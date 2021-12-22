https://sputnik-georgia.ru/20211222/futbolnyy-klub-dinamo-tbilisi-podpisal-legionera-iz-belarusi-263070893.html

Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси подписал легионера из Беларуси

Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси подписал легионера из Беларуси

В тбилисский клуб футболист перешел на правах свободного агента - сумма сделки не разглашается

2021-12-22T18:46+0400

2021-12-22T18:46+0400

2021-12-22T18:46+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси подписал контракт с нападающим сборной Беларуси – Дмитрием Антилевсим. Сообщение об этом появилось на сайте столичного клуба.Срок соглашения между 24-летним форвардом и "Динамо" Тбилиси рассчитан на три года. Сумма сделки не разглашается. В тбилисский клуб футболист перешел на правах свободного агента.По итогам чемпионата Беларуси "Торпедо" заняло восьмое место.Стоит также отметить, что "динамовцы" Тбилиси уже подписали соглашение с тремя легионерами. Помимо Антилевского, за столичный клуб в следующем сезоне будут выступать защитник Годфри Биток из Нигерии и центрфорвард Станислав Биленкий из Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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