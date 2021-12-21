https://sputnik-georgia.ru/20211221/goroskop-na-segodnya-22-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-263018261.html

Гороскоп на сегодня 22 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 22 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на среду, 22 декабря, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более интересную, а кого ждет сложный день, полный проблем

2021-12-21T09:52+0400

2021-12-21T09:52+0400

2021-12-21T09:52+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24637/62/246376268_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1243654e1555cc8e615d5c340f0b681c.jpg

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 22 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнов 22 декабря ждет сложный день. Им следует быть предельно осторожными, так как раздражительность может повлечь конфликты на работе. Гороскоп не советует знаку зодиака участвовать в рискованных сделках, чтобы не потерять деньги. Семейные больше внимания сегодня должны уделять второй половинке, что позволит избежать разногласий. Исключив из рациона жирную пищу можно избежать проблем с пищеварением.ТелецТельцам 22 декабря нужно объединить художественный талант с интеллектуальными способностями, чтобы добиться успеха в любом начинании. Гороскоп советует знаку зодиака в вопросах, связанных с деньгами, полагаться сегодня только на собственное мнение. Встреча со старым другом поднимет Тельцам настроение. Знак зодиака сможет сегодня отдохнуть от насущных проблем, предавшись ностальгическим воспоминаниям.БлизнецыПо гороскопу Близнецы сегодня смогут использовать удачный момент и изменить в своей жизни все то, что их не устраивает. Возможно повышение по службе. Вот только в отношениях с коллегами знаку зодиака нужно быть предельно осторожным и не проявлять излишних амбиций. Вечер посвятите отдыху с семьей, что еще более сплотит с домочадцами. Благоприятно сегодня для путешествий, новых увлечений, общения и любви.РакРаки 22 декабря будут напряженно работать, чтобы преждевременно закончить начатый проект. Чтобы избежать ненужных трат, знаку зодиака придется отказаться от крупных покупок. Гороскоп рекомендует Ракам сдерживать эмоции, чтобы избежать конфликтов. Знаку зодиака следует уделить внимание здоровью – вести активный образ жизни, правильно питаться, чаще употреблять фруктовые соки и травяные настои.ЛевЛьвам гороскоп 22 декабря сулит успех в любых сделках, даже самых рискованных, и советуют не упустить свой шанс. Из душевного равновесия знак зодиака может вывести суета и необходимость активного участия во многих делах. Благоприятно для возобновления старого общения. Львам нужно расслабиться и получить удовольствие от любых мелочей. Одиноких представителей знака зодиака ждет романтическое свидание.ДеваДевы 22 декабря смогут выполнить запланированные дела. Благоприятно сегодня для коммерческих операций. Проблемы сегодня будут решаться легко и многое знаку зодиака будет удаваться. Доверительным общением можно устранить недопонимание во взаимоотношениях с партнером. Благоприятно сегодня для активной физической деятельности. Гороскоп рекомендует соблюдать сегодня умеренную диету.ВесыСтремление Весов к успеху будет сегодня вознаграждено – они будут востребованы. По гороскопу 22 декабря материальные блага могут посыпаться на знак зодиака как из рога изобилия. Они не будут ни в чем испытывать недостатка. Отношения с друзьями и любимыми будут складываться гармонично. Физические нагрузки пойдут знаку зодиака на пользу, но от алкогольных напитков желательно отказаться.СкорпионСкорпионам 22 декабря по плечу будет любое задание. Гороскоп советует им воспользоваться этим, чтобы завершить ответственные проекты. Благоприятно сегодня для заключения финансовых сделок, но перед тем, как подписать договор, знаку зодиака нужно очень внимательно изучить все документы. Одиноким гороскоп рекомендует не проявлять инициативу – случайные знакомства могут стать причиной неприятности.СтрелецСтрельцам 22 декабря в отношениях с партнерами и в плане здоровья нужно быть предельно осторожными – случайная травма или болезнь могут помешать выполнению обязательств. Все трудности они преодолели, поэтому гороскоп советует временным неудачам не придавать особого внимания. Вечер знаку зодиака лучше провести с друзья, с которыми давно не виделись, и обсудить с ними за чашкой кофе последние новости.КозерогКозерогам 22 декабря брать кредиты не стоит. Ситуация с финансовым положением знака зодиака не определена, поэтому дополнительные обязательства не нужны. Взаимоотношения с партнерами и коллегами могут осложниться из-за лишней активности. Гороскоп рекомендует сдерживать эмоции, чтобы не доводить до конфликта. Перенапряжение может плохо отразиться на самочувствии Козерогов, поэтому гороскоп рекомендует больше отдыхать.ВодолейВ жизни Водолеев 22 декабря ожидаются важные перемены – они должны перейти на новый этап развития. День потребует от знака зодиака большой собранности и настойчивости, но им нужно быть аккуратнее, поскольку не исключены серьезные издержки и просчеты. Гороскоп рекомендует Водолеям снизить физическую активность и продолжительные прогулки до минимального количества, а вечер уделить релаксации.РыбыГороскоп рекомендует Рыбам посвятить 22 декабря привычным занятиям, переосмыслить свои жизненные ценности и устои. Знаку зодиака не следует сегодня давать в долг. Он рискуют потерять свои деньги, да еще и нажить себе врагов. У Рыб есть сегодня возможность изменить что-либо в своей жизни, повернуть ее в нужную сторону. Знаку зодиака нужно избегать переутомления и простудных заболеваний.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака