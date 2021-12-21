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ДТП в Западной Грузии: два человека погибли, трое пострадали

ДТП в Западной Грузии: два человека погибли, трое пострадали

На месте аварии работали спасатели и полиция 21.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Два человека погибли в ДТП в Западной Грузии - в Кутаиси легковой автомобиль сорвался с моста в реку, сообщает телеканал "Мтавари архи".По предварительной версии, "Мерседес" на большой скорости врезался в перила моста и упал с высоты в реку Цкалцитела.Двое погибли на месте, трое пострадали, но им удалось выбраться из машины. Они доставлены в больницу.На месте работали спасатели. С помощью специальной техники они достали сначала тела погибших, а затем и саму машину.Полиция устанавливает причины аварии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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