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ДТП в Западной Грузии: два человека погибли, трое пострадали
ДТП в Западной Грузии: два человека погибли, трое пострадали
На месте аварии работали спасатели и полиция 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T12:44+0400
2021-12-21T12:44+0400
2021-12-21T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Два человека погибли в ДТП в Западной Грузии - в Кутаиси легковой автомобиль сорвался с моста в реку, сообщает телеканал "Мтавари архи".По предварительной версии, "Мерседес" на большой скорости врезался в перила моста и упал с высоты в реку Цкалцитела.Двое погибли на месте, трое пострадали, но им удалось выбраться из машины. Они доставлены в больницу.На месте работали спасатели. С помощью специальной техники они достали сначала тела погибших, а затем и саму машину.Полиция устанавливает причины аварии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, кутаиси, дтп
ДТП в Западной Грузии: два человека погибли, трое пострадали
На месте аварии работали спасатели и полиция
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik.
Два человека
погибли в ДТП в Западной Грузии - в Кутаиси легковой автомобиль сорвался с моста в реку, сообщает телеканал "Мтавари архи"
.
По предварительной версии, "Мерседес" на большой скорости врезался в перила моста и упал с высоты в реку Цкалцитела.
Двое погибли на месте, трое пострадали, но им удалось выбраться из машины. Они доставлены в больницу.
На месте работали спасатели. С помощью специальной техники они достали сначала тела погибших, а затем и саму машину.
Полиция устанавливает причины аварии.
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