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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 282
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 282
За последние 24 часа от коронавируса скончались 53 человека, вылечились 3 263 пациента, а с начала пандемии – 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T10:52+0400
2021-12-21T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 282. Скончались 53 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 913 738 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 263 человека, с начала пандемии - 866 339. Скончались 13 169.За сутки сделано 49 347 тестов, в том числе 34 387 на антиген и 14 960 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 6,65%, за последние 14 дней – 6,71%, за последние семь дней – 6,24%.К этому времени в Грузии сделано 2 399 482 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 13 743.В карантине в данное время находятся 35 человек, в стационарах - 5 626, в ковид-гостиницах – 1 021.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 282
За последние 24 часа от коронавируса скончались 53 человека, вылечились 3 263 пациента, а с начала пандемии –
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 282. Скончались 53 человека.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 913 738 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 263 человека, с начала пандемии - 866 339. Скончались 13 169.
За сутки сделано 49 347 тестов, в том числе 34 387 на антиген и 14 960 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 6,65%, за последние 14 дней – 6,71%, за последние семь дней – 6,24%.
К этому времени в Грузии сделано 2 399 482 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 13 743.
В карантине в данное время находятся 35 человек, в стационарах - 5 626, в ковид-гостиницах – 1 021.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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