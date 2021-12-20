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"Омикрон" добрался до Грузии - кто ввез в страну новый штамм коронавируса?
"Омикрон" добрался до Грузии - кто ввез в страну новый штамм коронавируса?
Инфекция выявлена у двух граждан Грузии, которые недавно вернулись из путешествия 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T13:30+0400
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новости
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амиран гамкрелидзе
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. В Грузии выявили два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон", сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.По словам специалиста, инфекция выявлена у двух человек, которые недавно вернулись из путешествия.По словам Гамкрелидзе, всего в лабораториях изучались десять подозрительных случаев. Восемь из них оказались "дельта" и "дельта плюс" штаммом. Еще в двух случаях было решено провести углубленное исследование.Гамкрелидзе рассказал, что в субботу Грузия получила от Германии специальные ПЦР-тесты, которые определяют штамм коронавируса "омикрон".Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем
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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19

"Омикрон" добрался до Грузии - кто ввез в страну новый штамм коронавируса?

13:30 20.12.2021 (обновлено: 13:57 20.12.2021)
© AFP / ADEK BERRYУченый в лаборатории изучает под микроскопом частицы COVID-19
Ученый в лаборатории изучает под микроскопом частицы COVID-19 - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© AFP / ADEK BERRY
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Инфекция выявлена у двух граждан Грузии, которые недавно вернулись из путешествия
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. В Грузии выявили два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон", сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
По словам специалиста, инфекция выявлена у двух человек, которые недавно вернулись из путешествия.

"Они являются гражданами Грузии, побывавшими в США и на Ближнем Востоке, в частности в Дубае. Оба изолированы. В настоящее время проводится исследование 26 контактов инфицированных", – сказал Гамкрелидзе.

По словам Гамкрелидзе, всего в лабораториях изучались десять подозрительных случаев. Восемь из них оказались "дельта" и "дельта плюс" штаммом. Еще в двух случаях было решено провести углубленное исследование.
Гамкрелидзе рассказал, что в субботу Грузия получила от Германии специальные ПЦР-тесты, которые определяют штамм коронавируса "омикрон".
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира.
Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.
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