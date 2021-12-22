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Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси подписал легионера из Беларуси
Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси подписал легионера из Беларуси
В тбилисский клуб футболист перешел на правах свободного агента - сумма сделки не разглашается
2021-12-22T18:46+0400
2021-12-22T18:46+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси подписал контракт с нападающим сборной Беларуси – Дмитрием Антилевсим. Сообщение об этом появилось на сайте столичного клуба.Срок соглашения между 24-летним форвардом и "Динамо" Тбилиси рассчитан на три года. Сумма сделки не разглашается. В тбилисский клуб футболист перешел на правах свободного агента.По итогам чемпионата Беларуси "Торпедо" заняло восьмое место.Стоит также отметить, что "динамовцы" Тбилиси уже подписали соглашение с тремя легионерами. Помимо Антилевского, за столичный клуб в следующем сезоне будут выступать защитник Годфри Биток из Нигерии и центрфорвард Станислав Биленкий из Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, беларусь, фк "динамо" тбилиси

Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси подписал легионера из Беларуси

18:46 22.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliФутбол. Футболист и футбольный мяч
Футбол. Футболист и футбольный мяч - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В тбилисский клуб футболист перешел на правах свободного агента - сумма сделки не разглашается
ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси подписал контракт с нападающим сборной Беларуси – Дмитрием Антилевсим. Сообщение об этом появилось на сайте столичного клуба.
Срок соглашения между 24-летним форвардом и "Динамо" Тбилиси рассчитан на три года. Сумма сделки не разглашается. В тбилисский клуб футболист перешел на правах свободного агента.
Два последних сезона Антилевский выступал за "Торпедо-БелАЗ" (Жодино). В общей сложности за "автодорожников" форвард провел 59 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.
По итогам чемпионата Беларуси "Торпедо" заняло восьмое место.
Стоит также отметить, что "динамовцы" Тбилиси уже подписали соглашение с тремя легионерами. Помимо Антилевского, за столичный клуб в следующем сезоне будут выступать защитник Годфри Биток из Нигерии и центрфорвард Станислав Биленкий из Украины.
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