https://sputnik-georgia.ru/20211221/buyvol-pomog-perevernuvsheysya-na-spinu-cherepakhe-i-udivil-posetiteley-zooparka--video-263038265.html

Буйвол помог перевернувшейся на спину черепахе и удивил посетителей зоопарка – видео

Буйвол помог перевернувшейся на спину черепахе и удивил посетителей зоопарка – видео

Вы только посмотрите на этот взгляд буйвола – он так гордится своим поступком, а удивление людей, кажется, радует его еще больше 21.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-21T17:08+0400

2021-12-21T17:08+0400

2021-12-21T17:08+0400

видеоклуб

видео с животными

вирусные видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/15/263038231_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_9a57dd9e64987fee61ee19d0402f373c.png

На кадрах видно, как в вольере около дерева стоит буйвол, наклонив свою голову земле. Если приглядеться, там можно увидеть черепаху, которая каким-то образом оказалась на спине. А это для них очень неприятная ситуация, потому что сами они перевернуться обратно не могут. Вот буйвол и решил ему аккуратно помочь и с помощью рога поставил приятеля на ноги. А удивленные посетители зоопарка кричали от радости за успешное спасение и хвалили героя.Смотрите на видео также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , видео с животными, вирусные видео