https://sputnik-georgia.ru/20211220/vzryv-gaza-v-zhilom-dome-v-tbilisi-sezon-otkryt---foto-263005196.html

Взрыв газа в жилом доме в Тбилиси: "зимний сезон" открыт? - фото

Взрыв газа в жилом доме в Тбилиси: "зимний сезон" открыт? - фото

В многоэтажном жилом доме в районе Вазисубани в Тбилиси произошел сильный взрыв из-за утечки бытового газа. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места... 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T17:03+0400

2021-12-20T17:03+0400

2021-12-20T17:09+0400

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Предположительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Затем на первом этаже дома возник пожар. Пять человек пострадали от взрыва, один из них тяжело. На место прибыли бригады скорой помощи, территорию оцепила полиция, были мобилизованы пожарные бригады и спасатели, которые ликвидировали очаг возгорания в здании.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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