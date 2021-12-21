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Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за лавиноопасности
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за лавиноопасности
На участке Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги сохраняется опасность схода лавин 21.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. На центральной автомагистрали, ведущей в направлении границы Грузии с Россией введены ограничения из-за высокого уровня лавиноопасности, говорится сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В частности, запрет на передвижение всех видов транспорта действует на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета- Степанцминда-Ларс.На отрезке Млета-Гудаури той же дороги движение свободно только для легковых машин.По информации Национального агентства окружающей среды, движение автотранспорта на указанном участке будет осуществляется в безостановочном режиме.Движение на этих участках регулирует патрульная полиция.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, военно-грузинская дорога

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за лавиноопасности

13:25 21.12.2021 (обновлено: 13:33 21.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры ждут в очереди открытия движения
Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры ждут в очереди открытия движения - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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На участке Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги сохраняется опасность схода лавин
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. На центральной автомагистрали, ведущей в направлении границы Грузии с Россией введены ограничения из-за высокого уровня лавиноопасности, говорится сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В частности, запрет на передвижение всех видов транспорта действует на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета- Степанцминда-Ларс.
На отрезке Млета-Гудаури той же дороги движение свободно только для легковых машин.
По информации Национального агентства окружающей среды, движение автотранспорта на указанном участке будет осуществляется в безостановочном режиме.
Движение на этих участках регулирует патрульная полиция.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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