https://sputnik-georgia.ru/20211221/stalinisty-v-gruzii-otmetili-den-rozhdeniya-vozhdya-narodov---video-263035047.html

Сталинисты в Грузии отметили день рождения "вождя народов" - видео

Сталинисты в Грузии отметили день рождения "вождя народов" - видео

В Гори (Восточная Грузия) в родном городе Иосифа Сталина (Джугашвили) отпраздновали 143-летие со дня рождения советского политического, государственного и... 21.12.2021, Sputnik Грузия

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Каждый год 21 декабря в Гори по традиции съезжаются идейные последователи Сталина, чтобы отметить день рождения "вождя всех народов". Представители Коммунистической партии и члены движения "Сталинистов" собрались у дома-музей Сталина в Гори. Они принесли красные флаги и портреты вождя. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Сегодня знаменательная дата. Сегодня родился мировой гигант. Он выиграл мировую войну, одержал победу над фашизмом", – заявил руководитель движения "Сталинистов" Зураб Зумбулидзе.В этом году из-за малочисленности участников акции традиционное шествие сталинистов в Гори не состоялось. В акции приняли участие несколько десятков человек.Личность Иосифа Сталина по сегодняшний день как в Грузии, так и во всем мире оценивается неоднозначно. Кто-то считает, что он был выдающимся политическим деятелем, а кто-то его называет жестоким тираном.

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