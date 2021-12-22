Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211222/devyat-mesyatsev-evrokomissiya-sokraschaet-srok-deystviya-sertifikata-o-vaktsinatsiii-ot-covid--263051426.html
Девять месяцев: Еврокомиссия сокращает срок действия сертификата о вакцинациии от COVID
Девять месяцев: Еврокомиссия сокращает срок действия сертификата о вакцинациии от COVID
Признавать сертификаты о вакцинации в ЕС на этот срок Еврокомиссия предложила еще в конце ноября
2021-12-22T10:19+0400
2021-12-22T10:45+0400
общество
новости
в мире
еврокомиссия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23199/54/231995417_0:137:3501:2106_1920x0_80_0_0_0816d158adaac92276b1f9f181ab1f09.jpg
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Девять месяцев – именно на такой срок Европейская комиссия рекомендовала ограничить срок действия сертификата вакцинации от COVID-19, после чего надо будет привиться бустерной дозой вакцины, сказано в заявлении ЕК.Сообщается, что данное решение было принято на основе "существующих научных данных и объективных критериев". Признавать сертификаты о вакцинации в ЕС на этот срок Еврокомиссия предложила еще в конце ноября.Европейский сертификат призван гарантировать свободное передвижение граждан внутри Европейского союза в условиях пандемии коронавируса. Сертификат может свидетельствовать не только о вакцинации признанными в ЕС вакцинами против коронавируса, но также о восстановлении после болезни или о получении негативного теста.Множество зарубежных стран также заявили о признании европейских сертификатов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23199/54/231995417_254:0:3245:2243_1920x0_80_0_0_2ed0caafa368f9e8b70f95cede9d764b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, в мире, еврокомиссия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Девять месяцев: Еврокомиссия сокращает срок действия сертификата о вакцинациии от COVID

10:19 22.12.2021 (обновлено: 10:45 22.12.2021)
© REUTERS / Francois LenoirЕврокомиссия, флаги Евросоюза
Еврокомиссия, флаги Евросоюза - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / Francois Lenoir
Подписаться на
Признавать сертификаты о вакцинации в ЕС на этот срок Еврокомиссия предложила еще в конце ноября
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Девять месяцев – именно на такой срок Европейская комиссия рекомендовала ограничить срок действия сертификата вакцинации от COVID-19, после чего надо будет привиться бустерной дозой вакцины, сказано в заявлении ЕК.

"Четкий и единый срок действия сертификатов вакцинации гарантирует сохранение координации мер по поездкам (внутри Евросоюза – ред.)", – отмечено в документе.

Сообщается, что данное решение было принято на основе "существующих научных данных и объективных критериев". Признавать сертификаты о вакцинации в ЕС на этот срок Еврокомиссия предложила еще в конце ноября.
Европейский сертификат призван гарантировать свободное передвижение граждан внутри Европейского союза в условиях пандемии коронавируса. Сертификат может свидетельствовать не только о вакцинации признанными в ЕС вакцинами против коронавируса, но также о восстановлении после болезни или о получении негативного теста.
Множество зарубежных стран также заявили о признании европейских сертификатов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:44Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей
12:43"Я получаю письма" – Зеленский заявил, что находится на связи Саакашвили
12:31Аптечная наркомания – пять человек уличены в незаконной реализации психотропных препаратов
12:26Министр обороны Грузии встретился в Баку с президентом Азербайджана
12:16МВД Грузии в декабре изъяло 5 кг героина и 2 кг кокаина
12:01Открыт прием работ на Конкурс имени Андрея Стенина 2022 года
11:58Саакашвили не будет присутствовать на сегодняшнем судебном процессе
11:44Ковид-статистика Грузии: вылеченных больше, чем заболевших
11:29Грузинский фильм "Четвертый Брайтон" не вошел в шорт-лист премии "Оскар"
11:18Снегопад создал проблемы на дорогах Грузии
11:03Стала известна главная характеристика будущего iPhone 14
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 739
10:36Герлиани нашелся – где был и что искал эксперт в Сурами
10:19Девять месяцев: Еврокомиссия сокращает срок действия сертификата о вакцинациии от COVID
10:08Депутат: Саакашвили не будет освобожден из-за голодовки фанатиков
09:45Народного артиста Грузии Джемала Чкуасели проводили в последний путь - видео
09:20Курс лари на среду – 3,0958 GEL/$1
09:01Экспорт из Грузии в Россию продолжает расти
08:31США раскритиковали Россию за импортозамещение
08:02Врач рассказал, как отличить омикрон-штамм коронавируса от простуды