Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211222/goroskop-na-segodnya-23-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-263047148.html
Гороскоп на сегодня 23 декабря 2021 по знакам зодиака
Гороскоп на сегодня 23 декабря 2021 по знакам зодиака
Астрологический прогноз на четверг, 23 декабря, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому предстоит лечиться и решать проблемы
2021-12-22T09:52+0400
2021-12-22T09:52+0400
гороскоп
астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0e/249208979_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0eed9ea0672eae4315f8a0468e03f14f.jpg
Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 23 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенГороскоп рекомендует Овнам не реагировать 23 сентября на "выгодные" коммерческие предложения, хотя сидеть сложа руки не нужно. Имиджу знака зодиака может повредить служебный роман – будьте осторожны и не подставляйте свою репутацию под удар. Остерегайтесь мошенников, которые попытаются выманить у вас деньги. Знаку зодиака желательно сегодня уединиться, чтобы подальше держатся от раздражителей.ТелецТельцы 23 декабря поймут, что проблемы, казавшиеся еще недавно просто огромными, на самом деле малозначимые, легко преодолеть. По гороскопу благоприятно сегодня для реализации давнишних желаний. Знак зодиака сможет переехать на новое место или отправиться в путешествие. Вечером следует заняться финансовой деятельностью. Можно заключить выгодную сделку или отправиться за покупками.БлизнецыБлизнецы 23 декабря добьются важных результатов в деловой сфере. Благоприятно сегодня для проведения финансовых транзакций, подписания контрактов и договоров. Гороскоп рекомендует тщательно анализировать все поступающие предложения, какими бы заманчивыми они не казались, чтобы избежать проблем. Благоприятно сегодня для налаживания взаимоотношений с родственниками и обустройства своего жилья.РакПеред Ракам 23 декабря откроются перспективы карьерного роста. Знаку зодиака для получения максимальной прибыли нужно проанализировать все варианты инвестирования, в каком количестве, куда и на какой срок вложить финансы. Семейным нужно разобраться с домашними проблемами, чтобы в семье установилась теплая атмосфера любви и понимания. Тем, кто хочет сбросить лишний вес, нужно сегодня начать диету.ЛевЛьвов 23 декабря ждет напряженный день, полный хлопот и обязанностей – им нужно покончить сегодня с незаконченными делами. Гороскоп советует представителям знака зодиака проявить сегодня терпение и такт, чтобы избежать конфликта с начальством из-за неблагоприятных для Львов кадровых перестановок. Не следует сегодня есть слишком много молочных продуктов, чтобы не возникло проблем с почками.ДеваДев 23 декабря ждут интересные события как в плане карьерного, так и финансового роста. Знаку зодиака нужно сегодня продумать цели, каких они хотят добиться в средней и долгосрочной перспективе, и правильно расставить приоритеты. Девам нужно сдерживать эмоции. Возможны трудности в общении с окружающими. По гороскопу благоприятно сегодня для того, чтобы начать приводить в порядок фигуру.ВесыПо гороскопу Весам 23 декабря не следует переоценивать свои силы и пытаться браться за дело, которое им не по плечу. Знаку зодиака сегодня не нужно участвовать в рискованных мероприятиях – удача явно не на их стороне. Благоприятно сегодня для новых знакомств и контактов. Общительность и изобретательность знака зодиака поспособствуют изменению дел к лучшему. Шоппинг для Дев сегодня обернется пустой тратой денег.СкорпионСкорпионов 23 декабря ждет хороший день, наполненный яркими событиями и неожиданными встречами. Знак зодиака ждут небольшие трудности на работе, с которыми он сможет справиться. В денежных вопросах сегодня стоит проявить осторожность, перепроверять поступающую информацию и минимизировать траты. Знаку зодиака нужно сегодня сохранять спокойствие, отдохнуть и укрепить свои позиции.СтрелецДля Стрельцов 23 декабря источником хорошего дохода станет выгодная сделка, которая подвернется сегодня случайно. Гороскоп призывает представителей знака зодиака изучить хорошо документы до подписания документов, чтобы не нажить себе проблем в будущем. Испытанию подвергнутся супружеские отношения. Гороскоп рекомендует проявить сдержанность и такт, чтобы избежать конфликтов.КозерогКозерогов 23 декабря ждет удачный день для новых начинаний. Гороскоп рекомендует им заняться проектом, который долго откладывали. Принимать необдуманные решения знаку зодиака в денежных вопросах и вкладывать в сомнительные предприятия не стоит. Лучше перестраховаться, чем потом корить себя за поспешность. Благоприятно сегодня для посещения салона красоты – стрижка получится необыкновенной.ВодолейВодолеям 23 декабря придется проявить все свои профессиональные качества, чтобы справиться с нестандартными проблемами. Совершать активных шагов и демонстрировать упрямство в маловажных аспектах гороскоп знаку зодиака не советует. Энергию нужно поберечь для более важных дел. Одиноким начинать любовный роман сегодня не следует, лучше отложить его на более благоприятный период.РыбыПо гороскопу Рыбам 23 декабря нужно действовать по тщательно проработанному плану, если хотят добиться идеального результата. Игнорировать полезные рекомендации знаку зодиака не следует, но и страшиться самостоятельно принимать важные решения не стоит. Семейным Рыбам гороскоп не советует откладывать срочные дела на долго – это может привести к ссоре в семье. Благоприятно сегодня для шопинга.Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0e/249208979_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bb6ef1380c80714b947c0abfbe7aca23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 23 декабря 2021 по знакам зодиака

