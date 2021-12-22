https://sputnik-georgia.ru/20211222/devyat-mesyatsev-evrokomissiya-sokraschaet-srok-deystviya-sertifikata-o-vaktsinatsiii-ot-covid--263051426.html
Девять месяцев: Еврокомиссия сокращает срок действия сертификата о вакцинациии от COVID
Девять месяцев: Еврокомиссия сокращает срок действия сертификата о вакцинациии от COVID
Признавать сертификаты о вакцинации в ЕС на этот срок Еврокомиссия предложила еще в конце ноября
2021-12-22T10:19+0400
2021-12-22T10:19+0400
2021-12-22T10:45+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Девять месяцев – именно на такой срок Европейская комиссия рекомендовала ограничить срок действия сертификата вакцинации от COVID-19, после чего надо будет привиться бустерной дозой вакцины, сказано в заявлении ЕК.Сообщается, что данное решение было принято на основе "существующих научных данных и объективных критериев". Признавать сертификаты о вакцинации в ЕС на этот срок Еврокомиссия предложила еще в конце ноября.Европейский сертификат призван гарантировать свободное передвижение граждан внутри Европейского союза в условиях пандемии коронавируса. Сертификат может свидетельствовать не только о вакцинации признанными в ЕС вакцинами против коронавируса, но также о восстановлении после болезни или о получении негативного теста.Множество зарубежных стран также заявили о признании европейских сертификатов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, еврокомиссия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Девять месяцев: Еврокомиссия сокращает срок действия сертификата о вакцинациии от COVID
10:19 22.12.2021 (обновлено: 10:45 22.12.2021)
Признавать сертификаты о вакцинации в ЕС на этот срок Еврокомиссия предложила еще в конце ноября
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Девять месяцев – именно на такой срок Европейская комиссия рекомендовала ограничить срок действия сертификата вакцинации от COVID-19, после чего надо будет привиться бустерной дозой вакцины, сказано в заявлении ЕК.
"Четкий и единый срок действия сертификатов вакцинации гарантирует сохранение координации мер по поездкам (внутри Евросоюза – ред.)", – отмечено в документе.
Сообщается, что данное решение было принято на основе "существующих научных данных и объективных критериев". Признавать сертификаты о вакцинации в ЕС на этот срок Еврокомиссия предложила еще в конце ноября.
Европейский сертификат призван гарантировать свободное передвижение граждан внутри Европейского союза в условиях пандемии коронавируса. Сертификат может свидетельствовать не только о вакцинации признанными в ЕС вакцинами против коронавируса, но также о восстановлении после болезни или о получении негативного теста.
Множество зарубежных стран также заявили о признании европейских сертификатов.
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