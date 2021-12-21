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Госбюджет Грузии 2022: на что пойдут миллиарды
Госбюджет Грузии 2022: на что пойдут миллиарды
Парламент Грузии 17 декабря принял государственный бюджет на 2022 год 21.12.2021, Sputnik Грузия
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Ассигнования госбюджет Грузии составят 19,2 миллиарда лари, из них бюджетные средства – 17,3 миллиарда лари, а финансирование со стороны доноров – 1,9 миллиарда лари.В 2022 году ожидается рост реального ВВП на уровне 6,0%, а в ближайшие годы – в среднем 5,5%. При этом обновленный прогноз экономического роста на текущий год составляет 10%.Согласно документу, наибольшее финансирование в 2022 году получат министерство по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты (6 миллиардов лари), министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии (2,9 миллиарда лари), а также министерство образования и науки (1,7 миллиарда лари).Примечательно, что правительство намерено сократить расходы на борьбу с пандемией коронавируса. В 2021 году бюджет, направленный на управление пандемией коронавируса составляет 810 миллионов лари, а в будущем году - 500 миллионов.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете о том, какое финансирование получат государственные ведомства страны в 2022 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, инфографика, бюджет грузии, инфографика

Госбюджет Грузии 2022: на что пойдут миллиарды

20:40 21.12.2021
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Парламент Грузии 17 декабря принял государственный бюджет на 2022 год
Госбюджет Грузии 2022: на что пойдут миллиарды - Sputnik Грузия
Ассигнования госбюджет Грузии составят 19,2 миллиарда лари, из них бюджетные средства – 17,3 миллиарда лари, а финансирование со стороны доноров – 1,9 миллиарда лари.
В 2022 году ожидается рост реального ВВП на уровне 6,0%, а в ближайшие годы – в среднем 5,5%. При этом обновленный прогноз экономического роста на текущий год составляет 10%.
Согласно документу, наибольшее финансирование в 2022 году получат министерство по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты (6 миллиардов лари), министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии (2,9 миллиарда лари), а также министерство образования и науки (1,7 миллиарда лари).
Примечательно, что правительство намерено сократить расходы на борьбу с пандемией коронавируса. В 2021 году бюджет, направленный на управление пандемией коронавируса составляет 810 миллионов лари, а в будущем году - 500 миллионов.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете о том, какое финансирование получат государственные ведомства страны в 2022 году.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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