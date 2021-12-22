https://sputnik-georgia.ru/20211222/goroskop-na-segodnya-23-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-263047148.html

Гороскоп на сегодня 23 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 23 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на четверг, 23 декабря, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому предстоит лечиться и решать проблемы

2021-12-22T09:52+0400

2021-12-22T09:52+0400

2021-12-22T09:52+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 23 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенГороскоп рекомендует Овнам не реагировать 23 сентября на "выгодные" коммерческие предложения, хотя сидеть сложа руки не нужно. Имиджу знака зодиака может повредить служебный роман – будьте осторожны и не подставляйте свою репутацию под удар. Остерегайтесь мошенников, которые попытаются выманить у вас деньги. Знаку зодиака желательно сегодня уединиться, чтобы подальше держатся от раздражителей.ТелецТельцы 23 декабря поймут, что проблемы, казавшиеся еще недавно просто огромными, на самом деле малозначимые, легко преодолеть. По гороскопу благоприятно сегодня для реализации давнишних желаний. Знак зодиака сможет переехать на новое место или отправиться в путешествие. Вечером следует заняться финансовой деятельностью. Можно заключить выгодную сделку или отправиться за покупками.БлизнецыБлизнецы 23 декабря добьются важных результатов в деловой сфере. Благоприятно сегодня для проведения финансовых транзакций, подписания контрактов и договоров. Гороскоп рекомендует тщательно анализировать все поступающие предложения, какими бы заманчивыми они не казались, чтобы избежать проблем. Благоприятно сегодня для налаживания взаимоотношений с родственниками и обустройства своего жилья.РакПеред Ракам 23 декабря откроются перспективы карьерного роста. Знаку зодиака для получения максимальной прибыли нужно проанализировать все варианты инвестирования, в каком количестве, куда и на какой срок вложить финансы. Семейным нужно разобраться с домашними проблемами, чтобы в семье установилась теплая атмосфера любви и понимания. Тем, кто хочет сбросить лишний вес, нужно сегодня начать диету.ЛевЛьвов 23 декабря ждет напряженный день, полный хлопот и обязанностей – им нужно покончить сегодня с незаконченными делами. Гороскоп советует представителям знака зодиака проявить сегодня терпение и такт, чтобы избежать конфликта с начальством из-за неблагоприятных для Львов кадровых перестановок. Не следует сегодня есть слишком много молочных продуктов, чтобы не возникло проблем с почками.ДеваДев 23 декабря ждут интересные события как в плане карьерного, так и финансового роста. Знаку зодиака нужно сегодня продумать цели, каких они хотят добиться в средней и долгосрочной перспективе, и правильно расставить приоритеты. Девам нужно сдерживать эмоции. Возможны трудности в общении с окружающими. По гороскопу благоприятно сегодня для того, чтобы начать приводить в порядок фигуру.ВесыПо гороскопу Весам 23 декабря не следует переоценивать свои силы и пытаться браться за дело, которое им не по плечу. Знаку зодиака сегодня не нужно участвовать в рискованных мероприятиях – удача явно не на их стороне. Благоприятно сегодня для новых знакомств и контактов. Общительность и изобретательность знака зодиака поспособствуют изменению дел к лучшему. Шоппинг для Дев сегодня обернется пустой тратой денег.СкорпионСкорпионов 23 декабря ждет хороший день, наполненный яркими событиями и неожиданными встречами. Знак зодиака ждут небольшие трудности на работе, с которыми он сможет справиться. В денежных вопросах сегодня стоит проявить осторожность, перепроверять поступающую информацию и минимизировать траты. Знаку зодиака нужно сегодня сохранять спокойствие, отдохнуть и укрепить свои позиции.СтрелецДля Стрельцов 23 декабря источником хорошего дохода станет выгодная сделка, которая подвернется сегодня случайно. Гороскоп призывает представителей знака зодиака изучить хорошо документы до подписания документов, чтобы не нажить себе проблем в будущем. Испытанию подвергнутся супружеские отношения. Гороскоп рекомендует проявить сдержанность и такт, чтобы избежать конфликтов.КозерогКозерогов 23 декабря ждет удачный день для новых начинаний. Гороскоп рекомендует им заняться проектом, который долго откладывали. Принимать необдуманные решения знаку зодиака в денежных вопросах и вкладывать в сомнительные предприятия не стоит. Лучше перестраховаться, чем потом корить себя за поспешность. Благоприятно сегодня для посещения салона красоты – стрижка получится необыкновенной.ВодолейВодолеям 23 декабря придется проявить все свои профессиональные качества, чтобы справиться с нестандартными проблемами. Совершать активных шагов и демонстрировать упрямство в маловажных аспектах гороскоп знаку зодиака не советует. Энергию нужно поберечь для более важных дел. Одиноким начинать любовный роман сегодня не следует, лучше отложить его на более благоприятный период.РыбыПо гороскопу Рыбам 23 декабря нужно действовать по тщательно проработанному плану, если хотят добиться идеального результата. Игнорировать полезные рекомендации знаку зодиака не следует, но и страшиться самостоятельно принимать важные решения не стоит. Семейным Рыбам гороскоп не советует откладывать срочные дела на долго – это может привести к ссоре в семье. Благоприятно сегодня для шопинга.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака