в страну новый штамм коронавируса?

Инфекция выявлена у двух граждан Грузии, которые недавно вернулись из путешествия 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T13:30+0400

2021-12-20T13:30+0400

2021-12-20T13:57+0400

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амиран гамкрелидзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. В Грузии выявили два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон", сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.По словам специалиста, инфекция выявлена у двух человек, которые недавно вернулись из путешествия.По словам Гамкрелидзе, всего в лабораториях изучались десять подозрительных случаев. Восемь из них оказались "дельта" и "дельта плюс" штаммом. Еще в двух случаях было решено провести углубленное исследование.Гамкрелидзе рассказал, что в субботу Грузия получила от Германии специальные ПЦР-тесты, которые определяют штамм коронавируса "омикрон".Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем

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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19