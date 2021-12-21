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Верхний Ларс: дорога к границе с Россией закрыта до 23 декабря
Верхний Ларс: дорога к границе с Россией закрыта до 23 декабря
На участке Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги сохраняется опасность схода лавин 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T17:21+0400
2021-12-21T17:21+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Движение транспорта на центральной автомагистрали в направлении границы Грузии с Россией запрещено для всех видов транспорта до 23 декабря, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог.В частности, запрет на передвижение всех видов транспорта действует на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета- Степанцминда-Ларс.По данным департамента, такие меры было решено ввести из-за опасности схода лавин. Как только угроза спадет, работы по очистке дороги будут возобновлены.Движение на участке дороги Млета - Гудаури возобновлено для легковых автомобилей и осуществляется в беспрерывном режиме при контроле патрульной полиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, верхний ларс, военно-грузинская дорога, погода
Верхний Ларс: дорога к границе с Россией закрыта до 23 декабря
17:21 21.12.2021 (обновлено: 17:28 21.12.2021)
На участке Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги сохраняется опасность схода лавин
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik.
Движение транспорта на центральной автомагистрали в направлении границы Грузии с Россией запрещено для всех видов транспорта до 23 декабря, сообщается на сайте
Департамента автомобильных дорог.
В частности, запрет на передвижение всех видов транспорта действует на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета- Степанцминда-Ларс.
По данным департамента, такие меры было решено ввести из-за опасности схода лавин. Как только угроза спадет, работы по очистке дороги будут возобновлены.
Движение на участке дороги Млета - Гудаури возобновлено для легковых автомобилей и осуществляется в беспрерывном режиме при контроле патрульной полиции.
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