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Взрыв газа в жилом доме в Тбилиси: "зимний сезон" открыт? - фото
Взрыв газа в жилом доме в Тбилиси: "зимний сезон" открыт? - фото
В многоэтажном жилом доме в районе Вазисубани в Тбилиси произошел сильный взрыв из-за утечки бытового газа. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места... 20.12.2021, Sputnik Грузия
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2021-12-20T17:09+0400
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Предположительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Затем на первом этаже дома возник пожар. Пять человек пострадали от взрыва, один из них тяжело. На место прибыли бригады скорой помощи, территорию оцепила полиция, были мобилизованы пожарные бригады и спасатели, которые ликвидировали очаг возгорания в здании.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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Взрыв газа в жилом доме в Тбилиси: "зимний сезон" открыт? - фото

17:03 20.12.2021 (обновлено: 17:09 20.12.2021)
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В многоэтажном жилом доме в районе Вазисубани в Тбилиси произошел сильный взрыв из-за утечки бытового газа. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места катастрофы
Предположительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Затем на первом этаже дома возник пожар. Пять человек пострадали от взрыва, один из них тяжело. На место прибыли бригады скорой помощи, территорию оцепила полиция, были мобилизованы пожарные бригады и спасатели, которые ликвидировали очаг возгорания в здании.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Несмотря на призывы властей и представителей газовых компаний проверять все бытовые газовые приборы, трагические случаи продолжают происходить.

Несмотря на призывы властей и представителей газовых компаний проверять все бытовые газовые приборы, трагические случаи продолжают происходить. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Несмотря на призывы властей и представителей газовых компаний проверять все бытовые газовые приборы, трагические случаи продолжают происходить.

© photo: Sputnik / Alex Shlamov

На этот раз взрыв, после относительно долгой паузы подобных случаев, произошел в районе Вазисубани на окраине Тбилиси.

На этот раз взрыв, после относительно долгой паузы подобных случаев, произошел в районе Вазисубани на окраине Тбилиси. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

На этот раз взрыв, после относительно долгой паузы подобных случаев, произошел в районе Вазисубани на окраине Тбилиси.

© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Это спальный район, где много таких жилых корпусов. Нередко жители экономят и ставят себе некачественные газовые приборы. На фото - в результате взрыва в доме выбило стекла.

Это спальный район, где много таких жилых корпусов. Нередко жители экономят и ставят себе некачественные газовые приборы. На фото - в результате взрыва в доме выбило стекла. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Это спальный район, где много таких жилых корпусов. Нередко жители экономят и ставят себе некачественные газовые приборы. На фото - в результате взрыва в доме выбило стекла.

© photo: Sputnik / Stringer

Взрыв в Вазисубани стал первым с начала этой зимы. Да и осенью таких инцидентов не было. Хотя - в октябре чудом удалось избежать взрыва на улице Саканделидзе. Там специалистов вызвали жильцы дома, проверка выявила утечку газа.

Взрыв в Вазисубани стал первым с начала этой зимы. Да и осенью таких инцидентов не было. Хотя - в октябре чудом удалось избежать взрыва на улице Саканделидзе. Там специалистов вызвали жильцы дома, проверка выявила утечку газа. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Взрыв в Вазисубани стал первым с начала этой зимы. Да и осенью таких инцидентов не было. Хотя - в октябре чудом удалось избежать взрыва на улице Саканделидзе. Там специалистов вызвали жильцы дома, проверка выявила утечку газа.

© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Специалисты "Тбилиси Энерджи" периодически осматривают жилые дома и проверяют газовые приборы, но всюду успеть они не в состоянии.

Специалисты &quot;Тбилиси Энерджи&quot; периодически осматривают жилые дома и проверяют газовые приборы, но всюду успеть они не в состоянии. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Специалисты "Тбилиси Энерджи" периодически осматривают жилые дома и проверяют газовые приборы, но всюду успеть они не в состоянии.

© photo: Sputnik / Alex Shlamov

В августе этого года в одном из жилых домов на проспекте Давида Агмашенебели в центре Тбилиси произошел взрыв газа. Но он не был большой силы. Два человека получили легкие травмы. И видимо, новость об этом ЧП не заставила задуматься некоторых горожан.

В августе этого года в одном из жилых домов на проспекте Давида Агмашенебели в центре Тбилиси произошел взрыв газа. Но он не был большой силы. Два человека получили легкие травмы. И видимо, новость об этом ЧП не заставила задуматься некоторых горожан. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

В августе этого года в одном из жилых домов на проспекте Давида Агмашенебели в центре Тбилиси произошел взрыв газа. Но он не был большой силы. Два человека получили легкие травмы. И видимо, новость об этом ЧП не заставила задуматься некоторых горожан.

© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Теперь, после взрыва в Вазисубани, все серьезнее. Во- первых, пять человек пострадали и один из них в тяжелом состоянии.

Теперь, после взрыва в Вазисубани, все серьезнее. Во- первых, пять человек пострадали и один из них в тяжелом состоянии. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Теперь, после взрыва в Вазисубани, все серьезнее. Во- первых, пять человек пострадали и один из них в тяжелом состоянии.

© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Во-вторых, жильцы дома говорят, что было два взрыва. Следствию предстоит разобраться, что же произошло.

Во-вторых, жильцы дома говорят, что было два взрыва. Следствию предстоит разобраться, что же произошло. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Во-вторых, жильцы дома говорят, что было два взрыва. Следствию предстоит разобраться, что же произошло.

© photo: Sputnik / Alex Shlamov

В результате взрыва повреждения получило не только жилое здание, но и машины, припаркованные на улице у этого дома.

В результате взрыва повреждения получило не только жилое здание, но и машины, припаркованные на улице у этого дома. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

В результате взрыва повреждения получило не только жилое здание, но и машины, припаркованные на улице у этого дома.

© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Сильный взрыв в жилом доме в Вазисубани произошел накануне поздно вечером. Одного человека взрывной волной выбросило на улицу.

Сильный взрыв в жилом доме в Вазисубани произошел накануне поздно вечером. Одного человека взрывной волной выбросило на улицу. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Сильный взрыв в жилом доме в Вазисубани произошел накануне поздно вечером. Одного человека взрывной волной выбросило на улицу.

© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Всех жильцов дома вывели на улицу, часть из них ночевала в гостиницах, а кто-то провел под открытым небом всю ночь.

Всех жильцов дома вывели на улицу, часть из них ночевала в гостиницах, а кто-то провел под открытым небом всю ночь. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Всех жильцов дома вывели на улицу, часть из них ночевала в гостиницах, а кто-то провел под открытым небом всю ночь.

© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Один из пяти пострадавших при взрыве получил ожоги более 60% поверхности тела. Он до сих пор в реанимации.

Один из пяти пострадавших при взрыве получил ожоги более 60% поверхности тела. Он до сих пор в реанимации. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Один из пяти пострадавших при взрыве получил ожоги более 60% поверхности тела. Он до сих пор в реанимации.

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