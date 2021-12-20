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Всемирный экономический форум перенес встречу в Давосе на лето из-за "омикрона"

Всемирный экономический форум перенес встречу в Давосе на лето из-за "омикрона"

ВЭФ уже второй год подряд откладывает форум в Давосе из-за ограничений, связанных с COVID-19 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T18:31+0400

2021-12-20T18:31+0400

2021-12-20T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Ежегодная встреча Всемирного экономического форума в Давосе отложена из-за нового штамма "омикрон", говорится в заявлении ВЭФ.Ежегодная встреча должна была состояться в Давосе-Клостерсе, Швейцария, 17-21 января 2022 года. Теперь она запланирована на начало лета.Приглашение для участие в форуме в Давосе получил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.ВЭФ уже второй год подряд откладывает проведение Всемирного форума в Давосе из-за ограничений, связанных с COVID-19.Ожидалось, что в рамках ВЭФ будет специальная встреча мировых лидеров, которая должна была быть первым глобальным саммитом для обсуждения проблемы восстановления экономики после пандемии.

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экономика, новости, в мире, давос, швейцария