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Гражданин Азербайджана пытался ввезти в Грузию более 20 млн рублей
Гражданин Азербайджана пытался ввезти в Грузию более 20 млн рублей
Грузинские таможенники обнаружили в одном из грузовиков, въехавшем на территорию Грузии из Азербайджана, большую сумму в российских рублях 21.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Гражданин Азербайджана пытался незаконно ввезти в Грузию через таможенно-пропускной пункт "Красный мост" 21 миллион 680 тысяч российских рублей, сообщает налоговая служба Минфина Грузии.По информации ведомства, гражданин Азербайджана въехал на территорию Грузии на грузовике и утверждал, что не имеет предметов, подлежащих декларированию.При досмотре транспортного средства таможенники обнаружили в тайнике спрятанные деньги, сумма которых в пересчете в национальную валюту Грузии составила 915 633 лари.Согласно законодательству Грузии, незаявленные деньги были конфискованы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, азербайджан, деньги

Гражданин Азербайджана пытался ввезти в Грузию более 20 млн рублей

14:36 21.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Demyanchuk / Перейти в фотобанкРоссийские рублевые банкноты
Российские рублевые банкноты - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Demyanchuk
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Грузинские таможенники обнаружили в одном из грузовиков, въехавшем на территорию Грузии из Азербайджана, большую сумму в российских рублях
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Гражданин Азербайджана пытался незаконно ввезти в Грузию через таможенно-пропускной пункт "Красный мост" 21 миллион 680 тысяч российских рублей, сообщает налоговая служба Минфина Грузии.
По информации ведомства, гражданин Азербайджана въехал на территорию Грузии на грузовике и утверждал, что не имеет предметов, подлежащих декларированию.
При досмотре транспортного средства таможенники обнаружили в тайнике спрятанные деньги, сумма которых в пересчете в национальную валюту Грузии составила 915 633 лари.
Согласно законодательству Грузии, незаявленные деньги были конфискованы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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