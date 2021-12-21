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Гражданин Азербайджана пытался ввезти в Грузию более 20 млн рублей

Гражданин Азербайджана пытался ввезти в Грузию более 20 млн рублей

Грузинские таможенники обнаружили в одном из грузовиков, въехавшем на территорию Грузии из Азербайджана, большую сумму в российских рублях 21.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-21T14:36+0400

2021-12-21T14:36+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Гражданин Азербайджана пытался незаконно ввезти в Грузию через таможенно-пропускной пункт "Красный мост" 21 миллион 680 тысяч российских рублей, сообщает налоговая служба Минфина Грузии.По информации ведомства, гражданин Азербайджана въехал на территорию Грузии на грузовике и утверждал, что не имеет предметов, подлежащих декларированию.При досмотре транспортного средства таможенники обнаружили в тайнике спрятанные деньги, сумма которых в пересчете в национальную валюту Грузии составила 915 633 лари.Согласно законодательству Грузии, незаявленные деньги были конфискованы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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