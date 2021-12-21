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Снег, туман, шторм – погода в Грузии резко ухудшается
Снег, туман, шторм – погода в Грузии резко ухудшается
В ближайшие дни температура в Грузии может упасть до минус шести градусов, на море ожидается шторм, в горах – снег 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T15:22+0400
2021-12-21T15:22+0400
2021-12-21T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. В ближайшие дни погода на территории Грузии резко ухудшится, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Согласно прогнозам, 21-23 декабря выпадут осадки, в основном в виде снега. Ветер усилится до 17-22 метров в секунду.В горах ожидается сильный снегопад, туман и метель. Шторм на Черноморском побережье будет достигать 3-4 баллов.На автомобильных дорогах ожидается гололед, в горных районах возникнет опасность схода лавин.На отдельных участках горных дорог будут введены ограничения. Национальное агентство окружающей среды предупреждает, 23-26 декабря на Колхидской низменности ночью ожидается понижением температуры до минус 4-6 градусов, что может вызвать повреждение цитрусовых культур.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, погода
Снег, туман, шторм – погода в Грузии резко ухудшается
15:22 21.12.2021 (обновлено: 16:06 21.12.2021)
В ближайшие дни температура в Грузии может упасть до минус шести градусов, на море ожидается шторм, в горах – снег
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik.
В ближайшие дни погода на территории Грузии резко ухудшится, сообщает Национальное агентство окружающей среды
.
Согласно прогнозам, 21-23 декабря выпадут осадки, в основном в виде снега. Ветер усилится до 17-22 метров в секунду.
В горах ожидается сильный снегопад, туман и метель. Шторм на Черноморском побережье будет достигать 3-4 баллов.
На автомобильных дорогах ожидается гололед, в горных районах возникнет опасность схода лавин.
На отдельных участках горных дорог будут введены ограничения.
Национальное агентство окружающей среды предупреждает, 23-26 декабря на Колхидской низменности ночью ожидается понижением температуры до минус 4-6 градусов, что может вызвать повреждение цитрусовых культур.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.