https://sputnik-georgia.ru/20211221/kak-storonniki-saakashvili-otmetili-ego-den-rozhdeniya-v-tbilisi---video-263045412.html

Как сторонники Саакашвили отметили его день рождения в Тбилиси - видео

Как сторонники Саакашвили отметили его день рождения в Тбилиси - видео

Несколько тысяч сторонников Михаила Саакашвили собрались на акции в Тбилиси в день его рождения 21 декабря с требованием его освобождения из тюрьмы. Смотрите в... 21.12.2021, Sputnik Грузия

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видео

михаил саакашвили

мультимедиа

единое нацдвижение

видео-новости из грузии

возвращение и арест саакашвили

акции протеста

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Сторонники Михаила Саакашвили и представители "Единого нацдвижения" провели шествиие от площади Первой Республики до здания парламента на проспекте Руставели. Так как скоро Новый год, весь проспект уже был празднично украшен, а перед зданием парламента установлена главная новогодняя елка страны, на фоне которой и прошла акция. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Председатель главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия объявил на акции о начале массовой голодовки до тех пор, пока не будет освобожден из заключения экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Акция будет проходить в главном офисе ЕНД на Кахетинском шоссе. Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти, чтобы поддержать оппозицию. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.

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