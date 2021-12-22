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Гахария: ничего особенного в грузинской политике не происходит
Гахария: ничего особенного в грузинской политике не происходит
Политик в последнее время не появлялся в обществе, и появились слухи о том, что он покинул страну 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T23:19+0400
2021-12-22T23:19+0400
2021-12-22T23:19+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Партия "Для Грузии" занимается работой в парламенте и местных совещательных органов (сакребуло), так как в политической жизни ничего особенного не происходит, заявил лидер партии экс-премьер Георгий Гахария журналистам.У партии Гахария есть представительство в парламенте и почти во всех сакребуло страны. Сам политик в последнее время не появлялся в обществе, и появились слухи о том, что он покинул страну.Согласно данным Центральной избирательной комиссии, партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Голоса депутатов от партии Гахария в сакребуло будут решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная.Георгий Гахария подал в отставку с должности премьер-министра Грузии в феврале 2021 года из-за расхождений во взглядах с правящей партией "Грузинская мечта", а в мае уже создал собственную парию "Для Грузии" и принял участие в местных выборах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, георгий гахария
Гахария: ничего особенного в грузинской политике не происходит
Политик в последнее время не появлялся в обществе, и появились слухи о том, что он покинул страну
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Партия "Для Грузии" занимается работой в парламенте и местных совещательных органов (сакребуло), так как в политической жизни ничего особенного не происходит, заявил лидер партии экс-премьер Георгий Гахария журналистам.
У партии Гахария есть представительство в парламенте и почти во всех сакребуло страны. Сам политик в последнее время не появлялся в обществе, и появились слухи о том, что он покинул страну.
"Я нахожусь и буду в Грузии и в Тбилиси. Как вы знаете, у нас новая партия и у нас много работы, особенно в регионах. Так как сейчас ничего особенного в политических процессах не происходит, я думаю, что работа в парламенте и в сакребуло сейчас для нас приоритетна", - сказал Гахария.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Голоса депутатов от партии Гахария в сакребуло будут решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная.
Георгий Гахария подал в отставку с должности премьер-министра Грузии в феврале 2021 года из-за расхождений во взглядах с правящей партией "Грузинская мечта", а в мае уже создал собственную парию "Для Грузии" и принял участие в местных выборах.
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