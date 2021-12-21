https://sputnik-georgia.ru/20211221/grazhdanin-azerbaydzhana-pytalsya-vvezti-v-gruziyu-bolee-20-mln-rubley-263030303.html
Гражданин Азербайджана пытался ввезти в Грузию более 20 млн рублей
Гражданин Азербайджана пытался ввезти в Грузию более 20 млн рублей
Грузинские таможенники обнаружили в одном из грузовиков, въехавшем на территорию Грузии из Азербайджана, большую сумму в российских рублях 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T14:36+0400
2021-12-21T14:36+0400
2021-12-21T14:36+0400
происшествия
новости
грузия
азербайджан
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23424/13/234241386_25:0:2496:1390_1920x0_80_0_0_37715808272c4d33a2e8d6666e329958.jpg
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Гражданин Азербайджана пытался незаконно ввезти в Грузию через таможенно-пропускной пункт "Красный мост" 21 миллион 680 тысяч российских рублей, сообщает налоговая служба Минфина Грузии.По информации ведомства, гражданин Азербайджана въехал на территорию Грузии на грузовике и утверждал, что не имеет предметов, подлежащих декларированию.При досмотре транспортного средства таможенники обнаружили в тайнике спрятанные деньги, сумма которых в пересчете в национальную валюту Грузии составила 915 633 лари.Согласно законодательству Грузии, незаявленные деньги были конфискованы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23424/13/234241386_334:0:2187:1390_1920x0_80_0_0_b3805e383e051772c757fa999fcbd30d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, азербайджан, деньги
Гражданин Азербайджана пытался ввезти в Грузию более 20 млн рублей
Грузинские таможенники обнаружили в одном из грузовиков, въехавшем на территорию Грузии из Азербайджана, большую сумму в российских рублях
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik.
Гражданин Азербайджана пытался незаконно ввезти в Грузию через таможенно-пропускной пункт "Красный мост" 21 миллион 680 тысяч российских рублей, сообщает
налоговая служба Минфина Грузии.
По информации ведомства, гражданин Азербайджана въехал на территорию Грузии на грузовике и утверждал, что не имеет предметов, подлежащих декларированию.
При досмотре транспортного средства таможенники обнаружили в тайнике спрятанные деньги, сумма которых в пересчете в национальную валюту Грузии составила 915 633 лари.
Согласно законодательству Грузии, незаявленные деньги были конфискованы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.