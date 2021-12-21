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Красивая и технологичная: фото рождественской ели в Дубае

Красивая и технологичная: фото рождественской ели в Дубае

Церемония зажжения огней на рождественской ели стала одним из самых зрелищных световых шоу на дубайской выставке Expo-2020 в канун Нового года. Смотрите в... 21.12.2021, Sputnik Грузия

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В преддверии Нового года всемирная выставка "Экспо-2020" в Дубае поражает своими масштабами, технологичностью и невероятными праздничными декорациями. Демонстрация достижений науки и техники, проходящая под девизом "Соединяя умы, создавая будущее", изначально должна была идти с октября 2020-го по апрель 2021-го, но из-за пандемии коронавируса сроки мероприятия перенесли на год.Международная выставка Expo-2020 открылась в Объединенных Арабских Эмиратах 1 октября. За 182 дня работы мероприятия - она продлится до 31 марта 2022 года - более 190 стран покажут свои достижения и инновации в области техники, науки и искусства.

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фотоленты, мультимедиа, новый год, новогодняя елка, рождество, дубай, фото