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Всемирный экономический форум перенес встречу в Давосе на лето из-за "омикрона"
Всемирный экономический форум перенес встречу в Давосе на лето из-за "омикрона"
ВЭФ уже второй год подряд откладывает форум в Давосе из-за ограничений, связанных с COVID-19 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T18:31+0400
2021-12-20T18:31+0400
2021-12-20T18:31+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Ежегодная встреча Всемирного экономического форума в Давосе отложена из-за нового штамма "омикрон", говорится в заявлении ВЭФ.Ежегодная встреча должна была состояться в Давосе-Клостерсе, Швейцария, 17-21 января 2022 года. Теперь она запланирована на начало лета.Приглашение для участие в форуме в Давосе получил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.ВЭФ уже второй год подряд откладывает проведение Всемирного форума в Давосе из-за ограничений, связанных с COVID-19.Ожидалось, что в рамках ВЭФ будет специальная встреча мировых лидеров, которая должна была быть первым глобальным саммитом для обсуждения проблемы восстановления экономики после пандемии.
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экономика, новости, в мире, давос, швейцария
Всемирный экономический форум перенес встречу в Давосе на лето из-за "омикрона"
ВЭФ уже второй год подряд откладывает форум в Давосе из-за ограничений, связанных с COVID-19
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik.
Ежегодная встреча Всемирного экономического форума в Давосе отложена из-за нового штамма "омикрон", говорится в заявлении
ВЭФ.
Ежегодная встреча должна была состояться в Давосе-Клостерсе, Швейцария, 17-21 января 2022 года. Теперь она запланирована на начало лета.
"В нынешних условиях пандемии крайне сложно провести глобальную очную встречу. Подготовка велась с учетом рекомендаций экспертов и благодаря тесному сотрудничеству правительства Швейцарии на всех уровнях. Несмотря на строгие медицинские протоколы встречи, скорость передачи штамма омикрон и его влияние на поездки и передвижение сделали необходимой данную отсрочку", - отметили в ВЭФ.
Приглашение для участие в форуме в Давосе получил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
ВЭФ уже второй год подряд откладывает проведение Всемирного форума в Давосе из-за ограничений, связанных с COVID-19.
Ожидалось, что в рамках ВЭФ будет специальная встреча мировых лидеров, которая должна была быть первым глобальным саммитом для обсуждения проблемы восстановления экономики после пандемии.