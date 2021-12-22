https://sputnik-georgia.ru/20211222/aptechnaya-narkomaniya---pyat-chelovek-ulicheny-v-nezakonnoy-realizatsii-psikhotropnykh-preparatov-263055712.html

Аптечная наркомания – пять человек уличены в незаконной реализации психотропных препаратов

Аптечная наркомания – пять человек уличены в незаконной реализации психотропных препаратов

Обвиняемым за незаконную торговлю психотропными препаратами грозит от трех до пяти лет лишения свободы 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T12:31+0400

2021-12-22T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. За незаконную продажу психотропных препаратов полиция привлекла к уголовной ответственности пять человек в Тбилиси и Рустави, сообщает МВД Грузии.Следствие установило, что задержанные в принадлежащих им аптеках продавали психотропные препараты физическим лицам без рецепта с нарушением условий лицензии.Всего ими незаконно были проданы лекарства на общую сумму 850 тысяч лари (275 тысяч долларов).Следствие начато по статье "Незаконная предпринимательская деятельность".Обвиняемым грозит от трех до пяти лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, мвд грузии, наркотики, преступность в грузии