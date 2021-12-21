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Чумаков: Штамм "омикрон" мог быть создан человеком – видео

Чумаков: Штамм "омикрон" мог быть создан человеком – видео

"Омикрон" мог быть создан человеком, но это неточно, говорит вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. Подробнее о том, что он... 21.12.2021, Sputnik Грузия

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О новом штамме, который в пять раз заразнее предыдущего "дельта", о доработке вакцин и препарате, который полностью обезопасит от заражения коронавирусом, эксперт рассказал ведущей Sputnik на русском Маше Крузе.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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