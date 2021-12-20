Жизнь со смартфоном: на что в Грузии тратят миллионы лари - фото
Смартфон - это не только средство общения, но еще и развлечения. С телефоном можно всегда сделать себе новые фоточки на память.
Смартфон - это не только средство общения, но еще и развлечения. С телефоном можно всегда сделать себе новые фоточки на память.
Да и поговорить по делу или просто так - были бы только средства на счету.
Да и поговорить по делу или просто так - были бы только средства на счету.
Каждый месяц жители страны тратят на разговоры и мобильные сервисы не менее восьми миллионов лари.
Каждый месяц жители страны тратят на разговоры и мобильные сервисы не менее восьми миллионов лари.
Это внушительная цифра, ведь смартфоны сегодня есть практически у каждого.
Это внушительная цифра, ведь смартфоны сегодня есть практически у каждого.
Для журналистов оперативная связь тоже очень важна - с помощью смартфона даже можно вести репортаж с места событий.
Для журналистов оперативная связь тоже очень важна - с помощью смартфона даже можно вести репортаж с места событий.
А вообще мобильник - это возможность всегда быть на контакте друг с другом и поддерживать общение в соцсетях и мессенджерах.
А вообще мобильник - это возможность всегда быть на контакте друг с другом и поддерживать общение в соцсетях и мессенджерах.
Возраст не имеет значения - общение нужно всем. Может, у пожилых людей устройства связи попроще, чем у молодых, но пользуются они ими не менее активно.
Возраст не имеет значения - общение нужно всем. Может, у пожилых людей устройства связи попроще, чем у молодых, но пользуются они ими не менее активно.
Всегда можно узнать, что нужно дома или последние новости о близких и родственниках.
Всегда можно узнать, что нужно дома или последние новости о близких и родственниках.
Или же провести деловой разговор, если это касается работы.
Или же провести деловой разговор, если это касается работы.
Каждый месяц в Грузии осуществляется более 300 миллионов звонков. Их пик приходится на период с июня по октябрь.
Каждый месяц в Грузии осуществляется более 300 миллионов звонков. Их пик приходится на период с июня по октябрь.
В 2020 году в Грузии на разговоры по мобильникам было потрачено 92 миллиона лари (29,5 млн долларов). Голосовой трафик за год составил около 7,1 миллиарда минут, и абонентами мобильных операторов было сделано более четырех миллиардов звонков.
В 2020 году в Грузии на разговоры по мобильникам было потрачено 92 миллиона лари (29,5 млн долларов). Голосовой трафик за год составил около 7,1 миллиарда минут, и абонентами мобильных операторов было сделано более четырех миллиардов звонков.
В Грузии сегодня уже почти четыре миллиона абонентов мобильной связи - эта цифра почти равна числу жителей страны. Такое высокое число пользователей объясняется тем, что один человек может иметь одновременно несколько зарегистрированных на себя номеров.
В Грузии сегодня уже почти четыре миллиона абонентов мобильной связи - эта цифра почти равна числу жителей страны. Такое высокое число пользователей объясняется тем, что один человек может иметь одновременно несколько зарегистрированных на себя номеров.