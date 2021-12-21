https://sputnik-georgia.ru/20211221/v-gruzii-falshivomonetchika-vzyali-s-polichnym-263023028.html

Злоумышленник "скормил" аппарату быстрого зачисления фальшивые монеты

Злоумышленник "скормил" аппарату быстрого зачисления фальшивые монеты

Задержанный успел изготовить и обналичить 563 фальшивые монеты номиналом в один лари 21.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-21T11:37+0400

2021-12-21T11:37+0400

2021-12-21T12:32+0400

происшествия

новости

грузия

минфин грузии

фальшивомонетчики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/15/263022814_0:58:1714:1022_1920x0_80_0_0_50ad7fd27f51bd6294e00caeddd9ba42.jpg

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Следственная служба министерства финансов Грузии задержала обвиняемого в присвоении чужого имущества путем изготовления и использования фальшивых монет, говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Следствие установило, что обвиняемый отчеканил кустарным образом 563 монеты, которые по форме и размеру были схожи с монетой номиналом в 1 лари и через аппараты быстрой оплаты зачислил их на счет жены. Затем эта сумма была обналичена.Мужчина был задержан в момент совершения преступления. При обыске подозреваемого и его дома было изъято 30 фальшивых монет и оборудование для их изготовления.Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество, которое повлекло за собой существенный вред". Задержанному грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, минфин грузии, фальшивомонетчики