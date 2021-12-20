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https://sputnik-georgia.ru/20211220/zhizn-so-smartfonom-na-chto-v-gruzii-tratyat-milliony---foto-262990467.html
Жизнь со смартфоном: на что в Грузии тратят миллионы лари - фото
Жизнь со смартфоном: на что в Грузии тратят миллионы лари - фото
В Грузии смартфоны сегодня есть практически у всех. На разговоры и мобильные сервисы жители тратят миллионы лари. Смотрите в фотоленте Sputnik, как мобильные... 20.12.2021, Sputnik Грузия
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общество, грузия, фотоленты, мультимедиа, технологии, новости в фотографиях, мобильный телефон, фото

Жизнь со смартфоном: на что в Грузии тратят миллионы лари - фото

12:27 20.12.2021 (обновлено: 12:29 20.12.2021)
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В Грузии смартфоны сегодня есть практически у всех. На разговоры и мобильные сервисы жители тратят миллионы лари. Смотрите в фотоленте Sputnik, как мобильные устройства связи стали неотъемлемой частью жизни
Уже невозможно представить, какой раньше была жизнь без мобильных устройств. И если еще лет 20 назад для кого-то мобильный телефон был роскошью, то сегодня это уже необходимость. Без мобильника нынче уже никуда.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Смартфон - это не только средство общения, но еще и развлечения. С телефоном можно всегда сделать себе новые фоточки на память.

Смартфон - это не только средство общения, но еще и развлечения. С телефоном можно всегда сделать себе новые фоточки на память. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Смартфон - это не только средство общения, но еще и развлечения. С телефоном можно всегда сделать себе новые фоточки на память.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Да и поговорить по делу или просто так - были бы только средства на счету.

Да и поговорить по делу или просто так - были бы только средства на счету. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Да и поговорить по делу или просто так - были бы только средства на счету.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Каждый месяц жители страны тратят на разговоры и мобильные сервисы не менее восьми миллионов лари.

Каждый месяц жители страны тратят на разговоры и мобильные сервисы не менее восьми миллионов лари. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Каждый месяц жители страны тратят на разговоры и мобильные сервисы не менее восьми миллионов лари.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Это внушительная цифра, ведь смартфоны сегодня есть практически у каждого.

Это внушительная цифра, ведь смартфоны сегодня есть практически у каждого. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Это внушительная цифра, ведь смартфоны сегодня есть практически у каждого.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Для журналистов оперативная связь тоже очень важна - с помощью смартфона даже можно вести репортаж с места событий.

Для журналистов оперативная связь тоже очень важна - с помощью смартфона даже можно вести репортаж с места событий. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Для журналистов оперативная связь тоже очень важна - с помощью смартфона даже можно вести репортаж с места событий.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

А вообще мобильник - это возможность всегда быть на контакте друг с другом и поддерживать общение в соцсетях и мессенджерах.

А вообще мобильник - это возможность всегда быть на контакте друг с другом и поддерживать общение в соцсетях и мессенджерах. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

А вообще мобильник - это возможность всегда быть на контакте друг с другом и поддерживать общение в соцсетях и мессенджерах.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Возраст не имеет значения - общение нужно всем. Может, у пожилых людей устройства связи попроще, чем у молодых, но пользуются они ими не менее активно.

Возраст не имеет значения - общение нужно всем. Может, у пожилых людей устройства связи попроще, чем у молодых, но пользуются они ими не менее активно. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Возраст не имеет значения - общение нужно всем. Может, у пожилых людей устройства связи попроще, чем у молодых, но пользуются они ими не менее активно.

© photo: Sputnik / Stringer

Всегда можно узнать, что нужно дома или последние новости о близких и родственниках.

Всегда можно узнать, что нужно дома или последние новости о близких и родственниках. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Всегда можно узнать, что нужно дома или последние новости о близких и родственниках.

© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Или же провести деловой разговор, если это касается работы.

Или же провести деловой разговор, если это касается работы. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Или же провести деловой разговор, если это касается работы.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Каждый месяц в Грузии осуществляется более 300 миллионов звонков. Их пик приходится на период с июня по октябрь.

Каждый месяц в Грузии осуществляется более 300 миллионов звонков. Их пик приходится на период с июня по октябрь. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Каждый месяц в Грузии осуществляется более 300 миллионов звонков. Их пик приходится на период с июня по октябрь.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

В 2020 году в Грузии на разговоры по мобильникам было потрачено 92 миллиона лари (29,5 млн долларов). Голосовой трафик за год составил около 7,1 миллиарда минут, и абонентами мобильных операторов было сделано более четырех миллиардов звонков.

В 2020 году в Грузии на разговоры по мобильникам было потрачено 92 миллиона лари (29,5 млн долларов). Голосовой трафик за год составил около 7,1 миллиарда минут, и абонентами мобильных операторов было сделано более четырех миллиардов звонков. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

В 2020 году в Грузии на разговоры по мобильникам было потрачено 92 миллиона лари (29,5 млн долларов). Голосовой трафик за год составил около 7,1 миллиарда минут, и абонентами мобильных операторов было сделано более четырех миллиардов звонков.

© Sputnik / STRINGER

В Грузии сегодня уже почти четыре миллиона абонентов мобильной связи - эта цифра почти равна числу жителей страны. Такое высокое число пользователей объясняется тем, что один человек может иметь одновременно несколько зарегистрированных на себя номеров.

В Грузии сегодня уже почти четыре миллиона абонентов мобильной связи - эта цифра почти равна числу жителей страны. Такое высокое число пользователей объясняется тем, что один человек может иметь одновременно несколько зарегистрированных на себя номеров. - Sputnik Грузия
12/12
© Sputnik / STRINGER

В Грузии сегодня уже почти четыре миллиона абонентов мобильной связи - эта цифра почти равна числу жителей страны. Такое высокое число пользователей объясняется тем, что один человек может иметь одновременно несколько зарегистрированных на себя номеров.

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