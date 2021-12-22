https://sputnik-georgia.ru/20211222/gakhariya-nichego-osobennogo-v-gruzinskoy-politike-ne-proiskhodit--263081826.html

Гахария: ничего особенного в грузинской политике не происходит

Гахария: ничего особенного в грузинской политике не происходит

Политик в последнее время не появлялся в обществе, и появились слухи о том, что он покинул страну 22.12.2021, Sputnik Грузия

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политика

новости

грузия

георгий гахария

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Партия "Для Грузии" занимается работой в парламенте и местных совещательных органов (сакребуло), так как в политической жизни ничего особенного не происходит, заявил лидер партии экс-премьер Георгий Гахария журналистам.У партии Гахария есть представительство в парламенте и почти во всех сакребуло страны. Сам политик в последнее время не появлялся в обществе, и появились слухи о том, что он покинул страну.Согласно данным Центральной избирательной комиссии, партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Голоса депутатов от партии Гахария в сакребуло будут решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная.Георгий Гахария подал в отставку с должности премьер-министра Грузии в феврале 2021 года из-за расхождений во взглядах с правящей партией "Грузинская мечта", а в мае уже создал собственную парию "Для Грузии" и принял участие в местных выборах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, георгий гахария