09:52 22.12.2021
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Астрологический прогноз на четверг, 23 декабря, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более интересную, а кого ждет сложный день, полный проблем
Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 23 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Гороскоп рекомендует Овнам не реагировать 23 сентября на "выгодные" коммерческие предложения, хотя сидеть сложа руки не нужно. Имиджу знака зодиака может повредить служебный роман – будьте осторожны и не подставляйте свою репутацию под удар. Остерегайтесь мошенников, которые попытаются выманить у вас деньги. Знаку зодиака желательно сегодня уединиться, чтобы подальше держатся от раздражителей.

Телец

Тельцы 23 декабря поймут, что проблемы, казавшиеся еще недавно просто огромными, на самом деле малозначимые, легко преодолеть. По гороскопу благоприятно сегодня для реализации давнишних желаний. Знак зодиака сможет переехать на новое место или отправиться в путешествие. Вечером следует заняться финансовой деятельностью. Можно заключить выгодную сделку или отправиться за покупками.

Близнецы

Близнецы 23 декабря добьются важных результатов в деловой сфере. Благоприятно сегодня для проведения финансовых транзакций, подписания контрактов и договоров. Гороскоп рекомендует тщательно анализировать все поступающие предложения, какими бы заманчивыми они не казались, чтобы избежать проблем. Благоприятно сегодня для налаживания взаимоотношений с родственниками и обустройства своего жилья.

Рак

Перед Ракам 23 декабря откроются перспективы карьерного роста. Знаку зодиака для получения максимальной прибыли нужно проанализировать все варианты инвестирования, в каком количестве, куда и на какой срок вложить финансы. Семейным нужно разобраться с домашними проблемами, чтобы в семье установилась теплая атмосфера любви и понимания. Тем, кто хочет сбросить лишний вес, нужно сегодня начать диету.

Лев

Львов 23 декабря ждет напряженный день, полный хлопот и обязанностей – им нужно покончить сегодня с незаконченными делами. Гороскоп советует представителям знака зодиака проявить сегодня терпение и такт, чтобы избежать конфликта с начальством из-за неблагоприятных для Львов кадровых перестановок. Не следует сегодня есть слишком много молочных продуктов, чтобы не возникло проблем с почками.

Дева

Дев 23 декабря ждут интересные события как в плане карьерного, так и финансового роста. Знаку зодиака нужно сегодня продумать цели, каких они хотят добиться в средней и долгосрочной перспективе, и правильно расставить приоритеты. Девам нужно сдерживать эмоции. Возможны трудности в общении с окружающими. По гороскопу благоприятно сегодня для того, чтобы начать приводить в порядок фигуру.

