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Вниманию автомобилистов: движение на дорогах Грузии ограничено
Вниманию автомобилистов: движение на дорогах Грузии ограничено
Интенсивный снегопад и гололед сделали непроходимыми горные дороги в Грузии 21.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Из-за сложных метеоусловий движение для всех видов транспорта запрещено на дороге внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе (перевал Годердзи, Западная Грузия), сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.По данным ведомства, причиной ввода ограничений стал снегопад. Движение всех видов транспортных средств запрещено также на перевале Паравани в Восточной Грузии.Снегопад сделал непроходимым участок трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. На 94-110 км дороги запрещено движение всех автотранспортных средств.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Вниманию автомобилистов: движение на дорогах Грузии ограничено

17:36 21.12.2021
© Facebook / Roads Department of GeorgiaОчистка участка дороги Зугдиди - Джвари - Местия от снега и камнепада
Очистка участка дороги Зугдиди - Джвари - Местия от снега и камнепада - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
© Facebook / Roads Department of Georgia
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Интенсивный снегопад и гололед сделали непроходимыми горные дороги в Грузии
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Из-за сложных метеоусловий движение для всех видов транспорта запрещено на дороге внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе (перевал Годердзи, Западная Грузия), сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
По данным ведомства, причиной ввода ограничений стал снегопад.
Движение всех видов транспортных средств запрещено также на перевале Паравани в Восточной Грузии.
Снегопад сделал непроходимым участок трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. На 94-110 км дороги запрещено движение всех автотранспортных средств.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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