https://sputnik-georgia.ru/20211221/chumakov-shtamm-omikron-mog-byt-sozdan-chelovekom---video-263028926.html
Чумаков: Штамм "омикрон" мог быть создан человеком – видео
Чумаков: Штамм "омикрон" мог быть создан человеком – видео
"Омикрон" мог быть создан человеком, но это неточно, говорит вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. Подробнее о том, что он... 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T13:28+0400
2021-12-21T13:28+0400
2021-12-21T13:35+0400
видео
мультимедиа
sputnik
экспертное мнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/15/263028888_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_927a0eafdfd43b333e32a719fbd104b7.jpg
О новом штамме, который в пять раз заразнее предыдущего "дельта", о доработке вакцин и препарате, который полностью обезопасит от заражения коронавирусом, эксперт рассказал ведущей Sputnik на русском Маше Крузе.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/15/263028888_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f49239bd9a60e6503aeee02c34e61c8c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, sputnik, экспертное мнение, видео
Чумаков: Штамм "омикрон" мог быть создан человеком – видео
13:28 21.12.2021 (обновлено: 13:35 21.12.2021)
"Омикрон" мог быть создан человеком, но это неточно, говорит вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. Подробнее о том, что он говорит – смотрите в видео
О новом штамме, который в пять раз заразнее предыдущего "дельта", о доработке вакцин и препарате, который полностью обезопасит от заражения коронавирусом, эксперт рассказал ведущей Sputnik на русском
Маше Крузе.