Весы

По гороскопу Весам 23 декабря не следует переоценивать свои силы и пытаться браться за дело, которое им не по плечу. Знаку зодиака сегодня не нужно участвовать в рискованных мероприятиях – удача явно не на их стороне. Благоприятно сегодня для новых знакомств и контактов. Общительность и изобретательность знака зодиака поспособствуют изменению дел к лучшему. Шоппинг для Дев сегодня обернется пустой тратой денег.

Скорпион

Скорпионов 23 декабря ждет хороший день, наполненный яркими событиями и неожиданными встречами. Знак зодиака ждут небольшие трудности на работе, с которыми он сможет справиться. В денежных вопросах сегодня стоит проявить осторожность, перепроверять поступающую информацию и минимизировать траты. Знаку зодиака нужно сегодня сохранять спокойствие, отдохнуть и укрепить свои позиции.

Стрелец

Для Стрельцов 23 декабря источником хорошего дохода станет выгодная сделка, которая подвернется сегодня случайно. Гороскоп призывает представителей знака зодиака изучить хорошо документы до подписания документов, чтобы не нажить себе проблем в будущем. Испытанию подвергнутся супружеские отношения. Гороскоп рекомендует проявить сдержанность и такт, чтобы избежать конфликтов.

Козерог

Козерогов 23 декабря ждет удачный день для новых начинаний. Гороскоп рекомендует им заняться проектом, который долго откладывали. Принимать необдуманные решения знаку зодиака в денежных вопросах и вкладывать в сомнительные предприятия не стоит. Лучше перестраховаться, чем потом корить себя за поспешность. Благоприятно сегодня для посещения салона красоты – стрижка получится необыкновенной.

Водолей

Водолеям 23 декабря придется проявить все свои профессиональные качества, чтобы справиться с нестандартными проблемами. Совершать активных шагов и демонстрировать упрямство в маловажных аспектах гороскоп знаку зодиака не советует. Энергию нужно поберечь для более важных дел. Одиноким начинать любовный роман сегодня не следует, лучше отложить его на более благоприятный период.

Рыбы

По гороскопу Рыбам 23 декабря нужно действовать по тщательно проработанному плану, если хотят добиться идеального результата. Игнорировать полезные рекомендации знаку зодиака не следует, но и страшиться самостоятельно принимать важные решения не стоит. Семейным Рыбам гороскоп не советует откладывать срочные дела на долго – это может привести к ссоре в семье. Благоприятно сегодня для шопинга.
Материал подготовлен на основе открытых источников
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:44Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей
12:43"Я получаю письма" – Зеленский заявил, что находится на связи Саакашвили
12:31Аптечная наркомания – пять человек уличены в незаконной реализации психотропных препаратов
12:26Министр обороны Грузии встретился в Баку с президентом Азербайджана
12:16МВД Грузии в декабре изъяло 5 кг героина и 2 кг кокаина
12:01Открыт прием работ на Конкурс имени Андрея Стенина 2022 года
11:58Саакашвили не будет присутствовать на сегодняшнем судебном процессе
11:44Ковид-статистика Грузии: вылеченных больше, чем заболевших
11:29Грузинский фильм "Четвертый Брайтон" не вошел в шорт-лист премии "Оскар"
11:18Снегопад создал проблемы на дорогах Грузии
11:03Стала известна главная характеристика будущего iPhone 14
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 739
10:36Герлиани нашелся – где был и что искал эксперт в Сурами
10:19Девять месяцев: Еврокомиссия сокращает срок действия сертификата о вакцинациии от COVID
10:08Депутат: Саакашвили не будет освобожден из-за голодовки фанатиков
09:45Народного артиста Грузии Джемала Чкуасели проводили в последний путь - видео
09:20Курс лари на среду – 3,0958 GEL/$1
09:01Экспорт из Грузии в Россию продолжает расти
08:31США раскритиковали Россию за импортозамещение
08:02Врач рассказал, как отличить омикрон-штамм коронавируса от простуды