https://sputnik-georgia.ru/20211221/v-prednovogodnie-dni-transportnoe--dvizhenie-v-tsentre-tbilisi-budet-ogranicheno-263027976.html

В предновогодние дни транспортное движение в центре Тбилиси будет ограничено

В предновогодние дни транспортное движение в центре Тбилиси будет ограничено

Для общественного и частного транспорта с 22 декабря по 1 января будет закрыт участок с улицы Костава до площади Первой Республики 21.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Транспортное движение на площади Первой Республики в Тбилиси будет ограничено с 22 декабря по 1 января в связи с новогодними мероприятиями, сообщает мэрия Тбилиси.Для транспорта будет закрыт только участок с улицы Костава до площади Первой Республики. Движение с проспекта Руставели к площади Республики будет свободно.Общественный транспорт будет двигаться по следующей схеме: автобусы №31, №33 и микроавтобус №457 будут перемещаться с улицы Джавахишвили к Большому концертному залу, после чего продолжат движение в направлении станции метро "Руставели" и далее по установленному маршруту. В обратном направлении маршрут их движения не меняется", – говорится в заявлении мэрии.В предновогодние дни мэрия Тбилиси устраивает Рождественскую ярмарку в парке Деда Эна, которая будет работать с 24 декабря по 14 января. Для создания приподнятого настроения каждый день здесь будут выступать диджеи и известные группы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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