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Красивая и технологичная: фото рождественской ели в Дубае
Красивая и технологичная: фото рождественской ели в Дубае
Церемония зажжения огней на рождественской ели стала одним из самых зрелищных световых шоу на дубайской выставке Expo-2020 в канун Нового года. Смотрите в... 21.12.2021, Sputnik Грузия
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В преддверии Нового года всемирная выставка "Экспо-2020" в Дубае поражает своими масштабами, технологичностью и невероятными праздничными декорациями. Демонстрация достижений науки и техники, проходящая под девизом "Соединяя умы, создавая будущее", изначально должна была идти с октября 2020-го по апрель 2021-го, но из-за пандемии коронавируса сроки мероприятия перенесли на год.Международная выставка Expo-2020 открылась в Объединенных Арабских Эмиратах 1 октября. За 182 дня работы мероприятия - она продлится до 31 марта 2022 года - более 190 стран покажут свои достижения и инновации в области техники, науки и искусства.
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фотоленты, мультимедиа, новый год, новогодняя елка, рождество, дубай, фото

Красивая и технологичная: фото рождественской ели в Дубае

12:56 21.12.2021 (обновлено: 12:59 21.12.2021)
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Церемония зажжения огней на рождественской ели стала одним из самых зрелищных световых шоу на дубайской выставке Expo-2020 в канун Нового года. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит рождественская ель в Дубае
В преддверии Нового года всемирная выставка "Экспо-2020" в Дубае поражает своими масштабами, технологичностью и невероятными праздничными декорациями.
Демонстрация достижений науки и техники, проходящая под девизом "Соединяя умы, создавая будущее", изначально должна была идти с октября 2020-го по апрель 2021-го, но из-за пандемии коронавируса сроки мероприятия перенесли на год.
Международная выставка Expo-2020 открылась в Объединенных Арабских Эмиратах 1 октября. За 182 дня работы мероприятия - она продлится до 31 марта 2022 года - более 190 стран покажут свои достижения и инновации в области техники, науки и искусства.
© REUTERS / Satish Kumar

Торжественный момент на официальной церемонии "Экспо-2020" в Дубае - Санта зажигает рождественскую ель, ОАЭ, 18 декабря 2021 года

Торжественный момент на официальной церемонии &quot;Экспо-2020&quot; в Дубае - Санта зажигает рождественскую ель, ОАЭ, 18 декабря 2021 года - Sputnik Грузия
1/8
© REUTERS / Satish Kumar

Торжественный момент на официальной церемонии "Экспо-2020" в Дубае - Санта зажигает рождественскую ель, ОАЭ, 18 декабря 2021 года

© REUTERS / Satish Kumar

На церемонии в честь освещения праздничной елки собралось много гостей

На церемонии в честь освещения праздничной елки собралось много гостей - Sputnik Грузия
2/8
© REUTERS / Satish Kumar

На церемонии в честь освещения праздничной елки собралось много гостей

© REUTERS / Satish Kumar

Весь зал замер в ожидании представления на официальном освещении новогоднего дерева

Весь зал замер в ожидании представления на официальном освещении новогоднего дерева - Sputnik Грузия
3/8
© REUTERS / Satish Kumar

Весь зал замер в ожидании представления на официальном освещении новогоднего дерева

© REUTERS / Satish Kumar

Сказочные экспозиции у елки - излюбленное место для съемки новогодних фотографий детей с Сантой

Сказочные экспозиции у елки - излюбленное место для съемки новогодних фотографий детей с Сантой - Sputnik Грузия
4/8
© REUTERS / Satish Kumar

Сказочные экспозиции у елки - излюбленное место для съемки новогодних фотографий детей с Сантой

© AFP

Выставка "Экспо-2020" отличается поистине королевским размахом

Выставка &quot;Экспо-2020&quot; отличается поистине королевским размахом - Sputnik Грузия
5/8
© AFP

Выставка "Экспо-2020" отличается поистине королевским размахом

© Expo 2020 Dubai

Для взрослых и детей были предусмотрены два разных шоу со всеми новогодними атрибутами: оленями, санями и снежинками

Для взрослых и детей были предусмотрены два разных шоу со всеми новогодними атрибутами: оленями, санями и снежинками - Sputnik Грузия
6/8
© Expo 2020 Dubai

Для взрослых и детей были предусмотрены два разных шоу со всеми новогодними атрибутами: оленями, санями и снежинками

© REUTERS / Satish Kumar

Главной "фишкой" стали интерактивные экраны, которые позволяют зрителям самостоятельно выбирать изображения любой локации выставки

Главной &quot;фишкой&quot; стали интерактивные экраны, которые позволяют зрителям самостоятельно выбирать изображения любой локации выставки - Sputnik Грузия
7/8
© REUTERS / Satish Kumar

Главной "фишкой" стали интерактивные экраны, которые позволяют зрителям самостоятельно выбирать изображения любой локации выставки

© Expo 2020 Dubai

Также, на праздничном параде в рамках церемонии зажжения огней на ели можно было увидеть процессию сказочных персонажей

Также, на праздничном параде в рамках церемонии зажжения огней на ели можно было увидеть процессию сказочных персонажей - Sputnik Грузия
8/8
© Expo 2020 Dubai

Также, на праздничном параде в рамках церемонии зажжения огней на ели можно было увидеть процессию сказочных персонажей

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