https://sputnik-georgia.ru/20211221/verkhniy-lars-segodnya-doroga-zakryta-iz-za-lavinoopasnosti-263028756.html

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за лавиноопасности

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за лавиноопасности

На участке Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги сохраняется опасность схода лавин 21.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-21T13:25+0400

2021-12-21T13:25+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. На центральной автомагистрали, ведущей в направлении границы Грузии с Россией введены ограничения из-за высокого уровня лавиноопасности, говорится сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В частности, запрет на передвижение всех видов транспорта действует на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета- Степанцминда-Ларс.На отрезке Млета-Гудаури той же дороги движение свободно только для легковых машин.По информации Национального агентства окружающей среды, движение автотранспорта на указанном участке будет осуществляется в безостановочном режиме.Движение на этих участках регулирует патрульная полиция.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, военно-грузинская дорога