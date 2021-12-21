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https://sputnik-georgia.ru/20211221/barselona---uniks-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-263046849.html
"Барселона" - УНИКС: прогноз на матч баскетбольной Евролиги
"Барселона" - УНИКС: прогноз на матч баскетбольной Евролиги
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами "Барселона" и УНИКС 21.12.2021, Sputnik Грузия
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спорт
баскетбол
евролига
прогноз на баскетбольный матч
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В XVII туре регулярного чемпионата Евролиги встретятся две команды, имеющие лучшие показатели в защите – "Барселона" на своем паркете примет казанский УНИКС. Испанский клуб в среднем за игру пропускает 72.1 очка, а российский – 71.25."Барселона" - единоличный лидер Евролиги. Более того, у себя дома каталонцы еще не потерпели ни одного поражения. В среднем, на родном паркете "сине-гранатовые" набирают 87.1 очка, а пропускают всего 68.8 очка. Это лучший показатель на турнире. Мало кому из соперников удается в Барселоне набрать больше 73 очков.УНИКС продолжает удивлять. Казанский клуб располагается на четвертом месте и в турнирной таблице опережает и "Зенит", и ЦСКА. В последних семи матчах Евролиги УНИКС одержал шесть побед, а единственное поражение случилось в овертайме от "Олимпиакоса" (84:87).При этом необходимо отметить, что казанский клуб великолепно действует в нападении. В шести из семи упомянутых матчах УНИКС набирал 84 и больше очков. Только в игре с "Жальгирисом" команда сыграла в эконом-режиме, победив 66:53.Несмотря на столь внушительные показатели российского клуба, букмекеры отдают явное предпочтение "Барселоне". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,3 (против 3,65 у гостей).В том, что в предстоящей игре УНИКС столкнется с проблемами, сомневаться не приходится. На своем паркете "Барселона" - это грозная сила. Но именно отсутствие давления может пойти казанцам на пользу. Каким бы поражение ни было, а, скорее всего, оно будет, в сторону российского клуба никто не посмеет бросить камень. Поэтому предположу, что гости сыграют в свое удовольствие и 72 очка набрать сумеют.Ставка: УНИКС наберет больше 71.5 очка за 1,75.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч

"Барселона" - УНИКС: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

22:31 21.12.2021 (обновлено: 23:20 21.12.2021)
© photo: Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБаскетбол. Евролига. Матч УНИКС - "Барселона"
Баскетбол. Евролига. Матч УНИКС - Барселона - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
© photo: Sputnik / Максим Богодвид
/
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами "Барселона" и УНИКС
В XVII туре регулярного чемпионата Евролиги встретятся две команды, имеющие лучшие показатели в защите – "Барселона" на своем паркете примет казанский УНИКС. Испанский клуб в среднем за игру пропускает 72.1 очка, а российский – 71.25.
"Барселона" - единоличный лидер Евролиги. Более того, у себя дома каталонцы еще не потерпели ни одного поражения. В среднем, на родном паркете "сине-гранатовые" набирают 87.1 очка, а пропускают всего 68.8 очка. Это лучший показатель на турнире. Мало кому из соперников удается в Барселоне набрать больше 73 очков.
УНИКС продолжает удивлять. Казанский клуб располагается на четвертом месте и в турнирной таблице опережает и "Зенит", и ЦСКА. В последних семи матчах Евролиги УНИКС одержал шесть побед, а единственное поражение случилось в овертайме от "Олимпиакоса" (84:87).
© photo: Sputnik / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкБаскетбол. Евролига. Матч "Барселона" - УНИКС
Баскетбол. Евролига. Матч Барселона - УНИКС - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
Баскетбол. Евролига. Матч "Барселона" - УНИКС
© photo: Sputnik / Роман Кручинин
/
Перейти в фотобанк
При этом необходимо отметить, что казанский клуб великолепно действует в нападении. В шести из семи упомянутых матчах УНИКС набирал 84 и больше очков. Только в игре с "Жальгирисом" команда сыграла в эконом-режиме, победив 66:53.
Несмотря на столь внушительные показатели российского клуба, букмекеры отдают явное предпочтение "Барселоне". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,3 (против 3,65 у гостей).
В том, что в предстоящей игре УНИКС столкнется с проблемами, сомневаться не приходится. На своем паркете "Барселона" - это грозная сила. Но именно отсутствие давления может пойти казанцам на пользу. Каким бы поражение ни было, а, скорее всего, оно будет, в сторону российского клуба никто не посмеет бросить камень. Поэтому предположу, что гости сыграют в свое удовольствие и 72 очка набрать сумеют.
Ставка: УНИКС наберет больше 71.5 очка за 1,75.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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