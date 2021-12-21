Грузия успешно торгует: внешнеторговый оборот с начала года вырос на 25%
09:01 21.12.2021 (обновлено: 09:13 21.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПортовые грузовые краны в батумском порту
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Экспорт произведенной в Грузии продукции вырос на 26,7% и составил 3 822,9 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот с начала 2021 года вырос на 25,1% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года и составил 12 822,2 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-ноябрь 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-ноябрь 2021 года
© Sputnik
Отрицательный торговый баланс Грузии с января по ноябрь составил 5,1 миллиарда долларов, что на 22,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-ноябрь 2021 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-ноябрь 2021 года, экспорт
© Sputnik
В январе-ноябре 2021 года больше всех вырос экспорт ферросплавов – на 79,1%, азотных удобрений – на 59,5%, фундука и других орехов – на 30,8%. В то же время экспорт с начала 2021 года упал лишь на золото – на 32,5%.
Экспорт произведенной в Грузии продукции (т. е. без учета реэкспорта) вырос на 26,7% и составил 3 822,9 миллиона долларов.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-ноябрь 2021 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-ноябрь 2021 года, импорт
© Sputnik
С начала 2021 года вырос импорт вакцины, крови, иммунных продуктов на 208,6%, вычислительных машин и их блоков – на 134,7%, нефти и нефтепродуктов – на 63,6%, грузовых автомобилей – 62,6%, телефонных аппаратов – 29,9%.
В то же время за январь-ноябрь текущего года упал лишь импорт пшеницы – на 9,1%.
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