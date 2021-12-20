https://sputnik-georgia.ru/20211220/zhizn-so-smartfonom-na-chto-v-gruzii-tratyat-milliony---foto-262990467.html

Жизнь со смартфоном: на что в Грузии тратят миллионы лари - фото

Жизнь со смартфоном: на что в Грузии тратят миллионы лари - фото

В Грузии смартфоны сегодня есть практически у всех. На разговоры и мобильные сервисы жители тратят миллионы лари. Смотрите в фотоленте Sputnik, как мобильные... 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T12:27+0400

2021-12-20T12:27+0400

2021-12-20T12:29+0400

общество

грузия

фотоленты

мультимедиа

технологии

новости в фотографиях

мобильный телефон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0c/251706013_0:313:3000:2001_1920x0_80_0_0_0b9d80778189eddbc6dfa1d134e19ece.jpg

Уже невозможно представить, какой раньше была жизнь без мобильных устройств. И если еще лет 20 назад для кого-то мобильный телефон был роскошью, то сегодня это уже необходимость. Без мобильника нынче уже никуда. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, грузия, фотоленты, мультимедиа, технологии, новости в фотографиях, мобильный телефон, фото