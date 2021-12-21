https://sputnik-georgia.ru/20211221/verkhniy-lars-doroga-k-granitse-s-rossiey-zakryta-do-23-dekabrya-263037454.html

Верхний Ларс: дорога к границе с Россией закрыта до 23 декабря

Верхний Ларс: дорога к границе с Россией закрыта до 23 декабря

На участке Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги сохраняется опасность схода лавин 21.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-21T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Движение транспорта на центральной автомагистрали в направлении границы Грузии с Россией запрещено для всех видов транспорта до 23 декабря, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог.В частности, запрет на передвижение всех видов транспорта действует на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета- Степанцминда-Ларс.По данным департамента, такие меры было решено ввести из-за опасности схода лавин. Как только угроза спадет, работы по очистке дороги будут возобновлены.Движение на участке дороги Млета - Гудаури возобновлено для легковых автомобилей и осуществляется в беспрерывном режиме при контроле патрульной полиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, верхний ларс, военно-грузинская дорога, погода