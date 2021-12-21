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Сталинисты в Грузии отметили день рождения "вождя народов" - видео
Сталинисты в Грузии отметили день рождения "вождя народов" - видео
В Гори (Восточная Грузия) в родном городе Иосифа Сталина (Джугашвили) отпраздновали 143-летие со дня рождения советского политического, государственного и... 21.12.2021, Sputnik Грузия
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Каждый год 21 декабря в Гори по традиции съезжаются идейные последователи Сталина, чтобы отметить день рождения "вождя всех народов". Представители Коммунистической партии и члены движения "Сталинистов" собрались у дома-музей Сталина в Гори. Они принесли красные флаги и портреты вождя. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Сегодня знаменательная дата. Сегодня родился мировой гигант. Он выиграл мировую войну, одержал победу над фашизмом", – заявил руководитель движения "Сталинистов" Зураб Зумбулидзе.В этом году из-за малочисленности участников акции традиционное шествие сталинистов в Гори не состоялось. В акции приняли участие несколько десятков человек.Личность Иосифа Сталина по сегодняшний день как в Грузии, так и во всем мире оценивается неоднозначно. Кто-то считает, что он был выдающимся политическим деятелем, а кто-то его называет жестоким тираном.
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видео, мультимедиа, гори, иосиф сталин, видео-новости из грузии, видео

Сталинисты в Грузии отметили день рождения "вождя народов" - видео

15:34 21.12.2021
© video: Sputnik / Stringer
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В Гори (Восточная Грузия) в родном городе Иосифа Сталина (Джугашвили) отпраздновали 143-летие со дня рождения советского политического, государственного и военного деятеля. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как это происходило
Каждый год 21 декабря в Гори по традиции съезжаются идейные последователи Сталина, чтобы отметить день рождения "вождя всех народов". Представители Коммунистической партии и члены движения "Сталинистов" собрались у дома-музей Сталина в Гори. Они принесли красные флаги и портреты вождя.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
"Сегодня знаменательная дата. Сегодня родился мировой гигант. Он выиграл мировую войну, одержал победу над фашизмом", – заявил руководитель движения "Сталинистов" Зураб Зумбулидзе.
В этом году из-за малочисленности участников акции традиционное шествие сталинистов в Гори не состоялось. В акции приняли участие несколько десятков человек.
Личность Иосифа Сталина по сегодняшний день как в Грузии, так и во всем мире оценивается неоднозначно. Кто-то считает, что он был выдающимся политическим деятелем, а кто-то его называет жестоким тираном.
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