Красивая и технологичная: фото рождественской ели в Дубае

В преддверии Нового года всемирная выставка "Экспо-2020" в Дубае поражает своими масштабами, технологичностью и невероятными праздничными декорациями. Демонстрация достижений науки и техники, проходящая под девизом "Соединяя умы, создавая будущее", изначально должна была идти с октября 2020-го по апрель 2021-го, но из-за пандемии коронавируса сроки мероприятия перенесли на год.Международная выставка Expo-2020 открылась в Объединенных Арабских Эмиратах 1 октября. За 182 дня работы мероприятия - она продлится до 31 марта 2022 года - более 190 стран покажут свои достижения и инновации в области техники, науки и искусства.
Церемония зажжения огней на рождественской ели стала одним из самых зрелищных световых шоу на дубайской выставке Expo-2020 в канун Нового года. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит рождественская ель в Дубае
В преддверии Нового года всемирная выставка "Экспо-2020" в Дубае поражает своими масштабами, технологичностью и невероятными праздничными декорациями.
Демонстрация достижений науки и техники, проходящая под девизом "Соединяя умы, создавая будущее", изначально должна была идти с октября 2020-го по апрель 2021-го, но из-за пандемии коронавируса сроки мероприятия перенесли на год.
Международная выставка Expo-2020 открылась в Объединенных Арабских Эмиратах 1 октября. За 182 дня работы мероприятия - она продлится до 31 марта 2022 года - более 190 стран покажут свои достижения и инновации в области техники, науки и искусства.