Взрыв газа в жилом доме в Тбилиси: "зимний сезон" открыт? - фото
Несмотря на призывы властей и представителей газовых компаний проверять все бытовые газовые приборы, трагические случаи продолжают происходить.
Несмотря на призывы властей и представителей газовых компаний проверять все бытовые газовые приборы, трагические случаи продолжают происходить.
На этот раз взрыв, после относительно долгой паузы подобных случаев, произошел в районе Вазисубани на окраине Тбилиси.
На этот раз взрыв, после относительно долгой паузы подобных случаев, произошел в районе Вазисубани на окраине Тбилиси.
Это спальный район, где много таких жилых корпусов. Нередко жители экономят и ставят себе некачественные газовые приборы. На фото - в результате взрыва в доме выбило стекла.
Это спальный район, где много таких жилых корпусов. Нередко жители экономят и ставят себе некачественные газовые приборы. На фото - в результате взрыва в доме выбило стекла.
Взрыв в Вазисубани стал первым с начала этой зимы. Да и осенью таких инцидентов не было. Хотя - в октябре чудом удалось избежать взрыва на улице Саканделидзе. Там специалистов вызвали жильцы дома, проверка выявила утечку газа.
Взрыв в Вазисубани стал первым с начала этой зимы. Да и осенью таких инцидентов не было. Хотя - в октябре чудом удалось избежать взрыва на улице Саканделидзе. Там специалистов вызвали жильцы дома, проверка выявила утечку газа.
Специалисты "Тбилиси Энерджи" периодически осматривают жилые дома и проверяют газовые приборы, но всюду успеть они не в состоянии.
Специалисты "Тбилиси Энерджи" периодически осматривают жилые дома и проверяют газовые приборы, но всюду успеть они не в состоянии.
В августе этого года в одном из жилых домов на проспекте Давида Агмашенебели в центре Тбилиси произошел взрыв газа. Но он не был большой силы. Два человека получили легкие травмы. И видимо, новость об этом ЧП не заставила задуматься некоторых горожан.
В августе этого года в одном из жилых домов на проспекте Давида Агмашенебели в центре Тбилиси произошел взрыв газа. Но он не был большой силы. Два человека получили легкие травмы. И видимо, новость об этом ЧП не заставила задуматься некоторых горожан.
Теперь, после взрыва в Вазисубани, все серьезнее. Во- первых, пять человек пострадали и один из них в тяжелом состоянии.
Теперь, после взрыва в Вазисубани, все серьезнее. Во- первых, пять человек пострадали и один из них в тяжелом состоянии.
Во-вторых, жильцы дома говорят, что было два взрыва. Следствию предстоит разобраться, что же произошло.
Во-вторых, жильцы дома говорят, что было два взрыва. Следствию предстоит разобраться, что же произошло.
В результате взрыва повреждения получило не только жилое здание, но и машины, припаркованные на улице у этого дома.
В результате взрыва повреждения получило не только жилое здание, но и машины, припаркованные на улице у этого дома.
Сильный взрыв в жилом доме в Вазисубани произошел накануне поздно вечером. Одного человека взрывной волной выбросило на улицу.
Сильный взрыв в жилом доме в Вазисубани произошел накануне поздно вечером. Одного человека взрывной волной выбросило на улицу.
Всех жильцов дома вывели на улицу, часть из них ночевала в гостиницах, а кто-то провел под открытым небом всю ночь.
Всех жильцов дома вывели на улицу, часть из них ночевала в гостиницах, а кто-то провел под открытым небом всю ночь.
Один из пяти пострадавших при взрыве получил ожоги более 60% поверхности тела. Он до сих пор в реанимации.
Один из пяти пострадавших при взрыве получил ожоги более 60% поверхности тела. Он до сих пор в реанимации.