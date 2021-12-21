https://sputnik-georgia.ru/20211221/gruziya-uspeshno-torguet-vneshnetorgovyy-oborot-s-nachala-goda-vyros-na-25-263017804.html

Грузия успешно торгует: внешнеторговый оборот с начала года вырос на 25%

Грузия успешно торгует: внешнеторговый оборот с начала года вырос на 25%

Экспорт произведенной в Грузии продукции вырос на 26,7% и составил 3 822,9 миллиона долларов 21.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-21T09:01+0400

2021-12-21T09:01+0400

2021-12-21T09:13+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот с начала 2021 года вырос на 25,1% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года и составил 12 822,2 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Отрицательный торговый баланс Грузии с января по ноябрь составил 5,1 миллиарда долларов, что на 22,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-ноябре 2021 года больше всех вырос экспорт ферросплавов – на 79,1%, азотных удобрений – на 59,5%, фундука и других орехов – на 30,8%. В то же время экспорт с начала 2021 года упал лишь на золото – на 32,5%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.С начала 2021 года вырос импорт вакцины, крови, иммунных продуктов на 208,6%, вычислительных машин и их блоков – на 134,7%, нефти и нефтепродуктов – на 63,6%, грузовых автомобилей – 62,6%, телефонных аппаратов – 29,9%.В то же время за январь-ноябрь текущего года упал лишь импорт пшеницы – на 9,1%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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