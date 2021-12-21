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Вниманию автомобилистов: движение на дорогах Грузии ограничено
Вниманию автомобилистов: движение на дорогах Грузии ограничено
Интенсивный снегопад и гололед сделали непроходимыми горные дороги в Грузии 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T17:36+0400
2021-12-21T17:36+0400
2021-12-21T17:36+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Из-за сложных метеоусловий движение для всех видов транспорта запрещено на дороге внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе (перевал Годердзи, Западная Грузия), сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.По данным ведомства, причиной ввода ограничений стал снегопад. Движение всех видов транспортных средств запрещено также на перевале Паравани в Восточной Грузии.Снегопад сделал непроходимым участок трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. На 94-110 км дороги запрещено движение всех автотранспортных средств.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, дороги, погода
Вниманию автомобилистов: движение на дорогах Грузии ограничено
Интенсивный снегопад и гололед сделали непроходимыми горные дороги в Грузии
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik.
Из-за сложных метеоусловий движение для всех видов транспорта запрещено на дороге внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе (перевал Годердзи, Западная Грузия), сообщает
Департамент автомобильных дорог Грузии.
По данным ведомства, причиной ввода ограничений стал снегопад.
Движение всех видов транспортных средств запрещено также на перевале Паравани в Восточной Грузии.
Снегопад сделал непроходимым участок трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. На 94-110 км дороги запрещено движение всех автотранспортных средств.
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