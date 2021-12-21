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Чумаков: Штамм "омикрон" мог быть создан человеком – видео
Чумаков: Штамм "омикрон" мог быть создан человеком – видео
"Омикрон" мог быть создан человеком, но это неточно, говорит вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. Подробнее о том, что он... 21.12.2021, Sputnik Грузия
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О новом штамме, который в пять раз заразнее предыдущего "дельта", о доработке вакцин и препарате, который полностью обезопасит от заражения коронавирусом, эксперт рассказал ведущей Sputnik на русском Маше Крузе.
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Чумаков: Штамм "омикрон" мог быть создан человеком – видео

13:28 21.12.2021 (обновлено: 13:35 21.12.2021)
© video: Sputnik
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"Омикрон" мог быть создан человеком, но это неточно, говорит вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. Подробнее о том, что он говорит – смотрите в видео
О новом штамме, который в пять раз заразнее предыдущего "дельта", о доработке вакцин и препарате, который полностью обезопасит от заражения коронавирусом, эксперт рассказал ведущей Sputnik на русском Маше Крузе.
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