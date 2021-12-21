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Буйвол помог перевернувшейся на спину черепахе и удивил посетителей зоопарка – видео
Буйвол помог перевернувшейся на спину черепахе и удивил посетителей зоопарка – видео
Вы только посмотрите на этот взгляд буйвола – он так гордится своим поступком, а удивление людей, кажется, радует его еще больше 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T17:08+0400
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На кадрах видно, как в вольере около дерева стоит буйвол, наклонив свою голову земле. Если приглядеться, там можно увидеть черепаху, которая каким-то образом оказалась на спине. А это для них очень неприятная ситуация, потому что сами они перевернуться обратно не могут. Вот буйвол и решил ему аккуратно помочь и с помощью рога поставил приятеля на ноги. А удивленные посетители зоопарка кричали от радости за успешное спасение и хвалили героя.Смотрите на видео также:
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Буйвол помог перевернувшейся на спину черепахе и удивил посетителей зоопарка – видео

17:08 21.12.2021
© TikTok / pubityБуйвол помог перевернувшейся на спину черепахе и удивил посетителей зоопарка – видео
Буйвол помог перевернувшейся на спину черепахе и удивил посетителей зоопарка – видео - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
© TikTok / pubity
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Вы только посмотрите на этот взгляд буйвола – он так гордится своим поступком, а удивление людей, кажется, радует его еще больше
 
На кадрах видно, как в вольере около дерева стоит буйвол, наклонив свою голову земле. Если приглядеться, там можно увидеть черепаху, которая каким-то образом оказалась на спине. А это для них очень неприятная ситуация, потому что сами они перевернуться обратно не могут. Вот буйвол и решил ему аккуратно помочь и с помощью рога поставил приятеля на ноги. А удивленные посетители зоопарка кричали от радости за успешное спасение и хвалили героя.
Смотрите на видео также:
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