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Аптечная наркомания – пять человек уличены в незаконной реализации психотропных препаратов
Аптечная наркомания – пять человек уличены в незаконной реализации психотропных препаратов
Обвиняемым за незаконную торговлю психотропными препаратами грозит от трех до пяти лет лишения свободы 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T12:31+0400
2021-12-22T12:31+0400
2021-12-22T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. За незаконную продажу психотропных препаратов полиция привлекла к уголовной ответственности пять человек в Тбилиси и Рустави, сообщает МВД Грузии.Следствие установило, что задержанные в принадлежащих им аптеках продавали психотропные препараты физическим лицам без рецепта с нарушением условий лицензии.Всего ими незаконно были проданы лекарства на общую сумму 850 тысяч лари (275 тысяч долларов).Следствие начато по статье "Незаконная предпринимательская деятельность".Обвиняемым грозит от трех до пяти лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, мвд грузии, наркотики, преступность в грузии
Аптечная наркомания – пять человек уличены в незаконной реализации психотропных препаратов
12:31 22.12.2021 (обновлено: 12:44 22.12.2021)
Обвиняемым за незаконную торговлю психотропными препаратами грозит от трех до пяти лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik.
За незаконную продажу психотропных препаратов полиция привлекла к уголовной ответственности пять человек в Тбилиси и Рустави, сообщает
МВД Грузии.
Следствие установило, что задержанные в принадлежащих им аптеках продавали психотропные препараты физическим лицам без рецепта с нарушением условий лицензии.
Всего ими незаконно были проданы лекарства на общую сумму 850 тысяч лари (275 тысяч долларов).
Следствие начато по статье "Незаконная предпринимательская деятельность".
Обвиняемым грозит от трех до пяти лет тюрьмы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.