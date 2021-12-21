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Снег, туман, шторм – погода в Грузии резко ухудшается

Снег, туман, шторм – погода в Грузии резко ухудшается

В ближайшие дни температура в Грузии может упасть до минус шести градусов, на море ожидается шторм, в горах – снег 21.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-21T15:22+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. В ближайшие дни погода на территории Грузии резко ухудшится, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Согласно прогнозам, 21-23 декабря выпадут осадки, в основном в виде снега. Ветер усилится до 17-22 метров в секунду.В горах ожидается сильный снегопад, туман и метель. Шторм на Черноморском побережье будет достигать 3-4 баллов.На автомобильных дорогах ожидается гололед, в горных районах возникнет опасность схода лавин.На отдельных участках горных дорог будут введены ограничения. Национальное агентство окружающей среды предупреждает, 23-26 декабря на Колхидской низменности ночью ожидается понижением температуры до минус 4-6 градусов, что может вызвать повреждение цитрусовых культур.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, погода