https://sputnik-georgia.ru/20211221/vnimaniyu-avtomobilistov-dvizhenie-na-dorogakh-gruzii-ogranicheno-263038609.html

Вниманию автомобилистов: движение на дорогах Грузии ограничено

Вниманию автомобилистов: движение на дорогах Грузии ограничено

Интенсивный снегопад и гололед сделали непроходимыми горные дороги в Грузии 21.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-21T17:36+0400

2021-12-21T17:36+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Из-за сложных метеоусловий движение для всех видов транспорта запрещено на дороге внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе (перевал Годердзи, Западная Грузия), сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.По данным ведомства, причиной ввода ограничений стал снегопад. Движение всех видов транспортных средств запрещено также на перевале Паравани в Восточной Грузии.Снегопад сделал непроходимым участок трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. На 94-110 км дороги запрещено движение всех автотранспортных средств.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, дороги, погода