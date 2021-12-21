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Злоумышленник "скормил" аппарату быстрого зачисления фальшивые монеты
Злоумышленник "скормил" аппарату быстрого зачисления фальшивые монеты
Задержанный успел изготовить и обналичить 563 фальшивые монеты номиналом в один лари 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T11:37+0400
2021-12-21T11:37+0400
2021-12-21T12:32+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Следственная служба министерства финансов Грузии задержала обвиняемого в присвоении чужого имущества путем изготовления и использования фальшивых монет, говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Следствие установило, что обвиняемый отчеканил кустарным образом 563 монеты, которые по форме и размеру были схожи с монетой номиналом в 1 лари и через аппараты быстрой оплаты зачислил их на счет жены. Затем эта сумма была обналичена.Мужчина был задержан в момент совершения преступления. При обыске подозреваемого и его дома было изъято 30 фальшивых монет и оборудование для их изготовления.Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество, которое повлекло за собой существенный вред". Задержанному грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, минфин грузии, фальшивомонетчики
Злоумышленник "скормил" аппарату быстрого зачисления фальшивые монеты
11:37 21.12.2021 (обновлено: 12:32 21.12.2021)
Задержанный успел изготовить и обналичить 563 фальшивые монеты номиналом в один лари
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik.
Следственная служба министерства финансов Грузии задержала обвиняемого в присвоении чужого имущества путем изготовления и использования фальшивых монет, говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook
.
Следствие установило, что обвиняемый отчеканил кустарным образом 563 монеты, которые по форме и размеру были схожи с монетой номиналом в 1 лари и через аппараты быстрой оплаты зачислил их на счет жены. Затем эта сумма была обналичена.
Мужчина был задержан в момент совершения преступления. При обыске подозреваемого и его дома было изъято 30 фальшивых монет и оборудование для их изготовления.
Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество, которое повлекло за собой существенный вред". Задержанному грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.