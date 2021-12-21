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Тысячи сторонников Саакашвили собрались в Тбилиси с требованием его освобождения
Тысячи сторонников Саакашвили собрались в Тбилиси с требованием его освобождения
В честь дня рождения Саакашвили его соратники перекрыли центральный проспект Тбилиси 21.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Соратники и сторонники Михаила Саакашвили в день рождения экс-президента собрались перед парламентом в центре Тбилиси с требованием его освобождения.Во вторник Саакашвили исполнилось 54 года. На акции звучит лишь один лозунг: "Нет политическому правосудию".На проспекте Руставели собрались несколько тысяч сторонников Саакашвили. Многие из них приехали из регионов. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" остались недовольны очередной уличной акцией протеста оппозиции."В итоге это приведет "Нацдвижение" к окончательной маргинализации. Мы давно говорим, что это - процесс радикализации, который неприемлем для общества", - сказал один из лидеров партии, депутат Шалва Папуашвили.По словам председателя "Единого национального движения" Ники Мелия, в новогодние дни акций протеста на проспекте Руставели больше не будет. "Понятно, что приближается Новый год. Понятно, что это прекрасный праздник для детей и они должны получить возможность насладиться елкой и новогодним освещением, и мы должны всячески поспособствовать этому… Но есть и другая сторона. Мы должны продолжать борьбу в различной форме и в разных местах", - сказал Мелия.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, после возвращения на родину спустя восемь лет. Ранее он был заочно приговорен к 6 годам тюрьмы по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.В настоящее время экс-президент проходит курс лечения в военном госпитале в Гори после 50-дневной голодовки. После завершения лечения его вернут в тюрьму в Рустави.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, гори, рустави, хатия деканоидзе, акции протеста

Тысячи сторонников Саакашвили собрались в Тбилиси с требованием его освобождения

19:53 21.12.2021 (обновлено: 20:27 21.12.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovАкция Единого Нацдвижения в день рождения Саакашвили 21 декабря 2021 года
Акция Единого Нацдвижения в день рождения Саакашвили 21 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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В честь дня рождения Саакашвили его соратники перекрыли центральный проспект Тбилиси
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Соратники и сторонники Михаила Саакашвили в день рождения экс-президента собрались перед парламентом в центре Тбилиси с требованием его освобождения.
Во вторник Саакашвили исполнилось 54 года. На акции звучит лишь один лозунг: "Нет политическому правосудию".
"Мы собрались здесь, чтобы поздравить Мишу с днем рождения и заявить, что он должен быть свободен", - заявила один из лидеров основанной экс-президентом партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.
На проспекте Руставели собрались несколько тысяч сторонников Саакашвили. Многие из них приехали из регионов.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" остались недовольны очередной уличной акцией протеста оппозиции.
"В итоге это приведет "Нацдвижение" к окончательной маргинализации. Мы давно говорим, что это - процесс радикализации, который неприемлем для общества", - сказал один из лидеров партии, депутат Шалва Папуашвили.
© photo: Sputnik / Alex ShlamovАкция Единого Нацдвижения в день рождения Саакашвили 21 декабря 2021 года
Акция Единого Нацдвижения в день рождения Саакашвили 21 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
Акция Единого Нацдвижения в день рождения Саакашвили 21 декабря 2021 года
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
По словам председателя "Единого национального движения" Ники Мелия, в новогодние дни акций протеста на проспекте Руставели больше не будет.
"Понятно, что приближается Новый год. Понятно, что это прекрасный праздник для детей и они должны получить возможность насладиться елкой и новогодним освещением, и мы должны всячески поспособствовать этому… Но есть и другая сторона. Мы должны продолжать борьбу в различной форме и в разных местах", - сказал Мелия.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, после возвращения на родину спустя восемь лет. Ранее он был заочно приговорен к 6 годам тюрьмы по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
В настоящее время экс-президент проходит курс лечения в военном госпитале в Гори после 50-дневной голодовки. После завершения лечения его вернут в тюрьму в Рустави.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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